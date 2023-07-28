Sexta (28) com Poze do Rodo e festivais espalhados por todo o ES; confira agenda

Até domingo (30) acontece a 25ª edição do festival em São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) que reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais e concursos instrumentais. As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Nesta sexta (28), apresentações de Vanessa e Fernanda, Wal Barcelos, Chico Chagas, Choro Trio, Concurso Instrumental de Sanfona e Viola, Grupo Sanfonada, André Matos & Beto Calil, Adriano Costa, Donato Fontana, Banda Comichão, Carretão do Forró, Alessandro Arrocha, Beijo Apimentado, Mayck & Lyan e Taiana França. Evento gratuito.