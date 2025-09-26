Editorias do Site
Sexta (26): festival no Caparaó, Pele Morena e tributo aos Bee Gees animam o ES

E tem mais! Festa da Imbirema na aldeia Tupinikim, concerto Uma Noite na Broadway, Pagode do Andin e GastaFest também integram a programação

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:30

Especial

  • Visita Mediada em Libras

    Visita Mediada em Libras no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador, em celebração ao Dia Nacional do Surdo. Horário: das 8h30 às 10h. Ingressos: participação gratuita, com inscrição prévia. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Festival Sabores do Caparaó

    Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com abertura da feira gastronômica, praça de alimentação, cafés especiais, cervejas artesanais e artesanato. Atrações: Carol Brito (18h), Wagner & Edmar (20h) e Bruno Marlon, Gabriel & Lucas e Junior (22h). Horário: a partir das 17h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.

  • 2ª Festa da Imbirema na aldeia Tupinikim de Caieiras Velha

    Atividade com exposição e venda de artesanato indígena, pintura corporal, apresentações de música e danças tradicionais, além de rodas de conversa sobre a importância da árvore para a cultura e preservação ambiental. Horário: das 9h às 16h30. Ingressos: participação gratuita e aberta ao público. Local: cabana central da aldeia Caieiras Velha, Aracruz. 

  • Asas e Amarras

    Lançamento do livro Asas e Amarras, de Matheus De Drummond, com jantar solidário preparado pela chef Bia Brunow e música house com DJ Virula. Horário: às 19h. Ingressos: arrecadação por meio da venda de bebidas e Pix solidário; livro será distribuído gratuitamente. Local: Associação GOLD, Vitória.

Shows

  • Bee Gees Alive

    Bee Gees Alive no Espaço Patrick Ribeiro Show em tributo aos Bee Gees, com canções como “Massachusetts”, “To Love Somebody” e “Stayin’ Alive”. Horário: às 21h (abertura às 20h). Ingressos: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória. 

  • Uma Noite na Broadway

    Orquestra Camerata Sesi apresenta o concerto especial “Uma Noite na Broadway”, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi, com sucessos de musicais como O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Chicago e O Mágico de Oz. Horário: às 19h30. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) e R$ 40 (meia solidária, com doação de material de limpeza), à venda pelo site Sympla. Local: Teatro Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, 240 – Jardim da Penha, Vitória.

Festas e música ao vivo

  • Grupo Pele Morena

    Puxadinho Moxuara

    Show do grupo Pele Morena na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, com muito pagode na Arena Moxuara. Horário: às 20h30. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Jardim do Norbim

    Jardim do Norbim e DJ Zappie (MPB e Brasilidades). Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

  • The Last Dance

    Despedida da Garden com DJs Lukão, Perotz, AV e Luuh. Horário: às 23h. Ingressos: a partir de R$ 40 pelo Zig Tickets. Local: Boate Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620 – Centro de Vila Velha. Classificação: 18 anos.

  • Mask2000

    MASK2000 com Astro the Aster, Plow Sem Flores, Veemi, Lenda, DJ Cachorrão e MC Monts. Horário: às 19h. Ingressos: entrada colaborativa de R$ 10. Local: Casa Caipora Centro Cultural. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.

  • Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória

    GastaFest

    Festival com shows de Tangolo Mangos (BA) e Gastação Infinita (ES), além de discotecagem do DJ Charles Jr. Uma noite de rock psicodélico, MPB e ritmos regionais, marcada por experimentações sonoras e fusões inovadoras. Horário: às 21h (happy hour das 21h às 22h30). Ingressos: disponíveis na bilheteria do evento. Local: A Selva, Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • Pagode do Andin

    Andin, Romarin e R3. Horário: 19h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Ingressos: entrada gratuita até às 21h.

  • Fachada do Pub426

    Sheep & Parafina

    Sheep & Parafina. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

  • Clericot Cafe

    MPB na Curva

    Com Vinicius Caranga. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot Cafe. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Terra Santa

    Espetáculo Terra Santa, solo do artista Farley José com direção de Ivna Messina, sobre saúde de corpos LGBTQIAPN+ e sua relação com a Igreja. Horário: às 16h, na Associação Gold. Endereço: Avenida Pres. Florentino Ávidos, 502, sala 202, Centro, Vitória. Ingressos: entrada gratuita.

Cinema

  • Mostra Sesc de Cinema – Panorama Estadual

    8ª Mostra Sesc de Cinema, com exibição de filmes nacionais e infantojuvenis. Horário: às 13h, 15h, 17h e 19h. Ingressos: gratuitos, disponíveis na plataforma Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h). Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

  • O cantor Jungkook, do BTS

    Festival BTS Movie Weeks

    Festival BTS Movie Weeks com exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.

Exposições

  • Sombra do Tempo

    Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.

  • Antes, porvir

    Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Ingressos: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Em cartaz até 24 de outubro de 2024.

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Parque do Tarzan no Shopping Vitória

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

