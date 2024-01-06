Sábado (6) com shows de Léo Santana, Filipe Ret e Zé Neto & Cristiano; agenda

Shows
Léo Santana e Zé Neto & Cristiano
A partir das 20h30, na P12 Guarapari. Rod. do Sol Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (4º lote/meia) e R$ 400 (4º lote/inteira), à venda no site da Brasilticket.
Filipe Ret + Kvsh + Budah
A partir das 22h, na Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 120 (pista/meia), R$ 240 (pista/inteira), R$ 170 (camarote/meia) e R$ 340 (camarote/inteira), à venda no site da Brasilticket.
Cheers of The Samba
Com Grupo Revelação, a partir das 17h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 60 (geral/meia) e R$ 120 (geral/inteira), à venda no site da Zigtickets.
Bruninho e Davi
Com Rodrigo Balla (20h) e Bruninho e Davi (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo hotel Aruan. Gratuito.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o Espetáculo ocorre em três sessões diárias – às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no Estacionamento do Shopping Boulevard em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Baladas e festas
Festival de Pagode
Com Pagode Retrô, Pagode & Cia e Pedala Samba, a partir das 20h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino), à venda no site da Brasilticket.
Verão Mex 2024
Com Kaio e Kaique, Simplicidade do Samba, DJ Farol e DJ Big, a partir das 22h, na Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (pista/meia) e R$ 75 (camarote/meia), no site da Zigtickets.
Baile das Antigas Singos Club
Com MC Colibri, DJ Japa, DJ Gustavo O Brabo, DJ Fabrini e DJ Fp do Campinho, a partir das 21h, na Singo's Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 20 (pista/feminino), R$ 30 (pista/masculino), à venda no site da Zigtickets.
Baile do Jambu
Com DJ Jamboo, DJ Bumba Meu Bowie, e banda Love Mil, a partir das 21h, na A Selva. R. Sete de Setembro, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Let's Go
Com Rômulo Aranttes, Matheus Araújo e FreeLance, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Zigtickets.
Primeira Roda de Samba do Mãe Joana
Com Samba Junior, SambaHD, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
ArtSamba Chopp Clube Iriri
A partir das 19h, no Iriri Praia Clube. Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Iriri, Anchieta. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Zigtickets.
Ensaiada
Com Saulin, Fred Macucos, Gustavo Venturini, Pagolife, Dodô, Belucio e Baduh. A partir das 16h, no Enseada CCVV. R. Luiz Gonzáles Alvarado, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Resenha do Davi
Com Davi Garcindo e DJ Leley, a partir das 19h30, na Resenha do Davi. R. Itaperuna, Piúma. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Forró Deck 16
Com Trio Forrozão, Forró BemTiVi, Baile dos Ratos e Luau Pura Vibe, a partir das 22h, no Forró Deck. R. da Baleia, 40, Irema, Serra. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Onticket.
Na Pista
Com Cris, Tallyson, Pepeu e Sofia. A partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Destruidora
Com Mathilda, Bianca Grantt, Naza e Jamboo. A partir das 22h, na Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40
Old's Cool
Com Izzy, Doodles, Chaina, Leow e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub, na Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$25 (após esse horário).
Wanted Pub
Com Paula Rodrigues, Diego Santana, Jessé, a partir das 21h, no Wanted Pub Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
União Underground
A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Gordinho Praia do Canto
Com D'Moleque e D'bem Com a Vida. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Música ao vivo
Samba de Raiz
Com Arquivo do Samba, a partir das 21h30, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Marcus. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Jazz, Samba e Bossas
Com Márcia Chagas e Victor Humberto, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, Evandro Belumat e Marcos Paulo. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).
Imersomar
Experiência imersiva com sons e projeções de imagens do fundo marinho em resolução 8k, em 360 graus. Horários: segunda a sexta, das 14h às 22 horas; sábados, de 12h às 22 horas, e domingos e feriados, de 12h às 21 horas. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Comprar na bilheteria local. Crianças abaixo dos 7 anos devem estar obrigatoriamente acompanhada pelos pais.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.
Som no Praia
Show ao vivo com Leão Magno. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - Oficina de arco de leão - Coelhinho sai da toca - Tecido mágico - Chuva de balões. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Pista de patinação no gelo
Todos os dias. Horário: de 14h às 22h Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valor: R$ 50,00 para 30 minutos e R$ 70,00 reais para 1 hora A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Aulão de pagode
Horário: 18h. Local: Shopping Moxuara, Varanda da Praça de Alimentação. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito, com inscrições pelo Whatsapp (27) 99724-3145 ou perfil no Instagram do @projetopagodecapixaba
Feira de Adoção Pet
Horário: de 10h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
A Cópia
A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.
Retro/Ativa
Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.
poESia
A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.