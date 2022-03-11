Sextou com shows e muita diversão no ES; veja a agenda de 11/03

Com muita cultura games, cosplay, animes e shows. No segundo dia de evento a programação conta com concurso de cosplay, campeonato de League of Legends (LoL) e show. A partir 18h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.