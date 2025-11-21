Editorias do Site
Sexta (21) cultural no ES tem Hugo e Guilherme e festivais gastronômicos

Sextou! O dia ainda conta com Festival Cinema Lusófono, Barra Ateliê Artesanal e Industrial, Mostra Novos Olhares e festas

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:00

Especial

  • Festival Cinema Lusófono

    Cinco dias de exibição de filmes, debates e atividades sobre a cultura e o audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrando também os 50 anos da independência dos países africanos lusófonos. Data: de 20 a 25 de novembro. Horário: 14h às 17h. Local: Sala 1A do prédio Cemuni V, campus de Goiabeiras, Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita e com acessibilidade.

  • Ulé Music Sessions

    Dia de yoga, café da manhã, ativações esportivas e noite musical com Pedro Pérez, Bero Costa e DJ RJ no Ulé Music Sessions. Horário: das 7h ao encerramento às 23h. Local: Casa Hurley, Praia d’Ulé. Endereço: Rodovia do Sol, Km 38 – Setiba, Guarapari. Entrada: ingressos individuais, day use ou passaporte pelo Sympla.

  • Festival Orla da Cultura

    Programação do Festival Orla da Cultura com abertura da feira, opções gastronômicas e shows de Novelo e Royal Six. Horário: a partir das 17h, com shows às 20h e 22h. Local: Orla do Canal de Guarapari. Endereço: Orla do Canal – Centro, Guarapari. Entrada: gratuita.

  • Shaka Surf Festival

    Dia do Shaka Surf Festival com Prêmio Capixaba Melhores 2025, Best Trick Skate, apresentação do Beatlocks (Especial CBJR), show da banda Pura Vida e MR Dedus. Horário: a partir das 16h, com programação musical das 18h às 21h. Local: Setiba. Endereço: Setiba, Guarapari. Entrada: gratuita.

  • Barra Ateliê Artesanal e Industrial

    Barra Ateliê Artesanal e Industrial: feira cultural com peças em condições especiais, sample sale, itens com pequenos defeitos, além de DJ sets, venda de comida e bebida e participação de marcas convidadas. Horário: com sale das 10h às 18h e DJ set das 18h às 22h. Local: Barra Ateliê Artesanal e Industrial. Endereço: Avenida Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Expo Afonso Cláudio

    Programação: rodeio show (20h), show de Karina Vargas e convidados (23h), Hugo e Guilherme (0h30), Alencacio Shuenk (2h). Horário: a partir das 18h. Local: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Vale do Empoçado). Endereço: Afonso Cláudio. Entrada: solidária.

  • Mostra Novos Olhares

    Mostra Novos Olhares, com exibição de documentários, curtas e clipes produzidos por alunos do Centro Estadual Vasco Coutinho e da FAESA, seguida de bate-papo mediado por Spartakus Santiago com Penha Souza, Hugo Dadalto e Thamires Amon. Horário: às 17h45. Local: Fazendinha Shows. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Soul Black

    Concerto “Soul Black”, apresentação da Camerata SESI que celebra a força da música negra com repertório de soul e funk, participação de Fabriccio e Caju e regência do maestro Isaac Gonçalves. Horário: às 19h30. Local: Teatro do SESI. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) ou R$ 40 (meia solidária com doação).

Festas e baladas

  • Aquecimento Curriola

    Axé, arrocha, funk e pagodão no Churrasquinho da Fabiana. Atrações: Alex Salles, DJ R7 Taliban e DJ Welington. Entrada: R$ 20. Local: Churrasquinho da Fabiana. Endereço: Rua Dom Pedro II, Serra Centro, Serra.

  • Bagaceira

    Bagaceira, Tecnobrega, Axé 200, Funk 2000 e Pop BR. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 0h (50 primeiros), depois R$ 30.

  • Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória

    Selvaokê

    Karaokê e show com Us and Jam. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.

  • I am the samba

    Com Samba Jr. e Choppsamba. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

  • Esqueminha

    Com Samba Jr., Leqsamba, DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

Música ao vivo

  • Fachada do Pub426

    Duets

    Com Duets. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Clericot Cafe

    MPB na Curva

    Com Débora Fassarella. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Enredo Botequim

    Música ao vivo com Alê Freitas. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Motor Rockers

    Pop rock dos anos 70, 80 e 90 com Banda 027. Horário: a partir das 22h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Quintal do 522

    Com Quintal do 522. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.

Exposições

  • Territórios Transplantados: a África que vive em nós

    Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis

    A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Moderna Para sempre – Fotografia Modernista Brasileira

    Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências

    36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Escapismo

    Exposição de Laerte Ramos, com 50 obras inéditas. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Avenida Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Dionísio Del Santo: O construtivo ontem e hoje

    Mostra comemorativa aos 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo. Até 12 de fevereiro de 2026. Horário: das 10h às 19h Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

  • Natal dos Balões

    Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Visitação: gratuita. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Natal Musical

    Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Visitação: gratuita. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-947

  • Natal para Todos

    Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Visitação gratuita.

