Sábado (8) com show de Vanessa Da Mata e stand-up de Thiago Ventura; confira agenda

Shows
Fest Gastronomia
Show de Vanessa da Mata (20h) e diversas atrações gastronômicas, a partir das 12h, na Área Verde do Alvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral.
Akatu
Além de participações de Luuh, Pagode e cia, Dj Tartaruga e Sheep, a partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Thiago Soares
A partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
1º Festival de Inverno de Linhares
A partir das 16h, no sábado, com shows de Banda Black (16h), Banda Danaina (18h), Banda Big Beatles (20h) Vinicius Ayres Trio (22h). No Estacionamento do Center Norte Conceição, na R. Gov. Florentino Ávidos, 80 - Nossa Sra. da Conceição, Linhares. Gratuito.
Shirley Valentine
Susana Vieira estrela o espetáculo "Shirley Valentine", a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Enes Dança 2023
O Encontro Espírito Santo de Dança, o evento capixaba de valorização da arte da dança. A partir das 16h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Serenata Italiana
Saída dos bairros às 19h, chegada no Polentão às 22h e término às 02h. Nas ruas de Venda Nova do Imigrante e Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Pulseiras de acesso ao Polentão: R$ 20. Disponíveis no comércio local e na Associação Festa da Polenta (Afepol).
Thiago Ventura
Stand up comedy com Thiago Ventura, a partir das 17h, no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré 157 - Vitória. Ingressos: R$ 60 (setor gold meia), R$ 50 (setor prata meia) e R$ 45 (setor bronze meia), à venda no site da Ingresso Digital.
Silvano Salles
A partir das 20h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos (meia): R$ 60 (pista), R$ 90 (área vip), R$ 180 (mezanino), à venda no site Lebillet.
Aquecimento do Vital
Com Bero, Glauco, Artsamba e Edin. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 40 (pista/lote 3) e R$ 70 (camarote/ lote 2), à venda no site Lebillet.
Baladas e festas
Arraiá Stoked 2023
Com Mestrinho, Já Gamei, Maholic, Cariello, Beleite e Lukão, além de exposição de arte, touro Mecânico, pescaria e correio do amor, a partir das 19h, no Privilege. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Festa Sense
Com Bero, Jv de Vv, Lukão, Jess, Monia, Laura e Vitor Keller, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (espaço monster meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Jungle Party
A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 45 (camarote) e R$ 25 (geral), à venda no site da Super Ticket.
Segue o Fluxo
Com DJ Nikão, DJ Pedro KR, DJ Will e MC Dom Rua, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Tardezinha dos Diamantes
Com Iclas Sorriso, Boa Aparência e Nego Sissi, a partir das 17h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 10, à venda no site do Super Ticket.
Mad Max
Com Jexxca, Dona T, Gramlik e Pepeu, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Glossy
Com Cosme, Madson e Temponi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Emo Fest
Com Good Trip, Emo Never Dies e PaperCut, a partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos à venda no site do Clube do Ingresso.
Indie's not Dead
Com Thag, Doodles, Bonela, Jully, Tuzzão e Anezka, partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Pop Zona
Com Cristopher, Samantha Broks, Raone Breno e Diego Fiuza, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros, após R$ 25.
Festas Julinas
Arraiá do Mestre
De 7 a 9 de julho, com Trio Virgulino, Forró Fiá, Romulo Arantes, Circo Mágico e Forró Raiz, a partir das 19h. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Arraiá do Santuário
7 e 8 de Julho, a partir das 18h, na Pracinha do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Bairro de Fátima - Serra. Gratuito.
Arraiá União Romão e Forte
A partir das 18h, na Rua Ormando de Aguiar - Bairro Romão. Gratuito.
Arraiá do Kaí Duro
A partir das 19h, na Rua Santa Luzia, bairro Santa Luzia - Serra. Gratuito.
Festa Julina Peniel na Roça
A partir das 14h, na Rua Desembargador Américo de Oliveira, 364 - Bairro Consolação / Gurigica. Gratuito.
Festa Julina do Bairro Grande Vitória
A partir das 16h, na Rua do Canal (entre o coqueiro até o Bar do Manel - Grande Vitória). Gratuito.
Festa Julina de Jucutuquara
A partir das 17h, na Praça Asdrubal Soares - Jucutuquara. Gratuito.
Arraiá du Zé
A partir das 18h, na Comunidade Matriz São José, na Rua dos Morangos S/N, Morada de Laranjeiras - Serra. Gratuito.
3º Arraiá dos Amigos de Fradinhos
A partir das 19, na Praça Ilda de Lima Passos, Fradinhos. Gratuito.
Arraiá de Monte Belo
A partir de 19h30, na Quadra da Ilha de Monte Belo, na Rua Augusta Mendes - Vitória. Gratuito.
Arraiá do Ferinha
No Parque de Exposição, Novo Horizonte, Linhares - ES. Ingressos à venda na loja do Pé Quente.
Festa Julina de São Benedito
A partir das 18h, na Praça Jair de Andrade - Rua Tenente Setubal. Gratuito.
Arraiá da Unidade
A partir das 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Av. Getúlio Vargas, 42 - Serra Centro, Serra. Gratuito.
Festa Onça Julina
Bloco Amigos da Onça, a partir das 18h, na Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10 - Centro de Vitória. Entrada: R$ 15.
Diversão em shoppings
Museu do Videogame
Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos do mall no Piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Som no Praia
Show ao vivo com Betto Luck, na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, futebol de tecido, coelhinho sai da toca , oficina árvore, cantinho do bebê, pula-pula. A partir das 17h, no Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos de meia-entrada: 50 minutos por R$ 59,90; 30 minutos por R$ 40,00. Idade mínima: 2 anos. Ingressos PCD + adulto: 50 minutos por R$ 59,90 e 30 minutos por R$ 40,00.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h até 0h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Samba na Praça
Show ao vivo com o Grupo SambAdm, no Shopping Moxuara, Praça de Alimentação. A partir das 19h. Evento Gratuito.
Vila Viking
Parque de recreação com brinquedos variados e temática Viking. Até 31 de julho. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Local: Shopping Moxuara, varanda da praça de alimentação. Valor: R$ 40.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Especial
Sunset Black Caravaggio
Festival que reúne música, gastronomia, tatuagem e diversão nas montanhas. Entre as atrações, os DJs Stephen Rossi, Valença, Ari Caiado, Farlany, Fabrício Morais, Manuh, Leyla e Cimá. No Black House Caravaggio, na Rota do Caravaggio, em Santa Teresa. Ingressos (3º lote): R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira) - com direito ao traslado até o local.