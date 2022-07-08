Sábado (9) tem Clareou, MC Mirella, samba e arraiás no ES; veja agenda

Especial
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento), recria o baile do clássico A Bela e a Fera, com efeitos especiais e uma experiência visual e sensorial. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha . Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta - R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo - R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site abelaeaferaexperience.com.br.
Feira de Adoção de Cães e Gatos
A partir das 13h, na garagem G1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Interessados precisão levar identidade e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e preencher termo de responsabilidade. Ainda é possível fazer doações para ONG Albergue da Esperança, responsável pelo evento. Entrada franca.
Serenata Italiana
Caminhada pelas ruas de Venda Nova do Imigrante regada a muito vinho, comidas típicas e músicas italianas, além de serem apresentadas as sete candidatas a Rainha e Princesas da 44ª Festa da Polenta. A partir das 19h, seguindo pelas ruas da cidade até chegar ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Ingressos: R$ 20, vendidos no comércio de Venda Nova, Castelo, Domingos Martins, Pedra Azul, Conceição do Castelo, Brejetuba e Vitória.
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. 03 em Cidade Continental. Os ingressos são distribuídos a partir das 07h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 10 de julho.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas a partir das 19h30 e aos sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Roda de Boteco - Botecão
Festa reúne pratos dos 40 bares participantes da Roda de Boteco 2022. Com Clareou e Vou pro Sereno. A partir das 16h, na Prainha de Vila Velha. Ingressos: R$ 85 (meia), à venda no site Blue Ticket
Shows
Esquenta pro Vital
Com Balada do Maycon (Maycon Sarmento), Testinha, Pagode & Cia e Dj Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
2ª Maratona do Butiquim do Gordinho
Com Molejo, Carlinhos Rocha, Claudinho do Cavaco, Lucas Chaves e Dieguinho Rodrigues. A partir das 16h, no Butiquim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 40 (individual/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Sábado Mercearia
Com Rayanne Meira e Dj Paulino. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Som no Praia
Com Marcelo Lemos. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Samba na Praça
Com Emerson Xumbrega. A partir das 18h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Samba Para Todos
A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12.
Esse é o Samba
Com Dj Luuh, Clube do Samba, Esquilo Dj e Pagode e Cia. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote promocional), à venda no site Superticket.
Samba de Preta
Com Elaine Vieira. A partir das 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Jongô e João Bermudes
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 20h). Reservas e informações: (27) 99887-7576.
Sábado Sertanejo
Com Fabiano Muniz. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Gabriela Brown. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Axel Fernandes de seu Povo
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Beat Locks
Banda tributo à Charlie Brown Jr. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Arraiá D'Graus
Com Rômulo Arantes e Dj Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Um Sábado
Com PH Dias, Primeira Classe e Dj Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Dia Mundial do Rock
Especial em comemoração ao Dia Mundial do Rock com diversas bandas tributo. Com Aces High, Tahoma, Limbo7 e Vintage Guys. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no número: (27) 98116-3325.
Leley + Frazão
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 21h.
A Lovely Night
Com Laura Calazans Quarteto. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25. Informações e reservas: (27) 99505-0244.
Banda Tarraxinha
A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 50 (inteira/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Renata Portalla
A partir das 20h, na Cervejaria Espirito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Festas e festivais
Spirit of Sound
DJs Dropack, Jess Benevides, Nicolau Marinho, Monia Lombardi, Ricks Br, Dan Calmon e Jotta Sounds. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia solidária/ pista).
Arraiá do Silva's
Com Rodrigo Balla, Forro Raiz e DJ Fabricio Bravim. A partir das 20h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30 (inteiro/ único), à venda no site Superticket.
Bero Faz a Festa
Com Dj Bero Costa, Dj JV de VV, Dj Cariello B2B Beleite, Dj Gabriel Pratti, Dj Izzi, Dj Tirre e Fabrício V. A partir das 22h, na Área Verde Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 80 (área vip/ meia/ 4º lote) e R$ 150 (meia/ 5º lote), à venda no site Superticket.
Diário "No Paraíso de Bali"
A partir das 22h, no Rancho Serra Azul. R. Cinco, 12, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 80 (inteira/ 3º lote) e R$ 75 (pack com 5 ingressos), à venda no site Superticket.
Warm Up Síncope + Fluido
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ lote 2), à venda no site Superticket.
Trap Funk Matrix
Com MC Mirella, Uclã, JV de VV, Gabriel Pratti e mais. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 60 (pista/ meia/ lote 4), R$ 90 (área vip/ meia/ lote 4) e R$ 100 (mezanino/ meia/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Dj HEEY CAT
A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 50 (1º lote), à venda no site Sympla.
1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues
Com food trucks, bebidas, artesanato e programação musical. A partir das 18h, na Avenida Isaac Lopes Rubim, ao lado da Praça Nilze Mendes. Shows com Sambachoro (19h) e Vinícius Herkenhof (21h). Entrada franca.
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Havengar (19h30) e Sheep Parafina (22h30). Entrada franca.
Club Master
House & Disco. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Iriri MotoFest
Evento organizado pela Associação de Motociclistas da Anchieta (Amoa), tem gastronomia, bandas de rock, passeio ciclístico e show de manobras. A partir das 9h, Locutor Breno Motta; às 9h30, passeio ao mirante dos Castelhanos/Santuário; às 11h, almoço participativo (Henrique Cabral Pop Rock); 12h, Banda Paralelo 80; às 14h, banda Back To The Past; às 18h, banda Dublin (U2 Cover); às 20h, garota Iriri Moto Fest; às 21h30, banda Creedencer (Cover) e às 23h30, Banda Calibre de Rosas (Cover dos Guns N’ Roses). Inscrições pelo site iririmotofest.com.br. Entrada franca.
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina, reúne 14 longa- metragens no Centro de Vitória. Com sessões 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6,00 (conveniado) e R$ 10,00 (inteira). Confira lista de filmes exibidos.
Castelo Open Beer
Com muita cerveja artesanal, gastronomia, espaço kids e programação musical. No Parque Beira Rio em Castelo. A partir das 10h, abertura da feira; 10h30, recreação infantil com a Turma da Tia Kyky; 12h, show com Ed Ayres; 14h, produção ao vivo de cerveja artesanal de panela com o mestre-cervejeiro Flávio Pires; 15h, show com Nino do Val e Trio; 17h, show com Banda Alldeia; 20h, show com Isa Pegada e Chiquinho do Acordeom e às 22h, show com Marcos Bifão. Entrada franca.
Festival de Pagode do MJ
Com D'Bem Com A Vida, Nesse Clima e D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 1), à venda no site Blueticket.
Para rir
Espremendo o suco do Brasil
Com Murilo Moraes. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 17,50 (meia), à venda no site Vix Comedy Club.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Exposição Bombeiros
Em comemoração a Semana do Bombeiro, exposição reúne imagens históricas da Corporação, equipamentos, manequins com novos uniformes e viaturas, além de demonstrações simuladas de atividades operacionais e novos caminhões expostos na entrada do Shopping Vitória. De 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de julho.
Exposição Geek
Com esculturas dos artistas Luiz Rafael e Larissa Rigo, reproduzindo personagens da cultura geek. No Shopping Moxuara. Piso L4, Hall do Cinepolis. Até 09 de julho.