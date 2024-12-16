Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra; confira programação

Mumuzinho é atração principal do Dia do Serrano na Serra Crédito: Instagram/@mumuzinho/@joaopedrojanuario

Mumuzinho, um dos maiores nomes do pagode nacional, será a atração principal do Dia do Serrano, celebrado em 26 de dezembro na tradicional Festa de São Benedito, com entrada gratuita. A programação, que começou no último domingo (15), segue até o dia 27 com muita música e animação. O cantor, um dos maiores nomes do pagode nacional, será a atração principal do, celebrado em 26 de dezembro na Serra . O show acontece na Serra Sede, dentro da, comA programação, que começou no último domingo (15), segue até o dia 27 com muita música e animação.

Mumuzinho, que tem 40 anos e 24 de carreira, é conhecido por sucessos como “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”. A apresentação do artista está marcada para às 22h30, no dia 26 (quinta-feira), fechando com chave de ouro a programação do Dia do Serrano, que inclui diversas atividades religiosas e culturais.

E não para por aí. No dia 27, haverá desfile das Bandas de Congo, às 19h, missa na Igreja Matriz, às 19h, e apresentações musicais de Leley, às 21h30, e Jean Felipe, às 22h30.

FESTA DE SÃO BENEDITO: UMA TRADIÇÃO CULTURAL

A Festa de São Benedito 2024 começou no último domingo (15), com a tradicional cortada do mastro. Repleto de manifestações culturais e religiosas, o evento celebra a tradição congueira da região - além da realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais.

Entre os destaques estão o desfile das bandas de congo mirins, no dia 21, e a alvorada de Natal, no dia 24, com a banda de congo Konshaça e a banda Estrela dos Artistas. O dia 26 é especialmente dedicado ao povo serrano. As atividades começam às 9h com a Missa do Serrano na Igreja Matriz e seguem com a solenidade de Transferência da Capital do Estado para a Serra, às 11h, na Câmara Municipal.

Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito Crédito: Edson Reis

O dia também contará com a exposição da imagem de São Benedito e apresentações culturais, como a Puxada e a Fincada do Mastro, acompanhadas por bandas de congo.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

A agenda musical da festa inclui artistas variados, trazendo ritmos como samba, pagode e música sertaneja. Confira a programação completa:

Dia 21 (sábado)

18h - Desfile das Bandas de Congo Mirins da Serra





Dia 24 (terça-feira)

5h - Alvorada de Natal com a Banda de Congo Konshaça e a Banda Estrela dos Artistas

20h - Missa de Natal na Igreja Matriz





Dia 25 (quarta-feira)

17h - Missa e Procissão de Natal e de São Benedito

20h - Puxada do navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas

21h30 - Show com Pele Morena

22h30 - Show com João Felipe e Rafael





Dia 26 (quinta-feira)

9h - Missa do Serrano na Igreja Matriz

11h - Solenidade na Câmara da Serra: Transferência da Capital do Estado para a Serra e entrega do título de cidadão Serrano.

12h - Exposição da Imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito

18h30 - Puxada do Mastro com Bandas de Congo e Banda Estrela dos Artistas

21h - Fincada do Mastro e show pirotécnico

21h30 - Show com Dani Machado

22h30 - Show com Mumuzinho





Dia 27 (sexta-feira)

19h - Desfile das Bandas de Congo

19h30 - Missa na Igreja Matriz

21h30 - Show com Leley

22h30 - Show com Jean Felipe

SERVIÇO