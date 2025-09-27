Editorias do Site
Redes Sociais

Sábado (27): Fagner, Alemão do Forró e dia de Cosme e Damião agitam o dia

Dia ainda conta com Feira do Morango, Festival Sabores do Caparaó, Campeonato de Cubo Mágico e Feira Capixaba do Vinil

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:00

Especial

  • Roda de Expressão Oral

    Roda de Expressão Oral com escritoras capixabas. Tema: "Da oralidade à página: experiências de mulheres escritoras" Um debate sobre o processo criativo e as trajetórias de mulheres na literatura. Horário: a partir das 18h. Local: Arvore Casa das Artes. Endereço: Rua Padre Nóbrega, 193, Centro de Vitória.

  • Festival Sabores do Caparaó

    Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com feira gastronômica e atrações culturais. Atrações: Orquestra Municipal de Irupi (16h15), aula-show com chef Nagem Abikair e alunos do curso Jovem Chef (17h15), Sol Maior (18h), Auto-Reverce (20h) e Guilherme Otávio (22h). Horário: a partir das 16h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.

  • Dia de Cosme e Damião no Conquista

    Celebração do Dia de Cosme e Damião, com distribuição de doces e atrações culturais promovidas pelo Coletivo Zacimba Educa. Horário: das 14h30 às 16h30. Ingressos: participação gratuita, com distribuição de 250 saquinhos de doces. Local: Mirante do bairro Conquista, Vitória.

  • Campeonato de Cubo Mágico

    Campeonato de Cubo Mágico – Montserrat Open Serra 2025. Horário: sábado (27) e domingo (28), das 13h30 às 17h30. Ingressos: gratuito para assistir; inscrição para competir R$ 25, pelo site World Cube Association. Local: Shopping Montserrat, piso L2, Colina de Laranjeiras, Serra.

  • A venda (e a procura) de discos de Vinil está em alta no Estado

    Feira Capixaba do Vinil

    A terceira edição da Feira Capixaba do Vinil reúne mais de 10 mil discos e expositores apaixonados pela cultura analógica, com raridades que atravessam gerações. Além da comercialização e troca de LPs, o evento terá trilha sonora comandada pela equipe Discólatras e promoções especiais. Horário: das 10h às 18h. Local: Masterplace Mall – em frente à Smart Fit, Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. 

  • I Love Gelato

    O Festival I Love Gelato traz um circuito com 12 lojas participantes, cada uma com um combo exclusivo por apenas R$ 21,90. Local: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Até 19/10. Entrada: gratuita.

  • Feira do Morango

    Evento terá muita música, cultura, diversão e novidade. Serão shows, apresentações culturais e atrações especiais, como o tombo da geleia de morango, desfile do morango com produtores e comércio e jogos do morango. Horário: sábado às 13h e domingo às 9h. Local: São João do Garrafão, distrito de Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

  • 18ª edição Manguinhos Gourmet

    A programação acontece durante o dia, a partir das 12h, e à noite, a partir das 19h. O público poderá experimentar pratos exclusivos na versão degustação, servidos pelos restaurantes e docerias participantes em tendas decoradas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus quintais. As opções salgadas custarão R$ 40 e as sobremesas, R$ 20. Além disso, os restaurantes também vão incluir no cardápio os pratos do Festival em porções maiores, com valores variados. Local: Campo de futebol de Manguinhos, Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra. Horário: sexta a partir das 17h e sábado a partir das 14h. Entrada gratuita.

  • XI edição Guarapari Moto Rock

    Até domingo, a 11ª edição do Moto Rock vai reunir motociclistas de diferentes regiões do país em um encontro com muito rock, passeios motociclísticos, expositores e também troféus para Moto Clubes e Moto Grupos. Local: Avenida Celso Bastos Couto, Praia do Morro, Guarapari. Entrada: gratuita.

  • Copa Interestadual de Capoeira do Espírito Santo

    O público poderá acompanhar os melhores capoeiristas do Brasil em uma grande roda de competição, cultura e resistência, no que é considerado o maior evento de capoeira do Espírito Santo. Horário: 8h às 17h. Entrada gratuita. Local: Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.

  • Ônibus da Turma da Mônica na Serra

    Atração gratuita com visita ao ônibus temático, oficinas de pintura, distribuição de paper toys, tatuagens infantis e a brincadeira “Qual é o Personagem?”. Horário: das 9h às 12h (formação da fila até as 11h). Ingressos: participação gratuita. Local: Praça da Igreja Matriz da Serra Sede, em frente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra.

Shows

  • O cantor Raimundo Fagner

    Fagner

    Fagner no Espaço Patrick Ribeiro Show com sucessos como “Canteiros”, “Deslizes” e “Borbulhas de Amor”. Horário: às 22h (abertura às 20h). Ingressos: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória. 

