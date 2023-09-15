Sexta (15) no ES tem Vital, baladas e festivais gastronômicos ; veja agenda

Shows
Vital 2023
A partir das 20h, no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Nesta sexta, shows de Léo Santana, Bell Marques e Banda Eva. Ingresso Arquibancada: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 80 (combo sexta e sábado). Ingresso Bloco: sexta esgotado, e Ingressos Camarote à venda no site da Le Billet.
Trap in Caxú
Com Oruam. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 50 (pista meia) e R$ 80 (camarote meia), à venda no site da Zig Tickets.
Teatro
Divina Comédia
Banda Sinfônica Vale Música apresenta concerto inspirado em “A Divina Comédia”, a partir das 20h, no Teatro Universitário da UFES, em Vitória. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada franca.
Festivais
Festival Praia Gourmet
Até 28 de setembro, com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Veja matéria completa de HZ.
Degusta Beer
De 14 a 17 de setembro, a partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Centro de Vila Velha. Na sexta (15), conta com shows de Beat Locks (20h) e No Class (22h). Entrada franca.
Festival Aracruz Sabores
Até 17 de setembro, na Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz. A programação começa às 18h, com estandes dos restaurantes, além dos shows de Vinil Box (20h) e Rubens Neto (22h). Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Baladas e festas
Era uma Sexta
Com Gustavo o Brabo, Belucio, RD de Vila Velha e Grupo Plano B. A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no Zig Tickets.
Trava na Pose
Com Pagode & Cia, Lhecio Soares, DJ Jotta, Vianna e Amigos da Cana. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no Zig Tickets.
Tardezinha 360º
Com Rômulo Santos, Dj Mônica e Dj Igor Lopes. A partir das 23h, na Chácara Clube. R. Antônio Rodrigues de Oliveira, 480, Colina, Alegre. Ingressos: R$ 20 (normal) e R$ 60 (open bar), á venda no Zig Tickets.
DJ Monia Lombardi
A partir das 21h, no Pig Multiplace. Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no Zig Tickets.
Pop Stars
Com Seggie, Isa Faustini, Edpo e Mathilda. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Bota pra Quebrar
Com Pegnor, Lu Coimbra, Tonico e Djay. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Habbo Motel
Com Gabs, Danz e Edu, Luana Correia, Isa, Ian Dc e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Sextou Bb
Com Jessé, Thayane Oliver e Reder Matos. A partir das 21h, na Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Especial Rock
Com as bandas Rocket King (Tributo a Guns n' Roses) e Bernardo John (Tributo Foo Fighters, Nirvana e Oasis). A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Canto27
Com Leley e Bruno Macedo. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Música ao vivo
Retratos Musicais
Com Elaine Rowena e Gerlin Junior. A partir das 19h, no Teatro Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Gratuito.
Boteco Boa Praça
Com João de Paula. Couvert: R$ 9,90. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Mais informações via WhatsApp: (11) 5990-2359. Valor de couvert não informado.
Casa de Bamba
Festival Ségio Sampaio. Aline Maria canta Sampaio e MPB. A partir das 18h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Marcus. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Gordinho Praia do Canto
Com D'bem com a Vida e D'Moleque. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
De 07/09 a 07/10. Horário: sessões às 18h e 20h Local: Estacionamento do Shopping Moxuara, Cariacica. Ingressos: criança a partir de R$ 10,00 e adulto a partir de R$ 20,00. Ingressos disponíveis na bilheteria e pelo site: https://www.sympla.com.br/produtor/circobarcelona
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.