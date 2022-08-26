Sexta (26) tem Pixote, Marisa Monte e festivais no ES; veja agenda

Shows
Burburinho
Com Pixote. A partir das 21h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia), à venda no site Lebillet.
Marisa Monte
A cantora traz a turnê Portas, a partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 350 (cadeira) e R$ 400 (mesa ouro), à venda no site Eventim.
MD Chefe
A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (promocional), à venda no site Superticket.
Maycon Sarmento + Pele Morena
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Nesse Clima + D'Moleque
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 23h.
Sambadm + PH Dias
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Outrora 027
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
Allan Vieira
Com participação de Rômulo Arantes, banda Comichão, DJ André Suela e DJ Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Capital Elétrico
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
The Windows
Banda tributo ao The Doors. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 00h). Informações: (27) 98116-3325.
Festas e festivais
Festival de Cinema Itinerante
Com cinema, música e programação cultural diversificada em Vitória, Serra e Cariacica. A partir das 19h, na Ufes (Vitória), Praça São Sebastião (Serra) e Campo do Apolo (Cariacica). Entrada franca.
Santa Beer
Doze cervejarias capixabas participam do festival que ainda conta com gastronomia e apresentações musicais. A partir das 17h,na Praça da Cultura, Centro, Santa Teresa. Às 19h, show com Ângulo Vertical e às 21h, show com banda Casaca. Entrada franca.
Festa da Cappitella
Evento celebra as tradições dos imigrantes italianos com serenata, desfiles de carros alegóricos e de barcos, apresentações de grupos folclóricos e de dança, shows musicais, almoço com pratos típicos e um festival com aulas-show com chefs capixabas e de fora do Estado. A partir das 16h, na Praça Adélio Lubiana, Beira Rio, Nova Venécia. Entrada franca.
BUZZINA
Tocando pop0 BR, funk, electro, pop B, remix, 2K e new hits. AS partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
INSANA
Tocando pop, pop BR, funk e 150 BPM. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Sexta-feira Maluca
Tocando funk, pop BR, pop, Glória Groove, hip-hop e rap. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Festa da Democracia
Tocando funk, indie, pop, rock e emo. Os DJs serão escolhidos por votação no @victoriapub.jc. Entrada: R$ 10 (com título regularizado/ nome na lista/ até meia-noite) e R$ 20 (sem título regularizado/ sem nome na lista/ após meia-noite).
Boni4You
Com Gabriel Boni, Pirata Snake, Jotta F, Vitor Keller e Magno Pazzeto. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (pink up/ meia) e R$ 40 (pink fy/ meia).
Musin - Festival Música na Infância
Com shows, circo, teatro, experimentação musical, oficina de percussão, muita brincadeira e bailinho à fantasia. No Parque Pedra da Cebola em Vitória. A partir das 14h, abertura dos portões; às 15h30, grupo Estripolia; às 17h, Ricardo Herz para crianças e às 18h30, apresentação da Orquestra Sinfônica do ES com Trilhas Sonoras de Games Malê Kids e O Palhaço Banda nos intervalos. Entrada franca.
XI Festival de Dança Folclórica
No Ginásio de Esportes Hermann Röelke e na Praça Florêncio Berger em Santa Maria de Jetibá. A partir das 17h, Concentração em frente a Secretaria de Esportes; às 18h, saída do Cortejo Cultural; às 19h, apresentações dos grupos de danças (ginásio) e às 22h, forró com Gugu da Concertina e Tales. Entrada franca.
Vibe Retrô
Com Rosana, Dr. Silvana, João Penca e Byafra. A partir das 20h, no Pier 27. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet.
É O Beat
DJs JV de VV, Pedro Schmid, RD de VV, Luizinho e Pagolance. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 23h. Informações, reservas e camarotes: (27) 99898-1912.
Vale Night da Carla Roberta
Com Carla Roberta e MC Tairon. A partir das 21h, no Barril Tap Bar, R. Nair Durão Guimarães, 1, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Samba Entre Amigos
Com Guilherme Nascimento e grupo. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Música ao vivo
Coco Bambu
Com Don Marcarini (12h), Daniel Silva (17h) e Vitor Ramos (19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.
Serginho Oliveira
A partir das 19h, no Shopping Jardins. Rua Carlos Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Jazz, Blues e Bossa
A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Sextanejo do Giga
Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sexta Top
Com Rodrigo Balla, Rony & Ricy e Bianca Vedova. A partir das 20h, Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Sextou
Com Dinho Netto e DJ Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Para rir
Um cara de pau sem tamanho
Com Lucas Moll. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25 (individual) ou R$ 49 (par), à venda no site Vix Comedy Club.
Especial
Grupo Suindara
A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 18 (conveniado) R$ 15 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Roncalli Circus
No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sexta, às 20h, aos sábados às 18h e às 20h30 e aos domingos às 16h, 18, e 20h30. Ingressos: R$ 15 (setor lateral/ meia), R$ 20 (setor central/ meia) e R$ 30 (setor vip/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Até 8 de outubro.
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
PaixõES: Pela Fotografia e Pelo Espírito Santo
Em comemoração ao dia Mundial da Fotografia, 14 fotojornalistas que traduzem sua paixão pela fotografia e pelo Espírito Santo em 41 obras expostas. A partir das 10h, na entrada A do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Até 28 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.