  • Parque Aberto

    Parque Aberto com show do rapper Edgar e DJ Set de Anti Ribeiro. Horário: das 13h às 17h (última entrada às 16h), com apresentações a partir das 14h. Ingressos: gratuitos, disponíveis pela plataforma INTI. Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Elis em Canto e Prosa II

    Show “Elis em Canto e Prosa II”, com a banda Mallabar Club e participações de Dorkas Nunes e Jéssika Sehischini. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 25 (meia-entrada), à venda pelo WhatsApp (27) 99621-5715 / (27) 99886-3414 e na bilheteria do Palácio da Cultura no dia do evento. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Vitória.

  • Alemão do Forró é uma das atrações da tradicional Festa de São Pedro de Vitória

    Alemão do Forró

    O cantor capixaba se apresenta na Feira Distrital de Santa Teresa. Local: Parque de Exposições e Eventos da cidade - Santa Teresa. Horário: 18h. Entrada gratuita.

Festas e música ao vivo

  • Puxadinho Moxuara

    Show de Rickson Maioli e Glauco na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, com repertório sertanejo, pagode, axé e forró. Horário: a partir das 19h. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.

  • Luau de Manguinhos

    Marley Experience com tributo a Bob Marley e The Wailers pela banda Mato Seco, além de shows de Akanni, Marol Raiz, Luiz Marreta e discotecagem do DJ Bravim. Horário: às 17h. Ingressos: a partir de R$ 80 (meia-entrada), disponíveis em onticket.com.br. Local: Espaço Chico Bento, Manguinhos.

  • Lowlife

    A balada cedo e sofisticada na Casa Caipora. Horário: das 18h à meia-noite. Ingressos: entrada franca, com couvert colaborativo opcional de R$ 15. Local: Casa Caipora – Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória (ao lado do Palácio Anchieta).

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Pagode do Abreu

    Pagode do Abreu canta Jeito Moleque. Horário: 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 25, pelo site Zig Tickets.

  • Com três ambientes diferentes, A Selva promete receber exposições, shows, festivais e mostras no Centro de Vitória

    Coração de Biscate

    Coração de Biscate (É do Pará) com tecnobrega, bagaceira, rock, 1010x e funk. Horário: às 22h. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Zig Tickets. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 – Centro, Vitória. 

  • BeboDireito

    Festa da Faculdade de Direito do Espírito Santo, com open bar. Horário: às 22h. Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site Zig Tickets. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Av. Dante Michelini, 3810 – Jardim Camburi, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • Dawnlight

    Festa eletrônica com Felguk, Gustavo Mota e Visage. Horário: às 23h. Ingressos: a partir de R$ 50 pelo site Zig Tickets. Local: Cafe de La Musique. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza – Jockey de Itaparica, Vila Velha. Classificação: 18 anos.

  • Roda de Samba - Mãe Joana

    Atrações: D' Moleque + Pagode & Cia + Choppsamba. Horário: 17h. Valor: R$ 30 antecipado. Ingressos: Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória.

  • Fachada do Pub426

    Rock da Tarde

    Rock da Tarde com Saulo Simonassi. Horário: às 16h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

  • Pub 426

    Ubando. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

  • Som no Praia

    Show ao vivo com Leão Magno. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Vital, o musical dos Paralamas

    Espetáculo “Vital, o musical dos Paralamas” em homenagem à banda Paralamas do Sucesso. Horário: sábado (27), às 20h; domingo (28), às 15h e às 19h. Ingressos: Plateia A – R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), Plateia B – R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), Mezanino Popular – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas pelo site LeBillet e na bilheteria do Teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h. Local: Teatro Universitário da Ufes, Vitória. 

Cinema

  • Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja

    Festival BTS Movie Weeks

    Festival BTS Movie Weeks com exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.

Exposições

  • Sombra do Tempo

    Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.

  • Antes, porvir

    Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Ingressos: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória.

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Parque do Tarzan no Shopping Vitória

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, incluindo “Oficina Passarinho”, “Uma noite no museu”, “Estátua” e pula-pula. Horário: sábado, das 17h às 20h. Ingressos: participação gratuita. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos.

  • Pracinha do Mestre

    Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: corrida de saco, pique-bandeira, vampiro vampirão. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Gratuito.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - De Luíza Boê a Gastação Infinita: confira as novidades do Tocou, Pocou

De Luíza Boê a Gastação Infinita: confira as novidades do Tocou, Pocou

Imagem - Viradouro traz clima de Sapucaí para Vitória na feijoada da Chegou O Que Faltava

Viradouro traz clima de Sapucaí para Vitória na feijoada da Chegou O Que Faltava

Imagem - De estudante de Matemática a referência do rap: a história do capixaba César MC

De estudante de Matemática a referência do rap: a história do capixaba César MC

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - STJ revoga prisão preventiva do rapper Oruam e impõe medidas cautelares

STJ revoga prisão preventiva do rapper Oruam e impõe medidas cautelares
Imagem - 'Três Graças': Grazi Massafera e Murilo Benício dizem que vilões podem ganhar simpatia

'Três Graças': Grazi Massafera e Murilo Benício dizem que vilões podem ganhar simpatia
Imagem - Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos