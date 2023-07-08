Sábado (8) com show de Vanessa Da Mata e stand-up de Thiago Ventura; confira agenda

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos de meia-entrada: 50 minutos por R$ 59,90; 30 minutos por R$ 40,00. Idade mínima: 2 anos. Ingressos PCD + adulto: 50 minutos por R$ 59,90 e 30 minutos por R$ 40,00.