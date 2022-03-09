Quinta-feira (10) com música ao vivo, palestras e mais; veja agenda

Shows e Festas
Música Ao Vivo
Com Projeto Canto MPB. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
A quinta bom!
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
Forró do Correria
Com Severo Gomes e Dj Jhonny. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Quinta Country do Hangar
Com Allan Carvalho. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Divino Acústico
Com Thamiris Casotto. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta Clássica com jantar temático
A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Jantar completo com couvert artístico: R$ 145. Reservas: (27) 98825-6714.
Close de Quinta
Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
Misturadim
Com Samba Junior, Sambadm e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Especial
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Geek Universe - Edição de Verão
Com muita cultura games, cosplay, animes e shows. No primeiro dia de evento a programação conta com concurso de cosplay e show. A partir 18h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
3ª Festa da Criatividade - Cultura em Toda Parte
Com oficinas, palestras e programação cultural e artística. A partir das 9h começa a oficina “Preparação de Projetos Musicais para Pitch”, com Amaro Lima. Às 16h, com a oficina “Cobertura Colaborativa e Midiativismo”, com Dríade Aguiar. Na Sede do Sebrae e Palco do Projeto Tamar. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca. Informações: (27) 3376-1674.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.