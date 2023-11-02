Samba Júnior, Gustavo o Brabo e mais baladas agitam a quinta (2) no ES; agenda

Festival
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival em 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Músicas ao vivo
Samba de Raiz
Com Thiago Pedroli e grupo. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Marcus Paulo. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Banda Baile
Com Laila Orlande e banda. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Feriado Butteco's
Com Douglas Medeiros e Henrique Fontoura. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
MPB
Com grupo Som de Fogueira. A partir das 18h, no Flammes Bar - Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.
Samba da Bruna
Com Bruna Perê. A partir das 12h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Feriado ON com Pagode
Com o grupo Reis da Resenha. A partir das 20h, no Recanto Botequim - Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.
Tardezinha
Com Leley do Cavaco, às 14h, e Felipe Soares, às 19h. No Bar do Gil - Av. Saturnino Rangel Mauro, 18, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99915-0522.
Pop' N Roll
Com Sandro Castro. A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar - Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Santo Samba
Com Leley do Cavaco e Leozinho. A partir das 20h, no Só Santo Botequim - Rua Castelo Branco, n°815 - Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8554.
Feriadão do postinho
Com Felipe Soares, às 13h, e Gabriel Pagio, às 19h. No Postinho Bar e Petiscaria - Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Baladas e Festas
PagoFunk
Com Carlos Magno, Zulu Frenessy, grupo Som de Casa e DJs CL da Favelinha, Carol de VV, DN Oliver. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Ivan e Matheus, Pedro e Lucas. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com a banda The Crew. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Noite do Perdido
Com os DJs Belucio, Gustavo o Brabo, RD de VV, PV do SI e Cabeça do MDG. A partir das 22h, no Club Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Misturadim - Junto e Misturado
Com os grupos Samba Júnior, Samba DM, Pedalasamba e DJ Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Close de Quinta
Com Ysa, Isa Faustini, Pepeu e Donat. A partir das 23h, no Bolt - R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 20.
Samba e Pagode
Com os grupos Samba Júnior, Samba Crioulo e DJ Luuh. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400, posto 7, Mata da Praia, Vitória.
JAES 2023
Festa de abertura do 2º Jogos das Atléticas do ES. A partir das 22h, no Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Zig.Tickets.
Espetáculos
Tô Quase Lá
Espetáculo de stand-up comedy com a atriz Priscila Castello Branco, que conta sobre sua vida e carreira. A partir das 20h30, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Jump Around
Até 5 de novembro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
1º Torneio Tribruxo - jogos de tabuleiro edição halloween
O evento acontece no espaço Diversão do Shopping Mestre Álvaro, 2º piso - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.