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Festa

Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra; confira programação

Show faz parte da da tradicional Festa de São Benedito; programação segue até o dia 27 de dezembro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 09:58

Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra
Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra Crédito: Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario
O cantor Mumuzinho, um dos maiores nomes do pagode nacional, será a atração principal do Dia do Serrano, celebrado em 26 de dezembro na Serra. O show acontece na Serra Sede, dentro da tradicional Festa de São Benedito, com entrada gratuita. A programação, que começou no último domingo (15), segue até o dia 27 com muita música e animação.
Mumuzinho, que tem 40 anos e 24 de carreira, é conhecido por sucessos como “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”. A apresentação do artista está marcada para às 22h30, no dia 26 (quinta-feira), fechando com chave de ouro a programação do Dia do Serrano, que inclui diversas atividades religiosas e culturais.
E não para por aí. No dia 27, haverá desfile das Bandas de Congo, às 19h, missa na Igreja Matriz, às 19h, e apresentações musicais de Leley, às 21h30, e Jean Felipe, às 22h30.

FESTA DE SÃO BENEDITO: UMA TRADIÇÃO CULTURAL

A Festa de São Benedito 2024 começou no último domingo (15), com a tradicional cortada do mastro. Repleto de manifestações culturais e religiosas, o evento celebra a tradição congueira da região - além da realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais.
Entre os destaques estão o desfile das bandas de congo mirins, no dia 21, e a alvorada de Natal, no dia 24, com a banda de congo Konshaça e a banda Estrela dos Artistas. O dia 26 é especialmente dedicado ao povo serrano. As atividades começam às 9h com a Missa do Serrano na Igreja Matriz e seguem com a solenidade de Transferência da Capital do Estado para a Serra, às 11h, na Câmara Municipal.
Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito
Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito Crédito: Edson Reis
O dia também contará com a exposição da imagem de São Benedito e apresentações culturais, como a Puxada e a Fincada do Mastro, acompanhadas por bandas de congo.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

A agenda musical da festa inclui artistas variados, trazendo ritmos como samba, pagode e música sertaneja. Confira a programação completa:
  • Dia 21 (sábado)
  • 18h - Desfile das Bandas de Congo Mirins da Serra

  • Dia 24 (terça-feira)
  • 5h - Alvorada de Natal com a Banda de Congo Konshaça e a Banda Estrela dos Artistas
  • 20h - Missa de Natal na Igreja Matriz 

  • Dia 25 (quarta-feira)
  • 17h - Missa e Procissão de Natal e de São Benedito 
  • 20h - Puxada do navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas
  • 21h30 - Show com Pele Morena 
  • 22h30 - Show com João Felipe e Rafael 

  • Dia 26 (quinta-feira)
  • 9h - Missa do Serrano na Igreja Matriz
  • 11h - Solenidade na Câmara da Serra: Transferência da Capital do Estado para a Serra e entrega do título de cidadão Serrano.
  • 12h - Exposição da Imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito
  • 18h30 - Puxada do Mastro com Bandas de Congo e Banda Estrela dos Artistas 
  • 21h - Fincada do Mastro e show pirotécnico 
  • 21h30 - Show com Dani Machado
  • 22h30 - Show com Mumuzinho 

  • Dia 27 (sexta-feira)
  • 19h - Desfile das Bandas de Congo 
  • 19h30 - Missa na Igreja Matriz 
  • 21h30 - Show com Leley
  • 22h30 - Show com Jean Felipe

SERVIÇO

  • Festa de São Benedito 2024
  • Data: De 15 a 27 de dezembro
  • Local: Serra Sede
  • Entrada: Gratuita

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