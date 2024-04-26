Sexta (26) com The Calling, festival cultural e evento de café

Shows
Sextou no Forró
Forró com Matheus Nogueira no Correria Music Bar, a partir das 18h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha
Magic! e The Calling
Com a banda canadense Magic! e a banda californiana The Calling no Ilha Shows, a partir das 20h. Ingressos: R$ 125 (frontstage), R$ 160 (Camarote). Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto
Festas
¡Ay, caramba!
Noite latina com Los Belitos e DJ Gúsman na A Selva, a partir das 21h. Entrada: R$ 20. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória
Épic Night
Com Vibe 27, Koreia, Gustavo o Brabo, Cabeça dos Predinhos no Boteco do Junior. Entrada: R$ 20. Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha
Eu Sou Rolezeira
Com pop, funk, bagaceira na Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Só Drag Boa
Com electropop, deep house, pop, drag music na Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
Sexta Rockers
Festa anos 80 internacional no Oasis Beach Club, a partir das 20h. Entrada: R$ 25. Praia de Camburi, 3810, K8 e K9
Pagode do Leq
Com Leqsamba, Dj Kn de Vila Velha, Dj Pv do Si na Fazendinha Shows, a partir das 22h. Entrada franca até 00h. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória
Barlavento
Com os Dj's Snow7, Monia Lombardi, Quadrini no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 20. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória
Música ao vivo
Trilha
Com Trilha no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Casa de Bamba
Samba, sambarock e axé com Diego Lyra na Casa de Bamba. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
MPB, samba e bossa
MPB, samba, bossa com Alry na A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória
Quarteto Raiz
Com Bruno Parmejani, Josué Ramos, Denilson Denal, Pedro Ribeiro no Enredo Botequim, a partir das 18h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Pagode do Canto
Com Pedala Samba e Dj XL no Canto 27, a partir das 20h. Entrada a partir de R$ 20. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha
Encontro Sertanejo
Com Donato Fontana e Evandro e Raniery no Buttecos Vitalino, a partir das 20h. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha
Saudosa Sexta
Com Corta Jaca e convidados, a partir das 20h, no Brizz. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória
Gordinho Sambão
Com D'Moleque e D'Bem com a Vida no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
Gordinho Praia do Canto
Com I am The Samba, Samba Jr, Pagolife no Gordinho da Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Especial
Festival DQuebrada
Danças, oficinas, pagode, palestras, graffiti, apresentações musicais e muito mais! A partir das 13h no Centro de Referência das Juventudes. Rua Gaivoita, s/n, Novo Horizonte, Serra
COFFEES
Evento gratuito sobre café com oficinas, workshops e aula no Shopping Vitória, a partir das 13h, até o domingo (28). Av. Américo Buaiz, 200, Vitória
Belchior, o musical
Musical em homenagem ao cantor Belchior no Teatro da Ufes, às 20h. Ingressos esgotados, confira outras sessões. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Sarva Dharma – Uma Guirlanda de Amor
O Teatro Sônia Cabral, no centro de Vitória, será palco de uma experiência única com o evento "Sarva Dharma – Uma Guirlanda de Amor", que estreia na cidade na nesta sexta-feira, 26 de abril, às 20h. A apresentação reúne de forma inédita músicas, reflexões e poesia para transmitir as mensagens centrais da tradição milenar do Yoga, convergente com as diversas tradições espirituais.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito
Vila Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h horas até às 00h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos
Exposições
Manguezal: Múltiplos Olhares
Exposição "Manguezal: Múltiplos Olhares", até 30 de abril de 2024 na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Museu de Artes do Espírito Santo. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria, no Museu de Artes do Espírito Santo. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória
O Poema das Cores
Exposição interativa em Cachoeiro de Itapemirim. Visitas: entre 11 de abril e 9 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Sala Levino Fanzers (anexo à Casa da Memória), rua 25 de março, 118, Centro, Cachoeiro de Itapemirim