Estágio Pop embarca no Halloween com os filmes que bombaram em 2023

O Estágio Pop veio paramentado para o Halloween. Arthur e Luísa aproveitaram o clima de terror para apresentar as melhores produções do gênero neste ano. Além das dicas, nossa dupla ainda trouxe dois contos para embarcar na vibe macabra da data.
Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 17:29
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