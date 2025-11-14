Sexta (14) com MC IG, Hariel, Orochi, Poze, Thiago Soares e Caju pra Baixo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:30
Lançamento do livro "João Fera desde 1986 - A biografia". Horário: 20h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Concerto de Câmara, com a violinista Jacqueline Lima, o pianista Willian Lizardo e o violoncelista Christian Munawek. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
A ONG Instituto Oportunidade Brasil (IOB) realiza a 2ª edição do Conexão Wakanda, uma celebração da cultura afro-brasileira. O evento, promovido em alusão ao Dia da Consciência Negra (20/11), terá muita dança e diversão com Baile Charme e bazar beneficente. Horário: das 18h30 às 21h30. Local: Museu Capixaba do Negro (MUCANE). Endereço: Av. República, 121, Centro de Vitória (próximo ao Parque Moscoso). Entrada: gratuita.
Com opções gastronômicas, programação musical e artesanato. Show do grupo Novelo, Jackson Lima e Picnic Dogs. Até domingo. Horário: a partir das 17h. Local: Praça Dona Carmem, em frente à nova orla da cidade. Entrada: gratuita.
Até domingo, Santa Loepoldina vai se transformar em um ponto de cultura, gastronomia e música capixaba. 18h30: Aula-show com Murilo Góes; 19h30: Emerson Tesch; 21h30: Richard Viana e 23h: Duets. Horário: a partir das 17h. Local: Ginásio de esportes de Santa Leopoldina. Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 384-440, Centro). Entrada: gratuita.
Com diversos pratos da culinária regional, aulão de forró e música com Forrofiá, Havengar e Mafuá convida Renato Casanova. Até domingo. Horário: a partir das 17h. Local: Orla de Praia Grande, Fundão, em diversos restaurantes. Endereço: Avenida Beira-Mar, em frente à subprefeitura. Entrada: gratuita.
Com 17 restaurantes e docerias participantes, música ao vivo, Bustour e muito mais. Degustação R$ 35 e sobremesas R$ 15. Horário: a depender de cada restaurante. Local: bairros e orla de Jacaraípe, na Serra.
Noite cultural na Praça. Horário: das 17h às 22h. Local: Parque Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.
O som da nova era chega à Matrix, reunindo grandes nomes do trap e do funk nacional em uma noite de energia máxima. No comando do caos: MC IG, Hariel, Orochi, Poze, KN de VV, Maneirinho e DJ Betim. Horário: a partir das 20h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 80 (4° lote), à venda pelo site ingresse.com.
Pagode raiz com o "príncipe do álcool", além de Caju pra Baixo, Primeira Classe e DJ Luuh. Horário: a partir das 22h. Local: Fazendinha Vix. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Entrada: a partir de R$ 35, pelo zigtickets.
Canção de Douglas Richa, que celebra todas as formas de amor, com arranjos que misturam pop e rock, influências de Creed, Goo Goo Dolls e Barão Vermelho. Horário: 20h. Local: Pier Aleixo. Endereço: Rua Aleixo Netto, 1.702, Praia do Canto, Vitória. Entrada: couvert R$ 10
Com Saulo Simonassi, João Fera, Andre Neves (Trilha), Bruno Araujo (027) e Claudio Bocca. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
As melhores eras da cultura pop com Tiffany Bradshaw (SP). Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entradea: gratuita até 0h, depois R$ 30.
Com Vinicius Caranga. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Clube do Samba e DJ Zappie. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.
Reunindo bandas da nova geração e marcas independentes. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.
Música ao vivo com Alê Freitas. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Pop rock dos anos 70, 80 e 90 com Memory Lane. Horário: a partir das 22h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Set com latin pop, reggaeton, hispanic pop e perreo. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: 50 primeiros grátis, restante R$ 25.
Com Samba Jr., Suelen Nascimento e DJ GC. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
Com Samba Jr., Leqsamba, DJ Lafon do MD, Gabriel Pratti e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Andin Soares,Michel Curtição e Romarin. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
BDS Culture apresenta Echo, uma festa com todos os ritmos e foco especial no funk. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Av. Dante Michelini, 3810 - Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.
Com Fernanda Fontes. Horário: a partir das 18h. Local: Praça de Alimentação do Masterplace Mall. Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Mostra comemorativa aos 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo. Até 12 de fevereiro de 2026. Horário: das 10h às 19h Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição de Laerte Ramos, com 50 obras inéditas. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Wêlson Nunes, um dos principais nomes do humor nacional. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Até 24 de dezembro. Atrações: fotos com o Papai Noel, Chapéu Mexicano, Casa dos Ursos, Escorregador, Rema-rema e mais. Horário: segunda a sábado, das 14h às 22h e com intervalo de 17h às 18h; aos domingos e feriadoss, das 13h às 21h e com intervalo de 17h às 18h. Local: Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: gratuita.
