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Agenda

Sexta (28) com Poze do Rodo e festivais espalhados por todo o ES; confira agenda

Um dos destaques também fica para a Festa do Colono, em Santa Maria de Jetibá, e o projeto Dança em Trânsito; veja programação completa
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 14:15

Shows

Poze do Rodo

A partir das 21h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), à venda no site da Super Ticket. 

Festa do Colono

Evento rola de quinta (28) a domingo (30), no Pátio de Festas, em Santa Maria de Jetibá. Na sexta, a partir das 20h30, shows de Priscila Ribeiro, Glauco e Bruno e Gaspar. Confira programação.

XXXII Forró da Tábua Lascada

De sexta (28) a domingo (30), às margens da BR-101, em Pedro Canário. Nesta sexta (28), apresentações de Look de Patrão, Israel Novaes e Léo Mai. Gratuito. 

Teatro

A Invenção do Nordeste

"Carmin: 16 anos sobrevivendo em um Nordeste Inventado", a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita e solidária. 

Pra Todo Mundo Cantar

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, com Pedro Mariano, a partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 60 (mezanino meia), R$ 75 (térreo setor b meia) e R$ 90 (térreo setor a meia), à venda no site da Le Billet. 

Festivais

Dança em Trânsito

De 26 até 30 de julho. Inclui espetáculos e oficinas que envolvem diversas companhias nacionais e internacionais nas cidades de Colatina, Baixo Guandu, Vitória e Vila Velha. Na sexta, em Vitória, a partir das 18h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Veja a programação completa aqui. 

Festival do Vinho do Boulevard

De 27 a 30 de julho e de 03 a 06 de agosto, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Na sexta, shows de Leoni e Banda 027, a partir das 20h30. Entrada gratuita. 

Arte no Parque Itinerante

O projeto Arte no Parque Itinerante acontece neste fim de semana em dois bairros de Vila Velha. Na sexta, com Lamart Lord e Manifesto Cultural, a partir das 20h, na Arena Ataíde. Rua Professor Humberto de Campos, 766, Ataíde, Vila Velha. Gratuito.

Esquina da Cultura 2023

O evento, gratuito, acontece na Av. Joaquim da Silva Lima, em Guarapari. Programação de sábado (28), a partir das 21h: Leo Gandelman e Maestro Mauro. Em seguida, às 23h, Biafra e Renato Teixeira se apresentam, cada um em um dos dois palcos: Areia Preta (próximo ao Extrabom) e Praça dos Namorados (próximo ao Bradesco). 

Festival POCAR

Evento gratuito completa uma década trazendo atrações que rolam por toda cidade do Norte do Estado. Atividades acontecem de quinta (27) a domingo (30), em Conceição da Barra. Confira a programação completa aqui. 

Festival de Cinema de Santa Tereza

Até sábado (29), a região serrana do estado promove inúmeras mostras de filme e rodas de conversa com cineastas, lançamentos de livros, palestras, shows musicais e desfile de moda, entre outras atrações. No auditório do SENAC (Rua Bernardino Monteiro). Nesta sexta (28), das 8h às 22h40, e conta com apresentações do Coral da UFES e banda Colibri. Evento gratuito.

Festival de Inverno de Sanfona e Viola

Até domingo (30) acontece a 25ª edição do festival em São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) que reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais e concursos instrumentais. As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Nesta sexta (28), apresentações de Vanessa e Fernanda, Wal Barcelos, Chico Chagas, Choro Trio, Concurso Instrumental de Sanfona e Viola, Grupo Sanfonada, André Matos & Beto Calil, Adriano Costa, Donato Fontana, Banda Comichão, Carretão do Forró, Alessandro Arrocha, Beijo Apimentado, Mayck & Lyan e Taiana França. Evento gratuito.

Baladas e festas

Funk You #Sextou

Com Mesquito, DJ DoisD, LD da Favelinha, Gustavo O Brabo, Rotem e Fabricio V, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (área vip meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket. 

Do It 4 Brazil Party

Com Bero Costa, Edin, Lukao, Caio V, Gustavo Venturini e Mesquita, a partir das 22h, no Lets Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket. 

Trava na Pose

Com Ninny, Pagolife e Frazão, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket. 

Xá na Selva

Com DJ Maholic. Abertura da casa às 21h, em A Selva. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket. 

Sexta-Feira Maluca

Com Jxxse, Thainan, Menario, Karolla e Temponi, a partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.

Freaky Friday

Com Daltonic, Phi, Pepeu e Cybertrans, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.

Apaga a Luz e Toma

Com Doodles, Vagner, Rebel, Chaina e Iver, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h, com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).

Glow Neon

Com Bisi, Oscar, Kiki Black Diamond e Nick Palhares, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: R$ 20.

Música ao vivo

Duda Felippe

Rock nacional, a partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461,  Loja 02 e 03, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações pelo número (27) 99647-1964

Karaokê Fashion Show

A partir das 20 horas, no Desamba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto. Entrada franca. Dose Dupla de chope até as 22h.

João de Paula

A partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.

Henrique Fontoura

A partir das 18 horas, na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Gratuito. 

Misturadinho 360°

Com Pagolance e Samba Jr, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.

Samba da Lu

A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Débora Fassarela

Das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Reggae Violado

Com JR Bocca, no Raízes Gastrobar, a partir das 19h. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27)99933-6962.

Arraiás Julinos

Arraiá da Prefeitura da Serra

Comidas e bebidas típicas, caldos, churrasquinho, show musical e quadrilha, a partir das 17h, no pátio do prédio da administração municipal, em Serra Sede.

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