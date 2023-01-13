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Sexta (13) tem Belo, Gloria Groove, Tatau e Gusttavo Lima no ES; veja agenda

O dia ainda conta com muitos outros em shows como Maneva, Mafuá e Cidade do Reggae. Confira os eventos para curtir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 12:28

DE GRAÇA

ARENA VITÓRIA

A partir das 20h, com Amanda e Banda e Tatau (ex-Araketu). Onde: na Praia de Camburi (na altura do antigo Hotel Aruan), Vitória. Gratuito

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A partir das 21h, com Banda Arerê e Luan Souza. Onde: na Praça da Folia, montada na Av. Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra. Gratuito

VERÃO VILA VELHA

Com Quarteto Barrense (forró pé de serra); Mary Jane (hip-hop); e Cidade do Reggae, a partir das 19h. Onde: Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu Gratuito

FESTAS E FESTIVAIS

BELO NO EMBRAZA

Com Belo, Pagode e Cia, Dhiego Vianna, Koreia e Luuh. Horário: a partir das 21h. Onde: Embraza - R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1116 - Jardim América, Cariacica. Ingressos: R$ 90 (meia/2º lote) e R$ 180 (inteira/2º lote), à venda no site Superticket.com.br (COMPRE AQUI)

FESTIVAL PARADISE

Com Gloria Groove, Luisa Sonza, Budah, João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio. A partir das 20h, no P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 380 (frontstage/inteira); R$ 190 (frontstage/meia); R$ 300 (arena ou pista/inteira) e R$ 150 (arena ou pista/meia), à venda nos sites Brasil Ticket (COMPRE AQUI) e Le Billet (COMPRE AQUI). Assinantes do Clube A Gazeta têm desconto de 15% nos valores das entradas compradas no site Le Billet. 

RD CONVIDA CABELINHO

Com MC Cabelinho, JV de VV, KN de VV e Diego Rodrigues. A partir das 21h, na Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 70 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

GUSTTAVO LIMA E DUBDOGZ

A partir das 21h30, no Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 80 (vip/ meia/ 1º lote), R$ 200 (frontstage/ meia/ 2º lote) e R$ 240 (open bar/ 2º lote), à venda no site BaladAPP (COMPRE AQUI)

ITAIPAVA REGGAE FESTIVAL

Com Tribo de Jah, Maneva, Macucos, Unilion, Forró Raiz. A partir das 21h, no  Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES Ingressos: R$ 50 (pista/meia/lote 1); R$ 70 (camarote/lote 1), à venda no site Sympla (COMPRE AQUI)

ARRASTAPÉ DA ILHA

Com Alvorada (SP), Mafuá e DJ Bravim. A partir das 22, no Clube Álvares Cabral (Espelho D'Água) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória Ingressos: R$ 30 (meia/promocional) e R$ 60 (inteira/promocional), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

DÉMODÉ CONVIDA CAROL VARGAS

Com DJs Charles Jr., Jader Mansano e Carol Vargas. A partir das 22h, no  Thermas People Club - Rua Professor Lélis, 71, Jucutuquara, Vitória, ES. Ingressos: R$ 30, antecipado à venda no site Sympla (COMPRE AQUI). Informações: (27) 99978-8898 - [email protected]

A PARADA É O FUNK

Com Bero Costa, Carielo, Beleite, Perotz, Muelz. A partir das 22h, no Parada 027 - Av. Salvador Peçanha - Kubitschek, Guarapari Ingressos: R$ 35 (1º lote), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

VERÃO MEX

Com Matiele Fabretti (Sertanejo Universitário), Pagode do Sulinho (Samba e pagode), Dj Rodrigo Martins (eletrônico) e Dj Big (Funk). A partir das 22h, no  Mex Guarapari - R. Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 30 (promocional/meia/pista) e R$ 50 (camarote/meia), à venda no site Superticket (COMPRE AQUI)

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