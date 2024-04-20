Show de Dubdogz e stand-up comedy com Yuri Marçal agitam o sábado (20) no ES

Shows
Dubdogz
A partir das 14h, no Tantra Vitória. Av. Dante Micheline, 4.170, Jardim Camburi, Vitoria. Ingressos: R$ 110 (frontstage/meia) e R$ 200 (backstage/meia), à venda no site da Zigtickets.
Luau Sow
Com Forró Siminino, Sammuca05, Lion Jump e Akanni, a partir das 20h, no Bar do Max. Praia dos Padres, Aracruz. Ingressos: R$ 70, à venda no site da Zigtickets.
Festival Iriri Paixão Capixaba
O evento vai reunir o melhor da gastronomia De 19 a 21 de abril. No sábado, conta com show de Michele Freire (23h). Onde: Na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.
Especial
Fuscalhaço
Fusca roxo leva circo e teatro para Ilha das Caieiras, no píer próximo ao Bombons Caieiras. A partir das 16h. Gratuito.
Me Perdi No Que Eu Tava Falando
Stand-up comedy com Yuri Marçal, a partir das 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 30, à venda no site MinhaEntrada.
Louvor e Voz
Com Rebeca Storck, a partir das 20h, no Teatro da Música Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada: 1kg de alimento não perecível em apoio aos municípios do sul do ES.
Boulevard Festival
De 18 a 21 de abril, com muita música e opções gastronômicas. No sábado, conta com shows de Banda Fixer (20h) e Sheep & Parafina (22h), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 17h às 0h. Entrada Gratuita. Classificação livre.
Santa Leopoldina - 137 anos
Festa de Emancipação Política de 19 a 21 de abril, no Pátio de Festas de Santa Leopoldina. No sábado, com show de Léo Lima (21h30) e Gang Lex (0h). Gratuito.
Feira ES + Café
Quando: 19 e 20 de abril. Horário: das 9h às 20h. Onde: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
World Creativity Day (WCD)
Oficinas de renda bilro, escrita escrita, fotografia, cerâmica, cadernos artesanais, entre outras. Além de sarau poético, biblioterapia e palestras sobre inovação, desenvolvimento de marca pessoal, comunicação e até uma cãominhada cultural e trilha no Convento da Penha. No Adventure Mall Boutique. R. José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha.
Santa Teresa Gourmet
Evento gastronômico capixaba, até o dia 21 de abril. Com programação de música, cultura e comida italiana nos restaurantes da cidade. Na Praça da Cultura, no centro de Santa Teresa.
Encontro de Colecionadores no Boulevard da Praia Shopping
Com 15 expositores, no Boulevard da Praia Shopping, 1º piso. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Das 9h às 14h. Com colecionadores de cartões-postais e selos raros, miniaturas de carros e super-heróis, antiguidades, moedas e medalhas históricas. Gratuito.
Baladas e festas
Braintorne 3.0
A partir das 17h, na Society Bola Show. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 317, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 65 (meia) e R$ 130 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Roda SambaJR + Sem Medida
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Baile Aurora Gordon
A partir das 17h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Luau Sow
Com Forró Siminino, Sammuca05, Lion Jump e Akanni, a partir das 20h, no Bar do Max, Praia dos Padres, Aracruz. Ingressos: R$ 60, à venda no site da Zigtickets.
Tapa na Pantera
Com Dub's Ruy convida Fred Macucos, Jefinho Faraó e Alê do Xá da Índia, a partir das 21h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Gabriel Pratti Convida
Com Dg do Brooklyn, Lafon, JV de VV, Kn de VV, Japa, Gustavo O Brabo e Primeira Classe, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) à venda no site da Zigtickets.
Dordê
Com Dodô, JV de Vila Velha, Edin, Perotz, Cariello e Donzim, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), á venda no site da Zigtickets.
After Oficial - Dubdogz
A partir das 23h, na London Music. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (pista/meia) e R$ 50 (camarote/meia), à venda no site da Zigtickets.
Dg do Brooklyn
A partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (meia), R$ 35 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
Baile dos Oliveiras
Com Lafon, DG do Brooklyn, Gabriel Pratti, Kn de VV, Junior DJ, DJ Fabrini e DJ Ryan, a partir das 22h, no Singo's Bar Club, Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 25 (pista/meia) e R$ 50 (área vip/meia), à venda no site da Blueticket.
Se Joga!
Com DJ Kn de Vila Velha, DJ Koreia, DJ Pedro Shimid, DJ Weriky, DJ Junin da Br e Pagode e Cia, a partir das 20h, no Canto27. Rua Dr. Jair Andrade, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (pista/meia), e open bar à venda no site da Brasilticket.
Música ao vivo
Rock
Com 027, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & MPB
Com Vinicius, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Duo Piano e Sax
A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Festa Anos 80
Com a Banda Back to the Past. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Infinite
Com Rafael Reis, Pedro e Lucas e Jefinho Faraó, no Barlavento, a partir das 18h. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Som no Praia
Show ao vivo com Alry. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de aviãozinho - Circuito dos planetas - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Gratuito.
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos
Diversão Montserrat
Especial Dia do Livro Recreação infantil temática em comemoração ao Dia do Livro. - Encontro comas personagens Cuca e Emília; - Leitura de histórias; - Foto com os personagens. Horário: 15h às 18h. Local: Shopping Montserrat, Piso L3, ao lado do Don Burger. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Evento gratuito, inscrições no local.
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos
Exposições
Manguezal: Múltiplos Olhares
Até 30 de abril de 2024. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória. Funcionamento: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada franca e classificação indicativa livre.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória