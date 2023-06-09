Sexta (9) tem Ana Castela, Menos é Mais e PedalaSamba para curtir no ES; confira

Em comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta. Solenidade de Transferência da Capital do Estado para Anchieta, a partir das 14h, no auditório do Creas, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB). O evento ainda conta com show da dupla Álvaro e Daniel (às 18h30), Márcio Pedrazi e Banda (às 22h) e Banda Oju Obá (à meia-noite).