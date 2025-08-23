Para curtir

Sábado (23) para lá de animado com Eduardo Costa, Bell Marques e João Gomes no ES

Encerramento do Vital 2025, Viva Colatina, Expo Linhares e Patrimônio Vivo são os destaques do dia

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 05:00

Especial Vital 2025 Bloco com Bell Marques, Xanddy Harmonia e Tomate, além de diversos shows nos camarotes com Bom Gosto, Psirico, André Lellis, Jammil, Bhaskar e muito mais. Local: Sambão do Povo. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória. Horário: os portões abrem às 20h. Ingressos: a partir de R$ 55 (arquibancada). Vendas pelo blueticket.

Viva Colatina 104 anos Com shows de Serestão do Zé, Maya Ribeiro, Eduardo Costa e Taiana. Até domingo (24). Horário: a partir das 19h30. Local: Área Verde de Colatina. Entrada: gratuita.

Expo Linhares Com rodeio e shows de Marcos Roberto, Thi, Leonan, Alemão do Forró, Serestão do Zé, João Gomes e DJ Medina. Até domingo (24). Horário: a partir das 17h. Local: Parque de Exposições, no bairro Interlagos. Entrada: gratuita.

Projeto Patrimônio Vivo O Centro de Vitória será palco de uma verdadeira imersão na cultura popular do Espírito Santo. Na Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta, o Projeto Patrimônio Vivo vai promover o encontro de 20 manifestações culturais pesquisadas e registradas ao longo do último ano, em uma programação gratuita que inclui apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas e intercâmbio entre mestres da tradição. Horário: a partir das 9h. Local: Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta. Entrada: gratuita.

Parque Aberto Com feira curva, praça de alimentação e shows de Luccas Martins e Quarteto Zuri. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelol site do local.

Semifinais do Festival Primavera Teresense Com Big Bat Blues Band, Jorman da Penha & River Trio e Carro Velho, além da apresentação dos semifinalistas Carol Nascimento, Lais Stone e Victor Nabrasi. Horário: a partir das 13h30. Local: Rua do Lazer - Santa Teresa. Entrada: gratuita.

Festival de Rock Antônio Gonçalves – Tributo Com arden Acoustic, Kinho Sucupir, Bit Rock, Dublin e Pink Flaming (Cover Pink Floyd). Horário: a partir das 12h30. Local: Praça de alimentação do Shopping Jardins. Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha. Entrada: gratuita.

4º Viana Beer Com música, atrações infantis, sorteio, gastronomia e cervejas artesanais. Horário: a partir das 15h. Local: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Entrada: gratuita.

Jairo, a voz da liberdade Em comemoração aos 50 anos da Gres Pega no Samba. Horário: a partir das 19h. Local: Quadra da Pega no Samba. Endereço: Rua Dr. Américo de Oliveira, 455 - Consolação, Vitória Entrada: gratuita, mas quem desejar mais conforto poderá adquirir mesas por R$ 25.

Música ao vivo Som no Praia Com Tamiris Casotto. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Samba na Selva Com DJ Relima, Pagode do Abreu e Já Gamei, DJ Karolla e DJ Tabaca. Horário: a partir das 16h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: free até às 18h, após esse horário R$ 25.

Rock da tarde Colm Old Village. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Live the Momnt Com Sttef, Caique Alves, Rotelli e Zatto. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: nome na lista R$ 30 até às 20h.

Pop e Brasilidades na Curva Com Marcus Paulo. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Noite retrô Jefinho canta Marcinho e Choppsamba canta Exalta + DJ Bruno Matias. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

Sambar I Love Com D'Bem com a vida, Leozinho, Primeira Classe e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.

Substance Primal + DJ Rebel, DJ Soma, DJ Mologo Horror e DJ Led Russo. Horário: a partir das 18h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 Centro. Ingressos: a partir de R$ 15, pelo sympla.

Emo TV Com Bellatrix, Erus, Linear e Rewind. Horário: a partir das 21h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, pelo clubedoingresso.

Samba no Repique Com Curtição e Freelance. Horário: a partir das 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400 - Mata da Praia, Vitória. Ingressos: lista R$ 30.

Gordinho Praia do Canto Com Curtição, Leqsamba e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

O Canto da Guerreira - Uma homenagem a Clara Nunes Interpretado pela cantora e atriz Monique Rocha. Horário: 19h30. Local: Teatro do Sesi. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20, pelo sympla.

Teatro Festival de Esquetes Apresentação de trabalhos criados por alunos da Oficina de Atores Abel Santana. Horário: 19h. Local: Sala Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 50, pelo sympla.

Exposição Aves de Caetés O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Poesias Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita

Para nadar é preciso vencer o mar Exposiçãol do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo / 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita

Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Onde: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.

7ª Exposição de Abelhas Nativas sem Ferrão Com uma série de atividades educativas voltadas à valorização da biodiversidade e da meliponicultura. Horário: 9h às 17h. Local: Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposição Dia do Soldado Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto. O evento contará com a presença de banda e é uma oportunidade de conhecer de perto curiosidades e vivências das Forças Armadas. Horário: 10h às 22h, com apresentação musical às 19h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Diversão na Praça Com oficina de tiara de macaco, circuito de castelo, dança da estátua e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

II Cubo de Barro ES 2025 Competição para resolver cubos mágicos no menor tempo possível. Horário: das 9h às 19h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita para asssistir, R$ 30 para competir.

Quintalzinho Com oficina de peteca. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal - área externa do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha. Entrada: gratuita.

Pracinha do Mestre Com brincadeiras ao ar livre. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

