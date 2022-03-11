Sextou com shows e muita diversão no ES; veja a agenda de 11/03

Shows e Festas
Música Ao Vivo
Com Daniel Cypreste. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Sexta Premium
Com Ravelly e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
Chama
Com Sambadubom, Beleite, Gustavo O Bravo, Perotz e Luuh. A partir 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda superticket.com.br
Vão Bora Lindão
A partir das 21h, no Betânia Prime. Rua Lafayete Amancio Nespoli - Nova Betânia, Linhares. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Lu Nogueira
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Ressaca de Carnaval
Com Sué, Glauco e Dj Brunin. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Misturadim
Com Junto e Misturado (Samba Junior e Sambadm) e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba Especial Zeca Pagodinho 2
Com Thiago Pedroli e Grupo. A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana e Mika Lahass. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Vai na Caçamba
Com os Djs Marilds, Waldir Segundo, Tran, HNRQS e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Fluente Culture Hits: Noite Delas!
Com as Djs Asiat, Carol Daora, Isa Hunka, Julia Pegnor e Prik_Linha. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (portaria).
Bolt Antan
Especial Long Set com Chamun. A partir 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Música Ao Vivo
Com Isaac Amorim. A partir 19h, no Ílios Beach House. Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99614-5471.
Vintage for the Girls
Com Vintage Guys. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres com nome na lista disponível pelo número (27) 98116-3325. Homens: R$ 20.
Play na Temporada 2022
Com Lindão. A partir 22h, no Point House. Rua Lima, N• 210 B, Vila Nova, São Mateus. Ingressos: R$ 15 (homens) e R$ 10 (mulheres), à venda no site superticket.com.br.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Especial
Geek Universe - Edição de Verão
Com muita cultura games, cosplay, animes e shows. No segundo dia de evento a programação conta com concurso de cosplay, campeonato de League of Legends (LoL) e show. A partir 18h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
3ª Festa da Criatividade - Cultura em Toda Parte
A partir das 21h, shows de Banda de Congo Mestre Tagibe, Afari e HeptaSopro Convida Léo de Paula, na Fundação Projeto Tamar. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá. Entrada franca.