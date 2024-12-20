Sexta (20) com encontro na Novo Império e sessões gratuitas no Cine Metrópolis

Especial
Aniversário da Novo Império
A escola de samba Novo Império celebra nesta sexta-feira (20), 68 anos de história. Kleber Simpatia, que já foi intérprete da escola é um dos convidados. Além disso, haverá também a apresentação da bateria da escola, mais conhecida como Orquestra Capixaba de Percussão (OCP), passistas, destaques, baianas, rainha e o intérprete oficial, Danilo Cezar. Horário: A partir das 19h. Local: Quadra da Novo Império (avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória). Entrada colaborativa: R$ 10.
Sessão-homenagem: Carmélia e Homero Massena
Homenagem a 2 grandes nomes da cultura do ES, que partiram em 1974, 50 anos atrás: Carmélia Maria de Souza (cronista e escritora) e Homero Massena (artista plástico e escritor). Para celebrar o momento, o Cine Metrópolis realiza esta sessão unindo dois filmes: Não se Aproxime (de Tati Rabelo e Rod Linhales) e Massena, Mestre da Luz (de Ricardo Sá). Ambos foram produzidos/lançados em 2024, marcando os 50 anos da partida destes importantes artistas. A partir das 20h, após a exibição, haverá um bate papo. Avenida Fernando Ferrari, 514, Ufes, Goiabeiras. Entrada franca.
Festa de São Benedito
De 15 a 27 de dezembro, em Serra Sede. A festa contará com manifestações culturais e religiosas, realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais. Entrada gratuita. Veja matéria de HZ.
Teatro
'O Avarento'
A partir das 19h. Ingressos: R$ 98 (inteira) e R$ 49 (meia entrada). Até uma hora antes do espetáculo, todos pagam meia entrada. Vendas: no local e no Sympla. Na Sala Abel Santana, Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória.
Festas e baladas
Pagode Capixaba Festival! 2° Edição
Com D'Bem com a Vida, Primeira Classe, Nesse Clima, JV de Vila Velha e mais, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Baile da BB - Garden
Com Bia Barroso, Banda Lajota, DJ Karolla, DJ Tibery e DJ Maholic, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Lovezinho
A partir das 21h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site da Blueticket.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Mormaço
Com Donat, Cybertrans, Faria e Jexxca, no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Blecaute
Com Madson, Menário, Garreto, Sabino e Vinni Tosta, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Natal Solidário
Com DJ's e muita música, no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Couvert: R$ 15, mulheres entram de graça até 0h. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
I Am the Samba
Com Samba Jr., no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Samba Trio
A partir das 20h, na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba e Samba Jr., no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada feminina gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jazz, Bossa & MPB
Com Cais Jacarandá, a partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Ubando, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Rosa Chá + Funkadelis
A partir das 20h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada R$ 10.
Praça Costa Pereira
Intervenção Artística Personagem de Natal (18h), Coral Sebrae em Canto (19h) e Banda Back to The Past (19h30). Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória.
Exposições
Exposição 'Outras Américas'
Encontros com a Fotografia Contemporânea. Data: a partir desta sexta (20). Local: Mosaico Fotogaleria - R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500. Loja 18. Victória Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitação com agendamento prévio: Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 10h às 14h. Agendamento: [email protected] Informações: (27) 99943 0831.
A Era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: até 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Cantata – Mãe Divina Misericórdia
Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
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