Sexta (3) no ES tem Ana Carolina, Festa da Polenta, Yan e Rogerinho do Querô

Sextou! O dia ainda conta com recital russo com Lígia Moreno, peças teatrais, Mostra Sesc de Cinema, festas e música ao vivo

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:00

Shows 25 Anas Show em celebração aos 25 anos de carreira da cantora, que apresenta grandes sucessos e faixas de seu novo EP Ainda Já, em um espetáculo dividido em cinco atos temáticos. Horário: abertura às 20h30 e início às 21h30. Entradas: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória.



Recital Russo com Lígia Moreno Pianista Lígia Moreno em um recital com peças desafiadoras de compositores russos. Horário: 20h. Entrada: todos pagam R$ 40 (meia), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultural Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.

Especial Show do React Stand up react no palco com Murilo Moraes. Horário: 21h. Entrada: R$ 60 (4º lote), pelo Sympla. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha.

Emerson Ceará – Para-Raio de Maluco Novo show solo do humorista, que transforma histórias inusitadas em piadas afiadas. Entrada: entre R$ 50 e R$ 120, disponíveis no site de vendas, com opção de parcelamento em até 12x. Horário: às 19h30 e 21h30. Local: Vitória Grand Hall – Rua Dr. João Carlos de Souza, 55, Vitória.



Festa da Polenta Abertura oficial da 47ª Festa da Polenta, com desfile de eleição da 34ª Rainha da Festa da Polenta e show da Banda Lex Luthor. Horário: a partir das 19h. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.



Festival Saborear Linhares O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação. Data: de quinta (2) a sábado (4). Endereço: Bairro Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita.



Camburi Jazz Blues Rock Festival Show com Alexandre Borges (20h30) e Big Bat Blues Band (22h). Entrada: gratuita. Local: Praça Mário Elias da Silva, Jardim Camburi, Vitória.



Festas e música ao vivo Made in Rio Bruninho convida Rogerinho do Querô. Entrada: R$ 30, pelos site Zig Tickets. Horário: a partir das 19h. Local: Bar 21. Endereço: Avenida Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra.



Som na Sexta – Ima Musical Projeto de extensão que promove encontros musicais com bate-papo entre público e intérprete. A XVI edição apresenta a Camerata Porto Vix, formada por Belquior Guerrero (violão), Elton Reis Mancuzo (violino), Felipe De Luna (violoncelo) e Rafael Nunes (viola). Horário: às 18h. Local: Instituto Marlin Azul – Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 570, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.



Yan Show do cantor Yan, fenômeno nacional do pagode e dono dos sucessos “Vou Desligar” e “Fica com Deus". O evento ainda terá os shows de Pagode do Andin, Samba Jr. e D’Moleque. Horário: às 19h. Ingressos: à venda no site onticket.com.br. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória.



Pagode do Chefe Apresentação com Yan e DJ Rogerinho do Querô. Horário: abertura às 21h. Entrada: R$ 50, pelo site Le Billet. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Cinema VIII Mostra Sesc de Cinema Exibição dos filmes A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar, 25’, livre), Manoel Loreno: Improviso e Paixão (Enzo Rodrigues, 22’, 10 anos) e A Outra Filha (Erik Avilez, 25’, livre). Após a sessão, haverá roda de conversa com os realizadores. Data: até 1 de novembro, de quarta a sábado, às 19h30. Local: Sala de Cinema Marien Calixte, do Sesc Glória. Endereço : (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória/ES). Entrada: ingressos gratuitos, disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e no site Lets Events.



Festival BTS Movie Weeks Exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Entrada: ingressos à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.



Teatro Oficina Lugar de Ser Bocó Um encontro lúdico para toda a família, que revisita histórias de infância a partir do quintal como espaço de brincar e inventar, com brincadeiras populares, jogos teatrais e contação de histórias. Horário: das 17h às 19h. Local: Sala de Dança, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



Os Irmãos de Papel A peça aborda o universo fantástico do imaginário infantojuvenil e transita pela via do brincar para promover a amizade e aventuras de quatro amigos junto a dois irmãos de papel, invisíveis aos olhos dos adultos. Entrada: R$ 20 (inteira), R$ 10 (comerciário, meia-entrada e meia solidária), R$ 13 (conveniado), R$ 15 (comerciante). Horário: às 19h. Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.



Exposições Sombra do Tempo Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.



Antes, porvir Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Entrada: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Em cartaz até 24 de outubro de 2024.



Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local : Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço : Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada : gratuita.



Pelas ondas do rádio O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data : Até 2 de novembro. Horário : das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local : Casa da Memória de Vila Velha. Endereço : Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro de Vila Velha. Entrada : gratuita.



Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data : até 14 de dezembro. Horário : terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local : Palácio Anchieta. Endereço : Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada : gratuita.



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local : Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço : Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada : gratuita.



O fim me parece o nascer do sol Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data : até 19 de outubro. Horário : terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local : Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço : Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada : gratuita.



O Fantástico Mundo Marinho Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Diversão Parque do Tarzan no Shopping Vitória Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário : segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque dos Bolofofos Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.



