Sexta (9) tem Ana Castela, Menos é Mais e PedalaSamba para curtir no ES; confira

Shows
Festival de Alegre
Com Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Dennis, Menos é Mais e atrações regionais, a partir das 18h. Parque de Exposições de Alegre, Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 660 (camarote inteira) e R$ 440 (arena inteira), à venda no site da Le Billet.
PedalaSamba
Com participações de Rômulo Arantes e Pedro e Lucas, a partir das 19h. No Canto27. Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Mais informações no número (27) 98193-2829.
Marcello Pompeu
Com participação das bandas Metalworks e Made Of Metal, a partir das 21h. No Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30, à venda no site do Clube do Ingresso.
Festivais
Festa Nacional de São José de Anchieta
Em comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta. Solenidade de Transferência da Capital do Estado para Anchieta, a partir das 14h, no auditório do Creas, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB). O evento ainda conta com show da dupla Álvaro e Daniel (às 18h30), Márcio Pedrazi e Banda (às 22h) e Banda Oju Obá (à meia-noite).
Cinema ao Ar Livre
Festival de filmes ao ar livre, com food park e espaço "instagramável". No Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Exibição do filme "Como Eu Era Antes De Você", a partir das 19h. Evento gratuito.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Até 11 de junho com estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e show de Legado D'Luiz e Cladio Bocca. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
11° Festival MotoRock
Show da banda Rock In Beer, às 19h30, e Máquina do Tempo, às 21h30. Local: Praça Getúlio Vargas, em Baixo Guandu. Entrada gratuita.
Festival da Cultura Popular e Tradicional
Congo, Folia de Reis e shows gratuitos agitam o feriado em Barra do Sahy, no FestRecPot, até domingo (11), na Praça dos Corais. Na sexta (8), Grupos da Cultura Popular, às 19h, Grupo Só Resenha 027, às 20h, DJ Sammuca, às 23h, e Cidade do Raggae, às 23h40.
32ª Edição da Festa do Imigrante
Eleição da Realeza Ítalo Teresense 2023, a partir das 19h, na Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), em Santa Teresa.
16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim
No Pavilhão de Eventos da Praia de Itaipava, com entrada franca. Na sexta (9), show de Bandaê, às 19h, e Nana Nunes, às 21h.
15ª edição do Festival Nacional de Viola
A partir de 20h, na Praça do Distrito de Itapina, em Colatina, com entrada franca. Apresentações das músicas concorrentes e Show da Viola. Mais informações em matéria de HZ.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Com Sol Pessoa e Chico Lima, a partir das 20h. Na Casa de Bamba Vix. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagode & Cia, Pele Morena e DJ Chocolate, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba, PagoLife e DJ Pedro Schimidt, a partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 19h30, com Matheus Laureano e banda. Couvert R$ 9,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Master Music Mall Especial
Com Fernanda Fontes, a partir das 18h. Na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Classificação: Livre
Baladas e festas
Love x No Love
Com Kn de Vila Velha, Benetti, Gabriel Pratti, Dodo, Esquilo e Luuh, a partir das 22h. No Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pink À Vontade
Com Glauco, Isaque Gomes, Belucio, Vinicius Fernandes, Dj Vinny e Fabrício V, a partir das 23h. Na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (pink fy inteira) e R$ 40 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Nunca é de Leve
Com o grupo Sem Medida, Matheu Emis e os DJ KN e DJ Cokão, a partir das 20h. No Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Excrotx
Com Devix, Lunnão, Wallace Garreto e Fred Rigoni, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Stupid Love
Com DJs Edpo, Sofia, Madson e Gramlik, a partir das 23h. No Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Corno's Day
Com DJs Gabs, Danz & Edu, Iandc, Pandora, Sophia Larica e EmoLaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: com nome na lista, R$ 15 (até 23h), após, e sem nome na lista, R$ 20.
Exposições
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas até 17 de junho pelo contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, Centro de Vitória. A mostra ficará aberta à visitação no parque até 25 de junho. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.