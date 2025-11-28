Editorias do Site
Pedro Sampaio faz show com oito horas de open bar em Vila Velha neste sábado (29)

Além de sucessos como “Sentadão”, “Galopa” e “Dançarina”, o público pode esperar no setlist um dos seus hits mais recentes, “Sequência Feiticeira"

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:30

Pedro Sampaio vai se apresentar no Café de La Musique, em Vila Velha
Pedro Sampaio vai se apresentar no Café de La Musique, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Fenômeno do pop eletrônico, Pedro Sampaio desembarca no Espírito Santo para agitar o Café de La Musique, em Vila Velha, neste sábado (29). O DJ e produtor se apresenta a partir das 21h e os ingressos para o show estão disponíveis.

O evento “Isso Não É Uma Festa” chega para confundir pelo nome, afinal, o esperado é muita música boa a poucos metros do mar de Itaparica. Segundo a organização, são preparadas oito horas de open bar full premium, cenografia imersiva e um line-up que promete incendiar a pista com muita energia e participação do Squad NEF, responsável por manter a vibração durante toda a madrugada.

Além de sucessos como “Sentadão”, “Galopa” e “Dançarina”, o público pode esperar no setlist um dos seus hits mais recentes, “Sequência Feiticeira”, faixa que rapidamente ganhou as plataformas digitais e se tornou presença obrigatória em seus shows.

Com a mistura de funk, pop e eletrônico que caracteriza seu estilo, Pedro Sampaio deve entregar mais uma performance eletrizante e cheia de efeitos, marca registrada desde que viralizou em 2017 com vídeos de remix no YouTube.

Os ingressos estão disponíveis com preços a partir de R$ 240. A expectativa é de casa cheia para uma das apresentações mais aguardadas do fim de semana entre as festas capixabas.

Garanta a sua entrada

  • Pedro Sampaio no Isso Não É Uma Festa

    Quando:     sábado, 29 de novembro
    Horário: a partir das 21h
    Local: Café de La Musique — Vila Velha
    Line-up: Pedro Sampaio + Squad NEF
    Ingressos: à venda no Zig.Tickets

