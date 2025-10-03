Editorias do Site
Sexta (3) no ES tem Ana Carolina, Festa da Polenta, Yan e Rogerinho do Querô

Sextou! O dia ainda conta com recital russo com Lígia Moreno, peças teatrais, Mostra Sesc de Cinema, festas e música ao vivo

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:00

Shows

  • Cantora Ana Carolina

    25 Anas

    Show em celebração aos 25 anos de carreira da cantora, que apresenta grandes sucessos e faixas de seu novo EP Ainda Já, em um espetáculo dividido em cinco atos temáticos. Horário: abertura às 20h30 e início às 21h30. Entradas: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória.

  • Recital Russo com Lígia Moreno

    Pianista Lígia Moreno em um recital com peças desafiadoras de compositores russos. Horário: 20h. Entrada: todos pagam R$ 40 (meia), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultural Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.

Especial

  • Show do React

    Stand up react no palco com Murilo Moraes. Horário: 21h. Entrada: R$ 60 (4º lote), pelo Sympla. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha.

  • Emerson Ceará – Para-Raio de Maluco

    Novo show solo do humorista, que transforma histórias inusitadas em piadas afiadas. Entrada: entre R$ 50 e R$ 120, disponíveis no site de vendas, com opção de parcelamento em até 12x. Horário: às 19h30 e 21h30. Local: Vitória Grand Hall – Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Vitória.

  • Festa da Polenta

    Abertura oficial da 47ª Festa da Polenta, com desfile de eleição da 34ª Rainha da Festa da Polenta e show da Banda Lex Luthor. Horário: a partir das 19h. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.

  • Festival Saborear Linhares

    O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação. Data: de quinta (2) a sábado (4). Endereço: Bairro Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita.

  • Camburi Jazz Blues Rock Festival

    Show com Alexandre Borges (20h30) e Big Bat Blues Band (22h). Entrada: gratuita. Local: Praça Mário Elias da Silva, Jardim Camburi, Vitória.

Festas e música ao vivo

  • Made in Rio

    Bruninho convida Rogerinho do Querô. Entrada: R$ 30, pelos site Zig Tickets. Horário: a partir das 19h. Local: Bar 21. Endereço: Avenida Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra.

  • Som na Sexta – Ima Musical

    Projeto de extensão que promove encontros musicais com bate-papo entre público e intérprete. A XVI edição apresenta a Camerata Porto Vix, formada por Belquior Guerrero (violão), Elton Reis Mancuzo (violino), Felipe De Luna (violoncelo) e Rafael Nunes (viola). Horário: às 18h. Local: Instituto Marlin Azul – Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 570, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

  • Yan

    Show do cantor Yan, fenômeno nacional do pagode e dono dos sucessos “Vou Desligar” e “Fica com Deus". O evento ainda terá os shows de Pagode do Andin, Samba Jr. e D’Moleque. Horário: às 19h. Ingressos: à venda no site onticket.com.br. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória.

  • Pagode do Chefe

    Apresentação com Yan e DJ Rogerinho do Querô. Horário: abertura às 21h. Entrada: R$ 50, pelo site Le Billet. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Cinema

  • VIII Mostra Sesc de Cinema

    Exibição dos filmes A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar, 25’, livre), Manoel Loreno: Improviso e Paixão (Enzo Rodrigues, 22’, 10 anos) e A Outra Filha (Erik Avilez, 25’, livre). Após a sessão, haverá roda de conversa com os realizadores. Data: até 1 de novembro, de quarta a sábado, às 19h30. Local: Sala de Cinema Marien Calixte, do Sesc Glória. Endereço: (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória/ES). Entrada: ingressos gratuitos, disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e no site Lets Events.

  • Festival BTS Movie Weeks

    Exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Entrada: ingressos à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.

Teatro

  • Oficina Lugar de Ser Bocó

    Um encontro lúdico para toda a família, que revisita histórias de infância a partir do quintal como espaço de brincar e inventar, com brincadeiras populares, jogos teatrais e contação de histórias. Horário: das 17h às 19h. Local: Sala de Dança, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Os Irmãos de Papel

    A peça aborda o universo fantástico do imaginário infantojuvenil e transita pela via do brincar para promover a amizade e aventuras de quatro amigos junto a dois irmãos de papel, invisíveis aos olhos dos adultos. Entrada: R$ 20 (inteira), R$ 10 (comerciário, meia-entrada e meia solidária), R$ 13 (conveniado), R$ 15 (comerciante). Horário: às 19h. Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Exposições

  • Sombra do Tempo

    Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.

  • Antes, porvir

    Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Entrada: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Em cartaz até 24 de outubro de 2024.

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Parque do Tarzan no Shopping Vitória

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

