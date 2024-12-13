Sexta (13) no ES tem peça com Cláudia Raia e festivais gastronômicos e culturais

Shows
Cultura em Toda Parte
Programação: com show de Thaysa Pizzolato, tecladista, compositora e produtora musical junto com a baterista Maressa Machado (19h). Logo após, quem se apresenta é o cantor Dan Abranches, que mistura MPB, blues e música eletrônica (20h). Gratuito. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, 774-1126 - Campo Vinte, Afonso Cláudio.
Cantata – Colégio Castro Alves
Cantata – Colégio Castro Alves. Data: Sexta-feira (13) Horário: 19h Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Gratuito.
Coral Vozes que Inspiram
Coral Vozes que Inspiram, um projeto lindo de inclusão social e superação que terá a primeira apresentação no Dia Nacional dos Deficientes Visuais. Data: 13/12. Horário: 12h. União de Cegos Dom Pedro II (Unicep-ES), em Vila Velha.
Especial
Vem Verão
O Vem Verão acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro (de sexta a domingo) em Anchieta e todas as atividades são gratuitas. Programação: 14h - Oficina de panetone com equipe do curso de Gastronomia do IFES Piúma, 18h - Nascer da lua cheia na praia e sarau com Rede Transvê Poesias (palco aberto), 19h - Apresentação de capoeira com Grupo Libertação, 20h - Show musical com Alex Maresia, 22h - Show musical. Local: a programação gastronômica e cultural do evento vai acontecer em um pavilhão montado no final da praia, depois do último quiosque de Castelhanos. Veja a matéria de HZ.
Caravana de Natal do Grupo Coroa
Pelo terceiro ano consecutivo o Grupo Coroa vai fazer a Caravana Iluminada com o nome “O Melhor Natal é Agora”, com rota no Sul, no Norte do Estado e na Grande Vitória. Data: 13/12/24. Local: Praça Domingos José Martins, Centro - Vila Itapemirim. Horário: 20h - 21h.
Teatro
Conserto para Dois, O Musical
Sinopse: "Conserto para Dois, O Musical" conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Data: 13 a 15 de dezembro. Plateia A: R$110,00 (meia entrada) e R$220,00 (inteira). Plateia B: R$75 (meia entrada) e R$150 (inteira). Mezanino: R$21,18 (meia entrada) e R$42,36 (inteira). Horário: sexta às 20 horas, sábado às 16 e às 20 horas, domingo às 17h. Local: Teatro Universitário (Ufes). Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Jubarte, uma aventura oceânica
Espetáculo Jubarte, uma aventura oceânica. Data: 13 de dezembro, sexta-feira. Horário: 19h30. Classificação: Livre. Ingressos: R$20 (usuário), R$10 (meia entrada), R$10 (conveniado), R$13 (comerciante), R$15 (comerciário), à venda pelo site Lets Events. Local: Virginia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória – 5º ANDAR.
Festas e baladas
Gingadu - Volume 02
Com Bero Costa, JV de VV, Cariello, RD do Martins, Magrin do SB, Lukao, Sperandio, Luuh, Fabrício V, a partir das 22h, na Boate Garden. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha.
Dia Nacional do Forró
Com Felipe Peó e Maicon 7Cordas em tributo a Luiz Gonzaga. Couvert Artístico: R$ 10. Data: 13 de dezembro de 2024. Horário: 19h30. Espaço Thelema (Rua Graciano Neves, 90 - Centro Histórico de Vitória).
Pagode do Andin – Mãe Joana
Com Andin, Marquinhos D'Moleque, Ali e DJ Cauã. Data: sexta, dia 13 de dezembro. Horário: 19h. Ingressos: R$ 20 antecipado e R$ 25 na hora. Local: Encontro da Ilha – Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Baile do Fibonacci
Com Lu Coimbra, Fernando DS, Lumitcha e Rodrigo Resende no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Pop Stars
Com Cris, Sofia, Bravado, Fred Rigoni e Bernardo Pina, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Baile do MT
Funk com Mt Da Vila, Zangão, Fp Do Campinho, Cabeça Dos Predin, Gcl Do Martins, Magrin Do Sb, Dj Marcinho & Scooby no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Entrada gratuita até 00h. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
Gordinho Praia do Canto
Com NaFarra e SambaDM no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Sambão
Com D'Bem com a Vida, Leozinho e Gabriel Pratti no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada feminina gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Sexta 13
Cover de Black Sabbath com a banda Black Sheep, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Entrada franca até 23h.Avenida Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica.
Música ao vivo
Sextou com música Jardel e Jeferson
Sanfoneiro sobem ao palco do Masterplace Mall, às 18h, nesta sexta-feira (13). O happy hour contará com muito forró e sertanejo.
Raimundo Machado
Raimundo Machado canta samba e chorinho, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Dub's Ruy
Com Dub's Ruy e DJ Relma, partir das 19h, no Brizz. Couvert: R$10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Sheep & Parafina
Com Sheep & Parafina, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Clube do Colecionador | Séries
Exposição ‘Clube do Colecionador | Séries” Matias Brotas. Artistas: Elvys Chaves, Carlo Schiavini, Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. Data: de 05 de dezembro a 28 de fevereiro. Entrada gratuita. Visitação de segunda a sexta de 10h às 19h (exceto feriados). Local: Matias Brotas arte contemporânea - Avenida Carlos Gomes de Sá, 130 - Mata da Praia.
Transitar o Tempo
A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas | Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre.
Favela é Giro
Uma celebração às favelas brasileiras, explorando complexidades, belezas e desafios, desmistificando a imagem estereotipada desses territórios, apresentando-as como centros pulsantes de cultura, criatividade e resistência. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. Local: Projeto Tamar, Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Diversão
Circo do Noel
Apresentação circense de Mágica, Palhaçaria, Ilusionismo com cartas. Data: sábado (14) Sessões às 15h30 e 16h30 Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa Gratuito
Diversão na Praça
Oficina de Árvore de Natal. Data: Sábado (14) Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
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