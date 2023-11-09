Sexta (10) com shows de Thiaguinho e Nadson Ferinha no ES; veja agenda

Shows
Farra do Ferinha
Com Nadson Ferinha. A partir das 21h, no Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 160 (Fronstage/inteira) e R$ 80(Fronstage/meia); R$ 100 ( Espaço Oi balde/inteira) e R$ 50 (Espaço Oi balde/meia), à venda no site Lebillet.
Planeta Alegre
Com Thiaguinho, Glauco, DJ Távia Santos. A partir das 21h, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre. Ingressos: R$ 70 (pista meia) e R$ 90 (camarote meia), à venda no site da Brasilticket.
Puxadinho Moxuara Vibe de Quintal
Com Swing & Simpatia. A partir das 20h, no Espaço Multiuso, no piso L4, térreo do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Botecão Colatina
Festa de encerramento do Roda de Boteco Colatina com os bares participantes do festival e shows de Lucas Viganô e Boa Aparência. A partir das 17h na Área Verde da Avenida Beira-Rio, em Colatina. Entrada gratuita.
Festivais
11º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Às 20h, concerto da Orquestra Jovem Vale Música, no Palácio Sônia Cabral - Rua São Gonçalo, Centro de Vitória. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria uma semana antes do espetáculo.
Festival de Cinema Italiano
"Berlinguer Eu Te Amo"
Sinopse: baseado na peça “Cioni Mario di Gaspare fu Giulia” de 1975, o filme mostra a estranha vida de Mario Cioni, jovem trabalhador toscano com o mito de Enrico Berlinguer, que dedica a maior parte de seu tempo a sua mãe, e sua afetuosa relação com ela. A partir das 18h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
“A última noite de amor”
Sinopse: Franco Amore conta que durante toda a vida procurou ser uma pessoa honesta, um policial que em 35 anos de honrada carreira nunca disparou contra um homem. Essas são as palavras que Franco escreveu em seu discurso que fará no dia seguinte, após sua última noite de serviço. Mas aquela noite será mais longa e difícil do que ele jamais poderia imaginar. A partir das 14h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Baladas e festas
Santa Sexta
Com BeLeite, DJ Perotz, Tibery, Jotta F e Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
JottaM Convida
Com Isaque Gomes, Perotz, ML da Vila, GB, Pagode do Nandinho e Dodo. A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 70 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
A Elite - Reviva
Com KN de Vila Velha, Koreia, Edin, Grupo SambaON e Grupo Primeira Classe. A partir das 22h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Califórnia Way
Com banda Intóxicos e Mr. Dedus. A partir das 18h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Rock na Selva
Com Banda Lane, Banda Tropix e DJ Renatin. A partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Baile do Yahoo
A partir das 21h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Pop Stars: Taylor
Com Gui Melo, Cris, Tiago B, Pina e Sofia. A partir das 22h, no Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Bol Tan Tan
Com Pegnor, Lunnão, Mike, Cybertrans. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Pirigótika
Com Luna Ross, Jully, Leow, Manuxinha e Emo Laila. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 100 primeiros, R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Wanted Pub Vix
Com Pedro e Lucas e Higino e Gabriel. A partir das 21h, na Wanted Pub Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Sapucaia Beer Festival
Com mais de 8 bandas e entrada gratuita para os 100 primeiros. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 até meia-noite, R$ 25 (fora da lista a noite toda)
Canto Pop
Com Blacksete. A partir das 20h, no Canto27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Samba Jr., Maycon Nascimento e DJ Gabriel Pratti. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça Vitória
Com Paulo Borges. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória. Couvert R$ 9,90.
Samba da casa
A partir das 13h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 15.
Casa de Bamba
Com Xá da Índia. A partir das 18h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 14h. Entrada gratuita.