Sábado (29) com Enaldinho, Zé Geraldo, Pedro Sampaio, Chininha e Libertadores

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:00
Com apresentações teatrais, de música e batalha de MC’s. Horário: a partir das 16h. Local: Praça Vinicius Cavaleiro Mileri. Endereço: Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 996 - Guriri - São Mateus. Entrada: gratuita.
Dia de final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Atrações: Gustavo O Brabo, DJ Chocolate, Primeira Classe e Leozinho. Horário: a partir das 15h. Local: Botequim da Novo Império. Endereço: Avenida Santo Antônio, Caratoíra - Vitória. Entrada: gratuita para quem estiver com a camisa do Flamengo.
Com Choro Carne de Gato, SambADM e Já Gamei. Horário: a partir das 13h. Local: Praça Misael Pena, Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Festa com Álibi e Mira Lab. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Transmissão da final da Libertadores, e após o jogo, samba com Samba Júnior e Samba DM. Horário: a partir das 17h. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R4 20, pelo zigticket.
Show de Enaldinho, um dos maiores nomes do YouTube Brasil. A peça promete encantar toda a família ao misturar humor, ação, música, interatividade e efeitos especiais em uma experiência única. Horário: 18h. Local: Espaço Patrick Ribeiro, no novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Entrada: a partir de R$ 115, pelo blueticket.
Com Coletivo de Circo Capixaba WATU, Reis de Bois, Congo Benedito, além de Slam e Batalha do Conhecimento e show de Mazin e Zé Geraldo. Horário: a partir das 11h. Local: Estacionamento do Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: gratuita.
Com transmissão da final da Libertadores e samba com Samba Júnior e Clube do Samba. Horário: a partir de 12h. Local: Associação Comunitária da Ilha dos Bentos, próximo ao Multishow. Entrada: R$ 30, pelo onticket.
Transmissão da final da Libertadores e pagode com Samba Júnior e convidados. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória.
Exibição do filme Salve Rosa e debate com a diretora Susanna Lira. Horário: 14h. Local: Cine Metrópolis, na Ufes. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
No palco, a presença feminina conduz a festa com Ana Cris (voz), Bruna Medeiros (voz e cavaco), Do Carmo (voz), Franscielly Goulart (tantan), Larissa Ramos (pandeiro), Raay Abranches (surdo), Ray Silva (surdo) e Sheila Santos (voz). Mais que um show, a Festa das Ciatas fortalece o projeto de valorização do Território do Samba, área histórica do Centro de Vitória que vem sendo ressignificada por ações culturais e comunitárias, reforçando a memória e a potência da cultura negra na cidade. Horário: 15h. Local: Mercado da Capixaba. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com DJ Gabriela Britto e Feira Jardins Vix, que marca presença com microempreendedores locais, gastronomia, arte e produtos autorais. No campo esportivo, Camburi também vai se transformar em arena com competições de beach soccer, beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e redinha (futevôlei reduzido), reunindo atletas, curiosos e amantes dos esportes de areia, sempre de 8h às 14h. Local: Praia de Camburi, em frente ao antigo Hotel Canto do Sol. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
Espetáculo que retrata a resistência do povo negro escravizado no Brasil Colonial. Horário: 19h. Local: Theatro Carlos Gomes. Endereço: R. Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Leq Samba, Kinho, Yuri de VV, Laion e transmissão da final da Libertadores. Horário: a partir das 14h. Local: Associação de Moradores da Praia de Itaparica. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 100 - Praia de Itaparica. Entrada: R$ 30, pelo sympla.
Com Banda Billa Eins, Banda de Sopro (pelas ruas da cidade), Desfile Cultural dos Comércios (Banda Pommerchor), apresentação da Maior Pizza do Espírito Santo, feita pelo chef Luca Lonardi, show com Leia do Acordeon e Zé Orlando, e show com Die Germanos. Horário: a partir das 8h. Local: Ginásio de esportes de Santa Leopoldina. Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 275, Centro. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
O evento reúne mais de 10 mil discos e colecionadores para mais uma celebração da música em sua forma mais clássica. A Feira oferece desde itens que todo colecionador sonha encontrar à lançamentos, tudo no formato LP, e os expositores devem preparar promoções especiais para os apaixonados pela cultura analógica. Horário: das 9h às 17h. Local: Masterplace Mall, em frente à academia Smart Fit. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho. Entrada: gratuita.
Exibição da final da Libertadores, dj e pagode com Samba Crioulo. Horário: a partir das 14h. Local: Quadra da MUG. Endereço: Rua Mourisco, s/n, Glória - Vila Velha. Entrada: R$ 25.
Isso não é uma festa, com Pedro Sampaio. Horário: a partir das 22h. Local: Cafe de La Musique Vila Velha. Endereço: Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 220, pelo zigtickets.
Noite de emoções com Chininha, além de D'Moleque, Pagode e Cia, Muleke 027, DJ Thamy, DJ Dhiego Viana, Rabannada DJ e DJ Brenin. Horário: a partir das 22h. Local: Matrix Music Hall. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25, pelo lebillet.
Lançamento do seu primeiro álbum solo, Bruta Flor. Horário: 20h. Local: Tetaro Virginia Tamanini, no Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 13, pelo lets events ou na bilheteria do local.
Com Duavesso e DJ Bruno Matias. Telão para exibição da final da Libertadores. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, pelo zigtickets.
Transmissão da final da Libertadores, além de rock pós-jogo com Bendsligados e 027. Horário: a partir das 18h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Mirror The Sun, Cissu e banda, Negana e Relima. Couvert colaborativo. Horário: a partir das 17h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168.
Exibição da final da Libertadores. Horário: a partir das 17h. Local: Na Vista. Endereço: R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 44, pelo blieticket.
Com 2k, pop, electro e funk. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Set de electropop, funk, electrofunk e remixes. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Com Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Leozinho, Romarin, Curtição e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com D'Bem com a vida, Andin Soares e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Exibição da final da Libertadores, e após o jogo, Pagode do Abreu. Horário: a partir das 14h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116 - Centro de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com transmissão da final de Libertadores e pagode com D' Moleque e Samba de Quintal. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Show do vocalista de uma das maiores bandas de pop punk brasileiro: o Strike. Participação das bandas Linear, Luna Punk, Rewind e DJ Emolaila. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 25, pelo clubedoingresso.
Transmissão da final da Libertadores e, após o jogo, DJs Kalunga, Casado e Bombril. Horário: a partir das 13h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.
Show ao vivo com Cida e Maycon. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Fábio Carvalho, com o projeto “Afro Congo Beat: Música & Ancestralidade”, que traz as raízes de matrizes africanas e afro - capixabas, através da sonoridade do Ticumbi, Reis de Boi, Jongo e Congo Capixaba, e a cantora Jaddy. Também participam o Maracatu de Santa Maria, o Bloco Oitentação e a poeta Suely Bispo, que conduzirá intervenções no sarau “Viva Zumbi”. Horário: das 15h às 22h. Local: Fafi, em Vitória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 656 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita
Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita
Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Show solo de Hebert Cruz. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 20, pelo sympla.
