Sábado (21) com shows de Veigh, Arlindinho e André Prando no ES; agenda

Shows
Arlindinho
Vozes do Samba apresenta, Arlindinho as antigas. A partir das 14h, no Clube de Pesca. Avenida Dário Lourenço de Souza, 89 - Santo Antônio, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zigtickets.
André Prando
André Prando & Grande Elenco - Iririu, a partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Baile da Japa
Com Veigh, MC Japa e outros DJ's, a partir das 22h, na Matrix Shows. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 110 (vip) e R$ 140 (mezanino), à venda no site da LeBillet.
De Volta ao Turkzoo
A partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá. Ingressos: R$ 40 (individual/meia) e R$ 200 (mesa para 4 pessoas), à venda no site da Blueticket.
Teatro
Vozes da Cidade
A partir das 19h. Ingressos: R$98 (inteira) e R$49 (meia entrada). Até uma hora antes do espetáculo, todos pagam meia entrada. Vendas: no local e no Sympla. Na Sala Abel Santana, Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória.
A Pedra mais Preciosa
Espetáculo musical especial de Natal, a partir das 19h30, no Centro de Celebrações (CDC), Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Av. José Maria Vivacqua Santos, 720 - Jardim Camburi. Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados nos cultos de domingo às 10h e 18h30.
Natal Luzes no Centro
Priscila Olegário no projeto "Natal Luzes no Centro", às 20h, acompanhada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, no Teatro Sesc Glória. Av. República, 97 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia solidária (1kg de alimento) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Lets Events.
Especial
Festa de São Benedito
De 15 a 27 de dezembro, em Serra Sede. No sábado, contará com Desfile das Bandas de Congo Mirins da Serra (18h), além de manifestações culturais e religiosas, realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais. Entrada gratuita. Veja matéria de HZ.
Oficina de Roteiro
Das 9h às 12h, no Instituto GG5 de Desenvolvimento Comunitário. Endereço: Av. São Francisco de Assis, nº 5, Terra Vermelha, Vila Velha. Público alvo: adolescentes e jovens de 15 a 29 anos.
Festas e baladas
Misturadinho 3ª Edição
Com Samba Mlk, Glauco e DJ Monicca, a partir das 18h, no Chácara Clube, em Alegre. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Baile de Natal
Com Diego Beats, Gustavo O Brabo, Brenin, LT de VV, e mais, a partir das 21:30, no Hangar Gastro Bar. Avenida Braúna, 1168 - Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20 (meia), e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Vem Pra Selva - Edição Garden
Com Lukão, Perotz, Gustavo Brabo, Pedro Schimit e Fabricio V, a partir das 22h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia), e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Baile da Disney Mex
A partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (lote promocional masculino), R$ 25 (lote promocional feminino), R$ 35 (camarote promocional feminino) e R$ 40 (camarote promocional masculino), à venda no site da Zigtickets.
White Party
Com Mc TH e Jess, a partir das 22h, no Verdinho Bar Universitário. BR 482, - Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Do It 4 Brazil - Party
Com DJ Lukão, ML da Vila, DJ Stanley, Pagode do Abreu, Diego Beats e Alec, a partir das 22h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos a partir de R$ 105, à venda no site da Zigtickets.
Disco Heaven
Com Gio & Feasting, Marilds, Cuxa e Bravin, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Mega Festa
Com Jinx, Tirza, Thainan, Rodrigo Resende e Jxxse, no Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Gordinho Sambão
Com D'Bem com a Vida, Nesse Clima, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagolife e D'Bem com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Boiler Informal
Funk e eletro. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 25 (sem nome na lista).
Aniversário Bartuque 2 anos
Com LeqSamba, Nesse Clima, Primeira Classe, Curtição, Samba Jr, e mais, a partir das 18h, no Bartuque. Rua José Cassiano dos Santos, 69, Fradinhos. Entrada gratuita até às 19h.
Música ao vivo
Voz e Violão
Com André Carvalho, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades
Com Marcus Paulo, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jamgle Bell
No Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Circo do Noel
Apresentação circense de Mímico, Malabarista, Reprises Circenses. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Oficina de fantoche natalino. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Cantata – Maestro Sandro
Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Galinha Pintadinha
Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 6/1. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Fábrica de Chocolate
Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas. Data: todos os dias, até 05/01. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat. Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Exposições
A Era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, que abre ao público no dia 5 de dezembro, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.
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