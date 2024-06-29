Sábado (29) com Frejat, Dudu Nobre e Festival do Vinho no ES; agenda

Shows
Frejat e Leoni
Show de Frejat, Leoni e Blacksete, a partir das 20h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/pista), R$ 180 (inteira/pista), R$ 180 (meia/front stage), à venda no site da Zigtickets.
Arraiá Stoked - Mestrinho e Mariana Aydar
Ainda com shows de Xá da Índia, Luiza Pastore, Lajota (banda revelação), DJ Maholic, DJ Bravim, DJ ML da Vila e DJ Donzim, a partir das 18h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Breno e Bernardo
No Terrazzo Dei Nonni. Pico Pedra Azul - Aracê, Domingos Martins. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
96ª Festa de São Pedro
No sábado, a partir das 18h30 e contará com shows de Léo Lima (19h) e Dudu Nobre (21h), na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória. Evento gratuito.
Festa de Cachoeiro 2024
A partir das 19h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Av. Francisco Mardegan, 203 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. No sábado, com Show de Rodeio (19h30), Paula Neves (22h) e Munhoz e Mariano (23h50). Evento gratuito.
Teatro
Espetáculo "Nara"
28 a 30 de junho (sexta a domingo, às 20h) e sessão extra no domingo (30) às 16h. Local: Teatro Universitário da UFES. Ingresso: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia). Preço popular: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia). Vendas: No site da Sympla. Atividades extras: Bate-papo com o público: 29 de junho, após o espetáculo. Sessões com intérprete de libras: 30 de junho, às 16h e às 20h.
Especial
8½ Festa do Cinema Italiano
De 27/06 a 03/07 rola diversas sessões do cinema italiano contemporâneo com valor de meia-entrada do dia para todas as sessões do Festival. No sábado, exibição de O Sequestro do Papa (14h30), A última noite de Amore (16h40) e A Imensidão (18h55). Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória.
Festa de São Pedro 2024
Anchieta promove entre os dias 25 e 30 de junho a tradicional Festa de São Pedro. Este ano, devido as obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento acontece na Praia Central de Anchieta. No sábado, Show Trio Virgulino (21h) e Show Trio Forrozão (23h30). Gratuito.
29º Festival do Vinho
Com Marcelo Ribeiro, Casaca, Rastaclone, Frazão, João Fellipe e Rafael, Gustavo Venturini e Lara Mendes, a partir das 19h, no Rancho Lua Grande, em Domingos Martins. Rod. João Ricardo Schorling. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da Le Billet.
Crias.Lab
No sábado a partir das 14h, com Resenha - Futuros nas telas (14h30), : DJ Sistah Ilú (16h), Resenha Sonoridade e memória (16h30), Akilla convida BiaB (20h10), Budah convida VK (21h35) e Festa Treme Ú Baile (23h). Na Quadra da MUG - R. Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada franca.
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
103ª Assembleia da Convenção Batista do Espírito Santo
De 27 a 30 de junho, com shows e pregações. A partir das 19h, na Primeira Igreja Batista de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595 - Centro, Vitória. Aberto ao público geral.
Baladas e festas
Urban Seccion
A partir das 22h, no Infinity Music Hall. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/pista), R$ 160 (inteira/pista), R$ 100 (meia/área vip) e R$ 200 (inteira/área vip), á venda no site da Zigtickets.
Quintalzinho do Chácara Clube
Com Pedala Samba, Frazão, Samba Mlk e DJ Mar, a partir das 15h, no Chácara Clube. R. Antônio Rodrigues de Oliveira, 480 - Colina, Alegre. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Selva 2000
Com Gabriela Brown show especial anos 2000 DJ Gegeo e DJ Karolla, a partir das 22h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Japa Só Pra Elas
Com DJ Japa, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Pagode da Fazendinha, Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Le Billet.
Baile da Japa
Com Rodrigo do CN, DJ CH O Faixa, DJ WL, DJ Biel de Vila, a partir das 22h, no Let’s Colatina. Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Le Billet.
Roda de SambaJR + D'Moleque
A partir das 17h, no Quiosque 14. Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Selva 2000
Com Gabriela Brown, DJ Gegeo & DJ Karolla,a partir das 22h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória
Diego Beats Glow Party
Com DJ Diego Beats, Koreia, Jess Benevides, DJ Pedro Schimit, Grupo Muleke 027, Grupo Pagode & Cia e Grupo D'Moleque, a partir das 18h. No Arpodor Gastro Bar. Av. Braúna - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 15 (feminino), R$ 25 (masculino) e R$ 50 (camarote), à venda no site da Zigtickets.
2° Batucaria
Com Clube do Samba e DJ Zappie, a partir das 17h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Rodeo + Club Renaissance
Com Evans, Mathilda, Jexxca, Ysa, Lunnão e Menário, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Marshmallow
Com Paraguassu, Donat, Garreto e Cybertrans, no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
All the Stars
Com Lleon, Pedro Costa e Jefinho Faraó, a partir das 18h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Rock 2000's
Com Bro7 e Beat Locks, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 até 0h.
Na Conta do Abreu
Com Samba de Quintal e Pagode do Abreu, a partir das 17h, no Repique Vix. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Forró Pé de Serra
Com Cecitônio Coelho. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa 154, Centro, Vitória. Mais Informações: (27) 99963-2104.
Brasilidades
Com Tamiris Casotto, aa A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Grupo 3 Elementos
No Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi.
Pop & MPB
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Back to The Past, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Felipe Pelissari, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça – Especial Festa Junina
Recreação infantil com brincadeiras e oficina em temática de Festa Junina. - Oficina de fogueira - Brincadeiras típicas - Quadrilha - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.