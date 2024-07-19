Sexta (19) no ES com show de Wiu, Inverno Moto Fest e peça com Marisa Orth

Shows
Wiu
Show de trap com Wiu no Embrazado a partir das 22h. Ingressos (1° lote): R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Thiago Martins
Show com Thiago Martins, Leo Maia, Banda T3, Finest Hour, Edy do Sax na Esquina da Cultura a partir das 19h. Avenida Joaquim Silva Lima.
Especial
Inverno Moto Fest
Apresentações musicais ao vivo, gastronomia, cervejarias no Parque de Exposições de Santa Teresa a partir das 18h. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Luau da Vila
Com Manfredo e Larissa Veloso no Farol de Santa Luzia a partir das 18h. Entrada gratuita sujeito a lotação (400 pessoas). Rua Santa Luzia, 2, Praia da Costa, Vila Velha
Mesa Criativa: a XII Parada LGBTQIAPN+ como resistência cultural
Discussão sobre a importância dos espaços culturais para a produção artística LGBTQIAPN+ no Espírito Santo e formas de resistência em defesa da diversidade e da liberdade, às 18h, aberto e gratuito. Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória (ES).
Arraiás
Arraiá da Selva
Festa julina com forró e brasilidades na A Selva a partir das 20h. Entrada (1° lote): R$ 15. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Festas e baladas
Tetto Rooftop
Estreia do DJ Zatto e apresentações de outros DJ's no Tetto Rooftop a partir das 23h. Feminino: R$ 150 (sendo 100 revertido em consumação). Masculino: R$ 250 (sendo 150 revertido em consumação). Avenida Adalberto Simão Nader, 605, Mata da Praia, Vitória
Esquenta de Itaúnas
Com Nando Nogueira, Forrofiá, DJ Nalla, DJ Marcio no Recreio dos Olhos a partir das 22h. Ingressos (4° lote): R$ 40. Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, 575, São Cristovão, Vitória
Down Under
Pura Vida toca surf music a partir das 21h, no Oásis Beach Club. Entrada: R$ 35, com nome na lista. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
2K
Com Rodrigo Resende, Madeusa, Jexxca, Farah, Rika e Flppsrv no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25 a noite toda, entrada revertida em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funkadelis Special
Vinyl Set no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Primeira Classe Tudo Vira Pagode
Com Nesse Clima, Gabriel Pratti e Glauco no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I am The Samba
Samba Jr e Pagode e Cia no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cyberkills
Com Titania e Le Freak no The Box a partir das 23h. Ingressos (2° lote): R$ 30. Ingressos (na hora): R$ 35. Avenida Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória.
Teatro
Radojka - Com Marisa Orth
Sinopse: Com humor cáustico, a peça acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico. Data: 19, 20 e 21 de julho. Horário: dia 19 às 20h, dia 20 às 20h, e dia 21 às 19h. Ingressos: AB Inteira: R$ 120. AB Meia: R$ 60. Mezanino Inteira: R$ 42. Mezanino Meia: R$ 21. Local: Teatro Universitário, Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Música ao vivo
Trilha
Trilha no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz, bossa e MPB
Oziel Neto e Marcus Paulo na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Quarteto Raiz
Com no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Elaine Augusta
Samba com Elaine Augusta na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Luisa Dutra no Clericot Café a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Com amor, Vania Cáus
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: Segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Folhear - Vitória Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Exposição SmartZoo
Exposição inédita e gratuita com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Visitação gratuita Foto no elefante: R$ 30. Safari com realidade virtual: R$ 25 Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1.
Férias no SV
Programação especial de férias do Shopping Vitória. Para participar das atividades é necessário baixar o aplicativo do Shopping Vitória, disponível na loja de aplicativos do celular, fazer o cadastro e selecionar a oficina que deseja participar, consulte o regulamento aqui. Programação (sexta): 14h às 16h - Oficina de Cavalinho de Espaguete 16h às 17h - Brinquedos Antigos 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Encontro com os animais da fazenda (Pintinho, Vaca, Cavalo e Ovelha) 20/07 – Sábado 14h às 16h - Oficina de Pintura em Tela 16h às 17h - Gincana 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Show de mágica
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