Sexta (26): festival no Caparaó, Pele Morena e tributo aos Bee Gees animam o ES

Visita Mediada em Libras no Bosque de Esculturas do Parque Cultural Casa do Governador, em celebração ao Dia Nacional do Surdo. Horário: das 8h30 às 10h. Ingressos: participação gratuita, com inscrição prévia. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com abertura da feira gastronômica, praça de alimentação, cafés especiais, cervejas artesanais e artesanato. Atrações: Carol Brito (18h), Wagner & Edmar (20h) e Bruno Marlon, Gabriel & Lucas e Junior (22h). Horário: a partir das 17h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.
Atividade com exposição e venda de artesanato indígena, pintura corporal, apresentações de música e danças tradicionais, além de rodas de conversa sobre a importância da árvore para a cultura e preservação ambiental. Horário: das 9h às 16h30. Ingressos: participação gratuita e aberta ao público. Local: cabana central da aldeia Caieiras Velha, Aracruz.
Lançamento do livro Asas e Amarras, de Matheus De Drummond, com jantar solidário preparado pela chef Bia Brunow e música house com DJ Virula. Horário: às 19h. Ingressos: arrecadação por meio da venda de bebidas e Pix solidário; livro será distribuído gratuitamente. Local: Associação GOLD, Vitória.
Bee Gees Alive no Espaço Patrick Ribeiro
Show em tributo aos Bee Gees, com canções como “Massachusetts”, “To Love Somebody” e “Stayin’ Alive”. Horário: às 21h (abertura às 20h). Ingressos: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória.
Orquestra Camerata Sesi apresenta o concerto especial “Uma Noite na Broadway”, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi, com sucessos de musicais como O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, Chicago e O Mágico de Oz. Horário: às 19h30. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) e R$ 40 (meia solidária, com doação de material de limpeza), à venda pelo site Sympla. Local: Teatro Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, 240 – Jardim da Penha, Vitória.
Show do grupo Pele Morena na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, com muito pagode na Arena Moxuara. Horário: às 20h30. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.
Jardim do Norbim e DJ Zappie (MPB e Brasilidades). Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Despedida da Garden com DJs Lukão, Perotz, AV e Luuh. Horário: às 23h. Ingressos: a partir de R$ 40 pelo Zig Tickets. Local: Boate Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620 – Centro de Vila Velha. Classificação: 18 anos.
MASK2000 com Astro the Aster, Plow Sem Flores, Veemi, Lenda, DJ Cachorrão e MC Monts. Horário: às 19h. Ingressos: entrada colaborativa de R$ 10. Local: Casa Caipora Centro Cultural. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Festival com shows de Tangolo Mangos (BA) e Gastação Infinita (ES), além de discotecagem do DJ Charles Jr. Uma noite de rock psicodélico, MPB e ritmos regionais, marcada por experimentações sonoras e fusões inovadoras. Horário: às 21h (happy hour das 21h às 22h30). Ingressos: disponíveis na bilheteria do evento. Local: A Selva, Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Classificação: 18 anos.
Andin, Romarin e R3. Horário: 19h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740. Ingressos: entrada gratuita até às 21h.
Sheep & Parafina. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Com Vinicius Caranga. Horário: 17h às 21h. Local: Clericot Cafe. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo Terra Santa, solo do artista Farley José com direção de Ivna Messina, sobre saúde de corpos LGBTQIAPN+ e sua relação com a Igreja. Horário: às 16h, na Associação Gold. Endereço: Avenida Pres. Florentino Ávidos, 502, sala 202, Centro, Vitória. Ingressos: entrada gratuita.
8ª Mostra Sesc de Cinema, com exibição de filmes nacionais e infantojuvenis. Horário: às 13h, 15h, 17h e 19h. Ingressos: gratuitos, disponíveis na plataforma Let’s ou na bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h). Local: Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Festival BTS Movie Weeks com exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.
Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.
Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Ingressos: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Em cartaz até 24 de outubro de 2024.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
