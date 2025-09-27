Agenda cultural

Sábado (27): Fagner, Alemão do Forró e dia de Cosme e Damião agitam o dia

Dia ainda conta com Feira do Morango, Festival Sabores do Caparaó, Campeonato de Cubo Mágico e Feira Capixaba do Vinil

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 09:00

Especial Roda de Expressão Oral Roda de Expressão Oral com escritoras capixabas. Tema: "Da oralidade à página: experiências de mulheres escritoras" Um debate sobre o processo criativo e as trajetórias de mulheres na literatura. Horário: a partir das 18h. Local: Arvore Casa das Artes. Endereço: Rua Padre Nóbrega, 193, Centro de Vitória.



Festival Sabores do Caparaó Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com feira gastronômica e atrações culturais. Atrações: Orquestra Municipal de Irupi (16h15), aula-show com chef Nagem Abikair e alunos do curso Jovem Chef (17h15), Sol Maior (18h), Auto-Reverce (20h) e Guilherme Otávio (22h). Horário: a partir das 16h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.



Dia de Cosme e Damião no Conquista Celebração do Dia de Cosme e Damião, com distribuição de doces e atrações culturais promovidas pelo Coletivo Zacimba Educa. Horário: das 14h30 às 16h30. Ingressos: participação gratuita, com distribuição de 250 saquinhos de doces. Local: Mirante do bairro Conquista, Vitória.



Campeonato de Cubo Mágico Campeonato de Cubo Mágico – Montserrat Open Serra 2025. Horário: sábado (27) e domingo (28), das 13h30 às 17h30. Ingressos: gratuito para assistir; inscrição para competir R$ 25, pelo site World Cube Association. Local: Shopping Montserrat, piso L2, Colina de Laranjeiras, Serra.



Feira Capixaba do Vinil A terceira edição da Feira Capixaba do Vinil reúne mais de 10 mil discos e expositores apaixonados pela cultura analógica, com raridades que atravessam gerações. Além da comercialização e troca de LPs, o evento terá trilha sonora comandada pela equipe Discólatras e promoções especiais. Horário: das 10h às 18h. Local: Masterplace Mall – em frente à Smart Fit, Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.



I Love Gelato O Festival I Love Gelato traz um circuito com 12 lojas participantes, cada uma com um combo exclusivo por apenas R$ 21,90. Local: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Até 19/10. Entrada: gratuita.



Feira do Morango Evento terá muita música, cultura, diversão e novidade. Serão shows, apresentações culturais e atrações especiais, como o tombo da geleia de morango, desfile do morango com produtores e comércio e jogos do morango. Horário: sábado às 13h e domingo às 9h. Local: São João do Garrafão, distrito de Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.



18ª edição Manguinhos Gourmet A programação acontece durante o dia, a partir das 12h, e à noite, a partir das 19h. O público poderá experimentar pratos exclusivos na versão degustação, servidos pelos restaurantes e docerias participantes em tendas decoradas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus quintais. As opções salgadas custarão R$ 40 e as sobremesas, R$ 20. Além disso, os restaurantes também vão incluir no cardápio os pratos do Festival em porções maiores, com valores variados. Local: Campo de futebol de Manguinhos, Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra. Horário: sexta a partir das 17h e sábado a partir das 14h. Entrada gratuita.



XI edição Guarapari Moto Rock Até domingo, a 11ª edição do Moto Rock vai reunir motociclistas de diferentes regiões do país em um encontro com muito rock, passeios motociclísticos, expositores e também troféus para Moto Clubes e Moto Grupos. Local: Avenida Celso Bastos Couto, Praia do Morro, Guarapari. Entrada: gratuita.



Copa Interestadual de Capoeira do Espírito Santo O público poderá acompanhar os melhores capoeiristas do Brasil em uma grande roda de competição, cultura e resistência, no que é considerado o maior evento de capoeira do Espírito Santo. Horário: 8h às 17h. Entrada gratuita. Local: Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha.



Ônibus da Turma da Mônica na Serra Atração gratuita com visita ao ônibus temático, oficinas de pintura, distribuição de paper toys, tatuagens infantis e a brincadeira “Qual é o Personagem?”. Horário: das 9h às 12h (formação da fila até as 11h). Ingressos: participação gratuita. Local: Praça da Igreja Matriz da Serra Sede, em frente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra.



Shows Fagner Fagner no Espaço Patrick Ribeiro Show com sucessos como “Canteiros”, “Deslizes” e “Borbulhas de Amor”. Horário: às 22h (abertura às 20h). Ingressos: disponíveis pelo site Blueticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória.



