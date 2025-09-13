Editorias do Site
Sábado no ES terá Feijoada da Boa Vista, peça com Lilia Cabral e show de Tierry

E tem mais: Degusta Beer, Parque Aberto e muito pagode neste fim de semana

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:00

  • Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival

    Feijoada da Boa Vista

    Com buffet de feijoada e diversas atrações, entre elas Flavinha Mendonça, Pele Morena, Andrea Nery, Banda Casaca e os segmentos da agremiação. Horário: a partir das 12h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: Rua Rio Branco, 229 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: a partir de R$ 90, pelo q2ingressos.

  • Festival da Cachaça de São Roque do Canaã

    Evento que une tradição, gastronomia, música e negócios, com destaque para a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo e apresentação de tunico da Vila. Horário: a partir das 15h. Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã. Entrada: gratuita.

  • Festival Gastronômico da Igreja Batista

    Com comidas, momentos de adoração, servços sociais, bazar solidário e atividades para todas as idades. Horário: das 10h às 22h. Local: Pracinha de Goiabeiras. Entrada: gratuita.

  • Coletivo Cultura Bethânia

    ViaSlam 2.5 - batalha de poesia falada. Horário: 17h. Local: Praça de Nova Bethânia. Endereço: Rua Santa Maria, Bairro Nova Bethânia, Viana. Entrada: gratuita.

  • Mucane ganhará reforma estrutural há um mês de completar 29 anos de atividades

    Lançamento da websérie "Slam ES: A Historigrafia"

    Um registro sobre a trajetória do movimento do Slam no Espírito Santo, com realização do coletivo Xamego. Horário: 18h. Local: Mucane. Endereço: Av. República, 121 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Parque Cultural Casa do Governador

    Parque Aberto

    Com show de Paulo Prot, feira de empreendedores locais e praça de alimentação. Horário: a partir das 10h, com show às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no site do local.

  • Dona Fran

    Degusta Beer

    Opções gastronômicas e de cervejarias, além de shows de Kinho Sucupira, Dona Fran e Black Jack. Até domingo (14). Horário: das 15h às 0h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • O cantor Tierry

    Aniversário de Ibiraçu

    Com shows de Tierry, Glauco e muito mais. Horário: a partir das 14h. Local: Centro de Eventos César Rosalém, em Ibiraçu. Entrada: gratuita.

Música ao vivo 

  • Samba na Selva

    Com Já Gamei, Pagode do Abreu, Dj Hermes e Relima. Horário: a partir das 16h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até às 18h, depois R$ 25.

  • Empório Gastro Boteco

    Com a banda The Juke Joint, em comemoração ao Dia Nacional da Cachaça. Horário: a partir das 18h. Local: Empório Gastro Boteco. Endereço: Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. 

  • Aniversário da Oca - Festa All Inclusive

    Música com os dj's Matheus Costa e Romão, comidas, drinks e chopp. Horário: das 19h às 23h. Local: A Oca. Endereço: R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 230.

  • Grupo Pagolife

    Sambar I Love

    Com D'Moleque, Pagolife, Pra ser amor e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.

  • Pagode do Leozinho

    Pagode no Gordinho

    Com Leozinho, Pagode e Cia e DJ GC. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 21h.

  • Rock da tarde

    Festa Ploc com Cláudio Bocca. Horário: a partir das 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Spírito Jazz e Wine Festival

    Com Gilson Muniz e trio, Taty Cintra e trio, Big Bat Blues Band e DJ Zappie. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

  • Party Porn

    Com pop, electropop, remixes e sexy songs. Horário: das 23h às 5h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Funk a Holic Eras

    Com ostentação, brega funk, beat fino e 150 bpm. Horário: das 22h às 4h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

  • Samba ao vivo

    Com Grupo 3 elementos. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

  • Noite Folk de Música e Literatura

    Com bandas ao vivo, poesia e literatura. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.

  • Grupo Leqsamba

    Samba no Repique

    Com Leqsamba e Sambarei. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Ratos de Porão

    + Surra e Eskrota. Horário: a partir das 21h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 55, pelo sympla.

  • Vai aquecendo - Pique do RJ

    Com FB de Niterói, PL Torvic, Lukão, Bero Costa, Dodô e Luuh. Horário: 23h. Local: Garden. Endereço: Av. Champagnat, 620 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

  • Som no Praia

    Com Marcus Macedo. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Musical O Mágico de Oz

    Uma adaptação do clássico que fala sobre amizade, coragem, sonhos e o verdadeiro significado de lar. Horário: 17h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 40, a venda no sympla e pela bilheteria do local.

  • Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral)

    A Lista

    Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. O espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.

Exposição

  • Aves de Caetés

    A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Palácio Anchieta

    Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Diversão na Praça

    Recreação com oficinas de tiara de animais, contação de história, elefante colorido, pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pracinha do Mestre

    Brincadeiras ao ar livre como pique esconde, queimada e pular elástico. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$45,00 por 30 minutos | R$1,00 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

