Sexta com Falamansa, Bruna Karla e tributo a Raul Seixas no ES

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00
Um encontro que exalta a tradição, a cultura e a gastronomia do Espírito Santo, com a autêntica moqueca capixaba preparada na panela de barro. Com música ao vivo e aula show. Horário: a partir das 17h. Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta. Entrada: gratuita.
Show da banda mineira Filosofando Raul Seixasque canta as principais músicas do maluco beleza. Horário: a partir das 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, vendas pelo sympla.
O evento acontece em 12 bares do município. Até 17 de setembro. Preço dos petiscos: R$ 49,90. Mais informações: @boteco_colatina.
Com a humorista Luana Zucoloto, em uma mistura única de inteligência e humor afiado. Horário: a partir das 21h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 70, pelo blueticket.
Show Celebra Vitória com Fhop Music e Bruna Karla. Horário: a partir das 20h. Local: Orla de Camburi, Avenida Dante Michelini (na altura da Adalberto Simão Nader). Entrada: gratuita.
Com shows de Tony da Viola, Edson Show e Ni e Guinho, além de cantarola italiana. Horário: a partir das 17h. Local: Centro de Araguaya, em Marechal Floriano. Entrada: gratuita.
Com gastronomia, atrações culturais, feira de empreendedores e shows de Tati Azevedo e Dalzy Sales. Horário: a partir das 18h. Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra. Entrada: gratuita.
Com a participação de diversas cervejarias, opções gastronômicas e área kids. Shows de Aces High (Iron Maiden Cover) e Letal (Metallica Cover). Horário: 20h. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A banda Falamansa é a grande atração da final do concurso estadual de quadrilhas, o Serraiá Supermercados BH. Ainda tem shows de DJ Fabricio Bravim e Forró Raiz. Horário: a partir das 18h30. Local: Praça Encontro das Águas – Jacaraípe. Entrada: gratuita.
Evento de churrasco com shows de Novelo, Marcelo Ribeiro e Dani Moraes. Horário: a partir das 16h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais e música ao vivo. Horário: a partir das 17h. Local: na Praça de Itaúnas. Entrada: gratuita.
Programação gastronômica com mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco e shows musicais de MPB, samba, pagode a axé retrô. Horário: a partir das 19h. Local: Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Entrada: gratuita..
Etapa de audições do Concurso de Canto Natércia Lopes. Horário: a partir das 10h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
O cantor Douglas Lopes lança a sua turnê. Horário: 19h. Local: Centro Cultural Eliziário Rangel. Endereço: R. Humberto de Campos, 1201, São Diogo I, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes.
Com Alê Freitas. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Com Andin, Na Farra e D'bem com a vida. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Axé acústico com Flavinha Mendoça e DJ Maholic. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.
Com Luiza Dutra. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Festa à fantasia com flash tatoo, concurso de fantasia e muita música. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 15, pelo sympla.
Com Samba Jr., Curtição, DJ Lindão e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 23h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: entrada grátis até às 23h.
Recital com Quinteto de Sopros. Horário: 18h. Local: Instituto Marlin Azul. Endereço: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 570, Jardim da Penha – Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo do Grupo Anônimos. Horário: 19h30. Local: Teatro Virgínia Tamanini, 5º andar, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Teatro Virgínia Tamanini – Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 10, pelo lets eventos ou na bilheteria do local.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