Parque Aberto Parque Aberto com show do rapper Edgar e DJ Set de Anti Ribeiro. Horário: das 13h às 17h (última entrada às 16h), com apresentações a partir das 14h. Ingressos: gratuitos, disponíveis pela plataforma INTI. Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.



Elis em Canto e Prosa II Show “Elis em Canto e Prosa II”, com a banda Mallabar Club e participações de Dorkas Nunes e Jéssika Sehischini. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 25 (meia-entrada), à venda pelo WhatsApp (27) 99621-5715 / (27) 99886-3414 e na bilheteria do Palácio da Cultura no dia do evento. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Vitória.



Alemão do Forró O cantor capixaba se apresenta na Feira Distrital de Santa Teresa. Local: Parque de Exposições e Eventos da cidade - Santa Teresa. Horário: 18h. Entrada gratuita.



Festas e música ao vivo Puxadinho Moxuara Show de Rickson Maioli e Glauco na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, com repertório sertanejo, pagode, axé e forró. Horário: a partir das 19h. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.



Luau de Manguinhos Marley Experience com tributo a Bob Marley e The Wailers pela banda Mato Seco, além de shows de Akanni, Marol Raiz, Luiz Marreta e discotecagem do DJ Bravim. Horário: às 17h. Ingressos: a partir de R$ 80 (meia-entrada), disponíveis em onticket.com.br. Local: Espaço Chico Bento, Manguinhos.



Lowlife A balada cedo e sofisticada na Casa Caipora. Horário: das 18h à meia-noite. Ingressos: entrada franca, com couvert colaborativo opcional de R$ 15. Local: Casa Caipora – Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória (ao lado do Palácio Anchieta).



Pagode do Abreu Pagode do Abreu canta Jeito Moleque. Horário: 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 25, pelo site Zig Tickets.



Coração de Biscate Coração de Biscate (É do Pará) com tecnobrega, bagaceira, rock, 1010x e funk. Horário: às 22h. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo Zig Tickets. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 – Centro, Vitória.



BeboDireito Festa da Faculdade de Direito do Espírito Santo, com open bar. Horário: às 22h . Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site Zig Tickets. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Av. Dante Michelini, 3810 – Jardim Camburi, Vitória. Classificação: 18 anos.



Dawnlight Festa eletrônica com Felguk, Gustavo Mota e Visage. Horário: às 23h. Ingressos: a partir de R$ 50 pelo site Zig Tickets. Local: Cafe de La Musique. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza – Jockey de Itaparica, Vila Velha. Classificação: 18 anos.



Roda de Samba - Mãe Joana Atrações: D' Moleque + Pagode & Cia + Choppsamba. Horário: 17h. Valor: R$ 30 antecipado. Ingressos: Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória.



Rock da Tarde Rock da Tarde com Saulo Simonassi. Horário: às 16h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.



Pub 426 Ubando. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.



Som no Praia Show ao vivo com Leão Magno. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Teatro Vital, o musical dos Paralamas Espetáculo “Vital, o musical dos Paralamas” em homenagem à banda Paralamas do Sucesso. Horário: sábado (27), às 20h; domingo (28), às 15h e às 19h. Ingressos: Plateia A – R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), Plateia B – R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), Mezanino Popular – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas pelo site LeBillet e na bilheteria do Teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h. Local: Teatro Universitário da Ufes, Vitória.



Cinema Festival BTS Movie Weeks Festival BTS Movie Weeks com exibição da turnê de 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.



Exposições Sombra do Tempo Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: às 19h. Ingressos: entrada franca. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.



Antes, porvir Exposição “Antes, porvir”, de Maria Andrade, com obras que transitam entre pintura, desenho e temporalidade, resultado de pesquisa pela artista em experiências recentes, incluindo residência artística no Marrocos. Horário: segunda a sexta, das 10h às 19h (exceto feriados). Ingressos: visitação gratuita. Local: OÁ Galeria – Avenida César Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória.



Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.



Pelas ondas do rádio O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: Até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.



Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.



O fim me parece o nascer do sol Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data : Até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita



O Fantástico Mundo Marinho Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Diversão Parque do Tarzan no Shopping Vitória Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.



Diversão na Praça Recreação infantil com brincadeiras e oficinas, incluindo “Oficina Passarinho”, “Uma noite no museu”, “Estátua” e pula-pula. Horário: sábado, das 17h às 20h. Ingressos: participação gratuita. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos.



Pracinha do Mestre Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: corrida de saco, pique-bandeira, vampiro vampirão. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Gratuito.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque dos Bolofofos Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.



