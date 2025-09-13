Agenda cultural

Sábado no ES terá Feijoada da Boa Vista, peça com Lilia Cabral e show de Tierry

E tem mais: Degusta Beer, Parque Aberto e muito pagode neste fim de semana

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:00

Especial Feijoada da Boa Vista Com buffet de feijoada e diversas atrações, entre elas Flavinha Mendonça, Pele Morena, Andrea Nery, Banda Casaca e os segmentos da agremiação. Horário: a partir das 12h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: Rua Rio Branco, 229 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: a partir de R$ 90, pelo q2ingressos.

Festival da Cachaça de São Roque do Canaã Evento que une tradição, gastronomia, música e negócios, com destaque para a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo e apresentação de tunico da Vila. Horário: a partir das 15h. Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã. Entrada: gratuita.

Festival Gastronômico da Igreja Batista Com comidas, momentos de adoração, servços sociais, bazar solidário e atividades para todas as idades. Horário: das 10h às 22h. Local: Pracinha de Goiabeiras. Entrada: gratuita.

Coletivo Cultura Bethânia ViaSlam 2.5 - batalha de poesia falada. Horário: 17h. Local: Praça de Nova Bethânia. Endereço: Rua Santa Maria, Bairro Nova Bethânia, Viana. Entrada: gratuita.

Lançamento da websérie "Slam ES: A Historigrafia" Um registro sobre a trajetória do movimento do Slam no Espírito Santo, com realização do coletivo Xamego. Horário: 18h. Local: Mucane. Endereço: Av. República, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Parque Aberto Com show de Paulo Prot, feira de empreendedores locais e praça de alimentação. Horário: a partir das 10h, com show às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no site do local.

Degusta Beer Opções gastronômicas e de cervejarias, além de shows de Kinho Sucupira, Dona Fran e Black Jack. Até domingo (14). Horário: das 15h às 0h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Aniversário de Ibiraçu Com shows de Tierry, Glauco e muito mais. Horário: a partir das 14h. Local: Centro de Eventos César Rosalém, em Ibiraçu. Entrada: gratuita.

Música ao vivo Samba na Selva Com Já Gamei, Pagode do Abreu, Dj Hermes e Relima. Horário: a partir das 16h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até às 18h, depois R$ 25.

Empório Gastro Boteco Com a banda The Juke Joint, em comemoração ao Dia Nacional da Cachaça. Horário: a partir das 18h. Local: Empório Gastro Boteco. Endereço: Rua Gama Rosa, Centro, Vitória.

Aniversário da Oca - Festa All Inclusive Música com os dj's Matheus Costa e Romão, comidas, drinks e chopp. Horário: das 19h às 23h. Local: A Oca. Endereço: R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 230.

Sambar I Love Com D'Moleque, Pagolife, Pra ser amor e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.

Pagode no Gordinho Com Leozinho, Pagode e Cia e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 21h.

Rock da tarde Festa Ploc com Cláudio Bocca. Horário: a partir das 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Spírito Jazz e Wine Festival Com Gilson Muniz e trio, Taty Cintra e trio, Big Bat Blues Band e DJ Zappie. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

Party Porn Com pop, electropop, remixes e sexy songs. Horário: das 23h às 5h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Funk a Holic Eras Com ostentação, brega funk, beat fino e 150 bpm. Horário: das 22h às 4h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

Samba ao vivo Com Grupo 3 elementos. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

Noite Folk de Música e Literatura Com bandas ao vivo, poesia e literatura. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.

Samba no Repique Com Leqsamba e Sambarei. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Ratos de Porão + Surra e Eskrota. Horário: a partir das 21h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 55, pelo sympla.

Vai aquecendo - Pique do RJ Com FB de Niterói, PL Torvic, Lukão, Bero Costa, Dodô e Luuh. Horário: 23h. Local: Garden. Endereço: Av. Champagnat, 620 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

Som no Praia Com Marcus Macedo. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Teatro Musical O Mágico de Oz Uma adaptação do clássico que fala sobre amizade, coragem, sonhos e o verdadeiro significado de lar. Horário: 17h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 40, a venda no sympla e pela bilheteria do local.

A Lista Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. O espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.

Exposição Aves de Caetés A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Pelas ondas do rádio O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Diversão na Praça Recreação com oficinas de tiara de animais, contação de história, elefante colorido, pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Pracinha do Mestre Brincadeiras ao ar livre como pique esconde, queimada e pular elástico. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Parque dos Bolofofos Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$45,00 por 30 minutos | R$1,00 por minuto adicional.

