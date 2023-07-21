Sexta (21) tem Paula Fernandes, em Guarapari, e Amaro Lima, em Domingos Martins; confira agenda

Shows
Mochakk
Com participação de Cesar Nardini e Jay Marian, a partir das 23h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (front stage meia) e R$ 120 (privilège superior meia), à venda no site do Super Ticket.
Forró do Pontal
No Balneário do Pontal do Ipiranga (Linhares), a partir das 19h, com entrada franca. Programação: 19h, Forró Fogumano; 20h30, João Victor e Vinícius; 22h, Trio Rocha o Nó, e 23h30, Carlinhos Rocha.
Festivais
Festival de Forró de Itaúnas
Até domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil, em Itaúnas (Conceição da Barra), serão palco para 80 apresentações dentro da programação da 21ª edição do Fenfit. Na sexta (21), das 21h às 6h, rolam shows de Forrofiá, Ítallo Costa e convidado surpresa, Bloco Caramuela e a Final da Fenfit, com seis bandas concorrentes que se classificarem. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla.
2º Festival de Pastel e Caldo de Cana
O evento acontece com mais de 30 sabores de pastéis que vão desde de carne e queijo até recheios sofisticados. O festival também contará com aulas de chefs locais e apresentações musicais. Nesta sexta (21), a partir das 18h, aulas com a chefs Luana Segato, Pietra Morelatto e Alessandro Eller; e shows de Renato Sabaini e Rubens Neto. No centro de Eventos César Rosalém (Parque de Exposições), Centro, Ibiraçu. Entrada gratuita.
Feira do Agroturismo de Viana
Até domingo (23) acontece a 2ª edição da feira, que tem o objetivo de fortalecer a produção agrícola de Viana, empreendimentos rurais e turísticos e valorizar empreendedores da cidade. Na Entrada do bairro Marcílio de Noronha. Av. Hozache Ferreira Brandt (no estacionamento do Supermercado Extrabom). Nesta sexta (21), a partir das 20h, apresentação musical com a dupla Tiago e Rodolfo. Entrada gratuita.
Festival Matrizes
Até sábado (22), no Buraco do Tatu. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Itaúnas, Conceição da Barra. Nesta sexta (21) se apresentam Trio Xamego, Diego Oliveira, MariMelo, Forrozim Bh, Dj Tick e Dj Nalla. Ingressos esgotados.
Festival Vinhos e Abraços
Até 23 de julho. Nesta sexta (21), a partir das 18h, aula com o chef André Cicilioti, além de shows de Kakalo Ribeiro e DiBituka. Na Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Programação (totalmente gratuita) desta sexta (21): 13h: Recital dos Alunos - Rua de Lazer; 13h: Orquestra Sinfônica do Festival - Professor Eliseu Barros e alunos - Palco Principal; 14h: Jazz Combo do Festival / Professora Bia Goés e alunos - Coreto da Praça; 15h: Banda Sinfônica do Festival - Professor Marcelo Jardim e alunos - Palco Principal; 16h: Big Band do Festival - Professor Nelson Faria e alunos - Coreto da Praça; 17h: Orquestra de Violões do Festival - Professor Bruno Soares e alunos - Palco Principal; 18h: Grupo de Danças Tanzfreude - Coreto da Praça; 19h: Coro Cênico do Festival - Professora Bia Góes e alunos - Palco Principal; 20h: Coral de Trombones da Fames - Coreto da Praça; 21h: Graciella D´Ferraz e Banda- Palco Principal; 23h: Show de Professores (Jam Session) - Coreto da Praça; 00h: Amaro Lima - Noite Manimal - Palco Principal.
Esquina da Cultura 2023
O evento acontece na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Atrações desta sexta (21): 20h, Fábio Canha; 21h, Vanessa Loyola; 22h, The Fevers; e 23h, Paula Fernandes. Entrada franca
Baladas e músicas
Baile da Justiça
Com Bero Costa, Cariello, Perotz, Gv de Campos e Edin, a partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Only Funk
Com Diego Beats, Koreia, Pedro Schmid, Junin da Br, LC do Tb, Weriky e KM da Serra, a partir das 22h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
I Love Sexta
Com DJ Jg Schmid, Leley, Sué e DJ Klebin, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Baile na Pink
Com Kn de Vila Velha, JV de Vila Velha, Vinn, Gabriel Pratti e Fabricio V, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
Hey, Barbie!
Com AsiaT, Isa Faustini, Phi, Mathilda e Cybertrans, a partir das 22h no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Disco Heaven
Com BitchSlap, Hot n Heavy, Arthur Prates e Titania, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 30 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Apaga a Luz e Toma
Com Doodles, Vagner, Rebel, Chaina e Iver, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h, com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Funk 2000
Com Diego Fiuza, Lukkas, Felicidade e B4rcellos, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: R$ 20.
Música ao vivo
Anthony Altoé
O projeto "Rock na Praça", nesta sexta-feira (21), a partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Gratuito.
Forró de Bamba
Com Samba e Forró, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Marcus Paulo, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Das 17h às 21h. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
MPB e Reggae
Com JR Bocca, no Raízes Gastrobar, a partir das 19h. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27)99933-6962.
Lucas Abreu
A partir das 20h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert R$ 9,90.
Oca Jazz Festival
Com Mary Amaral e convidados, no A Oc. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Das 19h às 23h. Couvert R$ 10. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Jv Saxx
Muito pop, rock, bossa nova, MPB e jazz, a partir das 20h, no Raiz do Canto. R. Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória.
Ricardo Brasil
Muito samba, a partir das 20h, no Ipanema Bar e Restaurante. Rua Joaquim Lírio, 865, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
Misturadinho 360º
Com Breno e Bernardo, PH Dias e Pagolance. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, Itapuã, V
Festa Julina
Festa de São João
Rua Santa Rita de Cássia, Bairro de Lourdes, Vitória. Gratuito.
Degusta Arraiá
Na sexta, com Matheus Nogueira e Sheep & Parafina, a partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Gratuito.
Diversão
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: segunda a sexta, de 18h às 22h; sábado, domingo e feriados, de 16h às 22h. Valores: passaporte para brincar à vontade. Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente será cobrado o valor de R$ 1. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Colônia de Férias da TOCA
Espaço para crianças de 7 a 11 anos se aventurarem no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime e tirolesa. De 17 a 21 de julho, de 13h30 às 17h30. Na Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória. O dia único custa R$ 115. A semana custa R$ 350.
Colônia de férias Bodytech
Com circuitos, brincadeiras na piscina, prática esportiva, oficinas e dicas de alimentação saudável com auxílio de nutricionistas. Na academia Bodytech, no Shopping Praia da Costa, piso L4. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. As atividades são voltadas para crianças de 3 a 11 anos. Horário de funcionamento: das 13h30 às 17h30. Ingressos para alunos da academia: R$ 90, diária, e R$ 320, semanal. Para quem não é aluno: R$ 100, diária, e R$ 350, semanal. Até sexta (21).
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, superpiscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
ZigZag Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca-carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área externa do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: Segunda a sexta por R$ 40; Sábado, domingo e feriados por R$ 50. Todos pagam meia. Ingresso individual: 1 brinquedo por R$ 10.
Casa Rosa
Espaço todo rosa em homenagem à boneca Barbie. Até domingo (23), no piso L2 do Shopping Vila Velha. O ambiente ficará disponível de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Exposições
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 12 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha. Até o dia 30 de julho. Visitação de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos pelo link: Maes Museu.
Descarrilho
Mostra que aborda sensações de artistas através de passeios de trem de Vitória a Minas. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até dia 13 de agosto. Horário de visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h; e sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]