Sexta (19) tem shows de Majur e Grupo Revelação no ES; veja agenda

Festas e Festivais
Festival MC
São três dias de muita música, mostras de cinema, bate-papos e muito mais. A partir das 13h, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza. Com shows de Budah, às 21h15, Bixarte, às 22h30 e Majur, às 0h.
Pomitafro
Festa busca resgatar valores e manifestações culturais dos povos colonizadores da região, os italianos, pomeranos e afro-descendentes. Com danças folclóricas, escolha de rainhas Pomerana, italiana e Afro-Brasileira, café colonial, barraca com comidas típicas, esquinas da cultura, exposição de flores e artesanato, Carretella e apresentações musicais. A partir das 8h, no bairro Nova Munique em Vila Pavão no Norte do ES. Às 21h, show com a Banda Up Pomerish e 0h, show com Carlinhos Rocha. Confira programação completa em HZ.
2º Festival Sabores & Canções
Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
Glow Neon Party
Pop, funk e eletropop. DJs Kassandro, Tallyson, Bruno Donat e IanDc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27)99872-6060.
The Bolt
Indie pop, synth, old hits, pop b, electro pop e summer eletrohits. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Eu Sou Rolezeira
Pop, funk e muito mais. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Festa Agita
Com Bero Costa, Lukão, Milk, Belucio, Edin e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pink up/ meia) e R$ 30,00 (pink fy/ meia).
Quem tem joga
Com Bero, Beleite, Gabriel Pratti, Luuh e Edin. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Woods Surreal
Com Pedro & Lucas, Higino & Gabriel, Bruno & Matheus, DJ Júnior Ceará e DJ Sheep. A partir das 23h, na Wood's Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 (woods) e R$ 60 (camarote).
Sexta Série Gold
Com Chopp Samba, DJ JV VV, DJ Koreia e Fabrini DJ. A partir das 21h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Ingressos: R$ 10 (couvert), à venda no site Lebillet.
Deu Match - Edição SGP
A partir das 22h, no Decks Beer, Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Festa do Vinho e da Uva
Com passeata pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, show e muito mais. A partir das 18h, na Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa. Com shows da banda Viva Itália, às 19h, e show da banda Via Expressa, às 22h. Entrada franca.
Vinho Festival
Quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com show de Sambasoul (19h) e Macucos (21h). Entrada franca.
Shows
Jão - Turnê Pirata
A partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Esgotados
Aniversário do Lets
São dois de festa com Grupo Revelação, Ester Fraga, DJ Japa, Glaucio, Thalles & Marcos e DJ RD. A partir das 21h, no Let’s Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 30 (válido para os dois dias/ lote 1), à venda no site Superticket.
Neon Night
Com Gustavo Venturini, Diego Beats e JV Sax. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h)
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Leqsamba + D'Moleque
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 23h.
Frazão e Felipe Brava
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
B-Day do Zangão
Com Freelance, Jongo, Zangão, DJ Japa, DJ Nikão e DJ Brenin. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 23h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
Maycon Sarmento + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Sexta no Hangar
Com D'Bem Com A Vida, Carol & Priscila, DJ Brunin e DJ Kinho. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até 22h.
Quintal do parada 027
Com DJ Gabriel Pratti, Leqsamba e Plano B. A partir das 20h, no Parada 027, Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Kubitschek, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Victor & Luan
A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 25 (meia/ lote 1), à venda no site Superticket.
BOSSA & MPB na Curva
Com Vinicius. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 99299-5918.
Sol Pessoa e banda
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Música Ao Vivo
Com Daniel Silva. A partir das 17h, no Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3083-5800.
Gabriel Nunes & The Parasites
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
Jazz & Bossa
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Sextanejo do Giga
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica.
Para soltar a voz
The Voice Correria
Evento tem concurso gratuito de karaokê e shows das bandas Desert Voice, Hannover (tributo a Scorpions) e Vintage Guys (tributo a Guns N' Roses, BonJovi e Aerosmith). Entrada: R$ 20 (promocional/ até 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Para rir
De repente 40
Com Arianna Nutt. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Informações: R$ 30 (inteira), à venda no site Vix Comedy Club.
Especial
Cariacica em Cena - Espetáculo “O Patinho Feio”
Com Grupo Cia Teatral JC. Com duas sessões, às 09h30 e às 15h, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto. Av. Expedito Garcia, 218, Campo Grande, Cariacica.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor cental/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
PaixõES: Pela Fotografia e Pelo Espírito Santo
Em comemoração ao dia Mundial da Fotografia, 14 fotojornalistas que traduzem sua paixão pela fotografia e pelo Espírito Santo em 41 obras expostas. A partir das 10h, na entrada A do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Até 28 de agosto.
REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.