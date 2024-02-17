Sábado (17) com show de Samba Junior e bloco Kustelão em Jardim Camburi; agenda

Bloco de Rua
Bloco Kustelão
A partir das 14h, concentração próximo ao supermercado Extrabom, em Jardim Camburi.
Baladas e festas
Let's Go
Com Pagode da Praia, Jess Benevides e Pedro & Lucas, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Namoro, mas não caso
Com Samba Júnior, Alan Venturin, LeqSamba, Leandro Netto, a partir das 20h, Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Forró do Praia
Com Gabi Sasso, Trio Maribondo e DJ Fabricio Bravim, a partir das 21h, no Kai Malia Beach. Av. Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Festival de Pagode
A partir das 20h, no Canto 27. Rua Doutor Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (feminino) e R$ 50 (masculino), à venda no site da Brasilticket.
Match
Com Brene, Lunnão, Ysa, Garreto e Phi. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
KoolKidz
Com Edpo, Cybertrans, Bravado e Titania. A partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Xxama
Com Petit, Sophia Larica, Luna Ross, Anna e Tuzzão, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após esse horário).
Ressaca do Carnaval
Com Freelance e Matheus Emis, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Música ao vivo
Rock
Com Dona Fran, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba para Todos
Com Samba de Raiz, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & MPB
Com Eliahu, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Noite de Tributos
Com André Carvalho, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Diversão
Samba na Praça
Show ao vivo com o grupo Samba HD, a partir das 19 horas. Na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pista de Patinação no Gelo
Todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 (30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Happy On Ice Patinação
Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos permitido somente no trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Todos os dias, até 3/3.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara, praça de eventos no piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$ 50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$ 70; de 91 a 120 minutos; R$ 8; e de 121 a 180 minutos, R$ 90
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Até 28 de fevereiro, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados por adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h.
Arena Trampolim
Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada do evento. Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do direito ao benefício. O acompanhante (maior de 18 anos) não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados, o espetáculo ocorre em três sessões diárias: 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.