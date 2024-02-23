Sexta (23) com baladas por Vix e festivais gastronômicos em Ubu e Aracruz

Festivais
2° Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu
De 23 a 25 de fevereiro, na Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta. Na sexta, se apresenta o grupo folclórico de dança portuguesa "Os Brandarinos", às 20h. Em seguida o público vai curtir o show musical do Trio Rádio Ativa. Gratuito.
Festival Aracruz Sabores
De 22 a 25 de fevereiro, na Praia de Santa Cruz, em Aracruz. Na sexta, conta com show de Nano Viana (20h) e Picnic Dogs (23h). Entrada gratuita.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Semana do Cinema
Entre quinta (22) e 28 de fevereiro, rola a primeira Semana do Cinema de 2024 no ES, com ingressos custando a partir de R$ 10. Além de entradas mais em conta, as salas ainda terão descontos em combos de pipoca e bebidas. Confira a matéria completa de HZ.
Baladas e festas
Puxa a tropa 3
Com Luuh, Pagolance, Beleite, Bero e Cariello, a partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Bora
Com Koreia, Belucio, Perotz, Junin da BR, Edjie, Daniel Gonzaga e Plano B, a partir das 22h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Forrozada Boa
Com Alex Corrente, Forró Bemtivi e DJ Jader Mansano,a partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, São Cristovão, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Zigtickets.
Samba na Toca
Com Grupo Já Gamei, a partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Kaos
Com Weel, Emily Raizer, Lu Coimbra, Dalton, 4IE e Paraguassu. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
The Bolt
Com Cuxa, Arthur Prates, Temponi e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Una Festa!
Com Leow, Moreno Loss, Ian Dc e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita com nome na lista (até 23h). Entrada sem nome na lista: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Música ao vivo
Pub 426
Com Ubando, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Luau Flammes
Com Felipe G., a partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99579-7355.
Brasilidades
A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
I Am The Samba
Com Samba Jr. e Maycon Sarmento, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
MPB na Curva
Com Vinicius, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Samba de Raiz
Com Ada Koffi, a partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Samba
Com Átila Ibilê, a partir das 20h, no Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Diversão
Geek Universe Heróis & Vilões
Data: 23 a 25 de fevereiro. Horário: das 14h às 22 horas. Local: Shopping Moxuara, piso L4. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Atrações: Just Dance das 14h às 15h30/ Random Play Dance das 15h30 às 17h30/ Ensaio Cosplay das 17h30 às 18h30/ Just Dance das 18h30 às 20h/ Quiz + interação no palco das 20h às 21h/ Karaokê das 21h às 22h/. Gratuito.
Happy On Ice Patinação
No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pista de Patinação no Gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$ 80; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.
Arena Trampolim
Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.