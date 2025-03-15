Sábado (15) no ES: show de Mumuzinho, peça de Marco Luque e festivais de café

Shows
Mumuzinho
O que é? Turnê conectado com o cantor Mumuzinho. Local: Embrazado. Horário: a partir das 18h. Ingressos: a partir das R$ 50 pelo site Zig Tickets. Endereço: Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória.
Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
K-Folia
O que é? Evento k-pop com uma série de atividades: random play, k-cover, batalha de times e muito mais. Horário: 13h às 20h. Entrada gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L2.
Finalíssima da Batalha do NB
O que é? Finalíssima da Batalha do NB. Horário: 17h às 22h30. Local: Praça de Nova Bethânia, Rua Santa Maria, Bairro Nova Bethânia, Viana (ES). Entrada: gratuita.
Jornal Ferramenta
O que é? A jornalista e escritora Elaine Dal Gobbo lança o livro Jornal Ferramenta – a comunicação popular na luta contra a ditadura no Espírito Santo, que resgata a história do Ferramenta, jornal da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória criado em 1977. Horário: 19h. Local: no Triplex Vermelho. Endereço: Centro de Vitória, em frente à praça Costa Pereira.
Feira de Expositores da Vila
O que é? Feira de Expositores da Vila. Horário: das 11h às 18h. Local: Movimento Comunitário do bairro Soteco. Endereço: Rua Monteiro Lobato, nº 43, Vila Velha. Entrada: Gratuita.
Feira ES+ Livros
O que é? A feira reúne editoras e artistas capixabas, oferecendo ao público lançamentos literários, atividades formativas, espaços de comercialização de livros e uma programação cultural especial que fortalece a economia criativa no Estado. Data: 14 e 15 de março. Horário: das 10h às 20h. Local: Hub ES+ (Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória). Entrada gratuita
Casa Interativa
O que é? Festival Casa Aberta com música, cafeteria, palestras, oficinas e mais. Horário: a partir das 13h com programação até às 21h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Marquês de Barbacena, 8, Quadra H, Jardim da Penha, Vitória.
I Love Coffee
Promoção: 13 estabelecimentos (Agavegan, Borelli, Café Número Um, Casa Bauducco, Casa do Pão de Queijo, Coffeetown, Halfe, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Padaria Monza, Real Gelato e Wine Garden), com combos promocionais. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Valor único de R$ 24,90. Período: de 13 de março a 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
I Need Coffee
O que é? O evento aposta na combinação de deep house e um ambiente acolhedor para aqueles que querem começar o dia com energia renovada. A ideia é substituir as madrugadas agitadas por um momento revigorante, onde o café substitui o álcool e a balada dá lugar a encontros diurnos com boas conversas e clima leve. Horário: a partir das 9h da manhã. Local: Épico Beach Bar, Curva da Jurema, Vitória.
Bloquinhos de carnaval
Bloco Haja Coração
Concentração: Avenida Amazonas, em São Benedito, em Cariacica. Horário: das 17h às 21h.
Festas e baladas
Farofa do Fofocando
O que é? Atrações imperdíveis para animar a noite. Bebidas e comidas liberadas para você curtir sem preocupações. Espaços incríveis para aquelas fotos. Atrações: Glauco, Escola De Samba Mug, Frazão Part: Suellen, DJ Thamy, DJ Japa, DJ Lukão, DJ Ml Da Vila, Dj Koreia, DJ Gabriel Pratti e DJ Cariello Horário: 16h. Ingressos: a partir de R$ 70 pelo site Zig Tickets. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim da Penha, Vitória.
Samba da 24
O que é? O samba mais charmoso da cidade faz a sua estreia na casa mais charmosa da cidade. Local: Brizz. Horário: a partir das 16h. Ingressos: R$ 25 pelo site Zig Tickets. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
St. Patrick’s Day Moondogs
O que é? Prepare-se para uma batalha épica entre duas grandes bandas tributo: Letal, homenageando o poder inigualável do Metallica, e Piece Of Maiden, com uma performance explosiva que celebra os maiores clássicos do Iron Maiden. Horário: A partir das 18h. Ingressos: A partir de R$ 30 pelo site Zig Tickets. Local: MoonDogs. Endereço: Avenida Antônio Lopes Merçon, 1882, Araçá, Linhares.
Saideiras convida Herlon + Estandarte + Leley
O que é? O Clube de Pesca será palco de um encontro de gigantes: Herlon, a fera do banjo, Grupo Estandarte, Leley do Cavaco e o grupo Saideiras, em um show que promete muito samba, energia e diversão! Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 20 (1° lote) pelo site Zig Tickets. Local: Clube de Pesca. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 89 - Santo Antônio, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Gabz e Mahat no Épico. Horário: a partir das 14h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Mãe Joana
O que é? Samba Júnior e Podecrê (BH). Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Horário: 17h. Ingressos: R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória.
Bloquinho do Curtição
O que é? Curtição, Plano B, DJ Lion e participações. Horário: 18h. Local: Mãe Joana – Serra. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) pelo site Zig Tickets. Endereço: Avenida Norte Sul, 3641, Parque Residencial Laranjeiras, Serra.
Trifásica
O que é? Festa de Summer Eletro Hits, Pop e Funk. Horário: a partir das 23h, no Bolt. Entrada: Os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Meca no Café de La Musique Vila Velha
O que é? O DJ Meca chega com sua vibe única de Melodic e Progressive House. Com hits como “Come Back Around” e “In My Vein” no Café de La Musique Vila Velha. Horário: a partir das 18h. Ingressos: R$ 70 (meia/3º lote), à venda no Bilheteria Digital. Local: Cafe de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310 - Itapuã, Vila Velha.
Música ao vivo
Som no Praia
O que é? Show ao vivo com Ciça Chadô. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Pub 426
O que é? Com Dona Fran (17) e St Patrick's Day com Ubando no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Gabz e Mahat no Épico. Horário: a partir das 14h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória. Entrada franca.
Enredo Botequim
O que é? Grupos Três Elementos no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Casa de Bamba
O que é? Helen Nascimento e grupo Samba de raiz. Horário: 18h (casa aberta), shows (20h). Couvert: R$ 15. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Pop e Brasilidades com Débora Fassarella, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Couvert: sem cobrança. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Cinema
A Hora da Estrela
Sinopse: "A Hora da Estrela” problematiza, de forma explícita, a questão da pobreza e da marginalização das classes sociais oprimidas, configuradas na personagem central, Macabéa. Período: De 5 a 29 de março de 2025 (de quarta à sábado). Horários: 18h30. Classificação: 14 anos. Valores: Gratuito. Local: Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Cine Sesc Sobremesa
O que é? Sessões gratuitas: A Felicidade das Coisas (12h30), Tarsilinha (14h30), Nauel e o Livro Mágico (15h), Los Silencios (17h30), A Hora da Estrela (18h30). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site Lets Events ou na bilheteria. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal voltou! Com atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Teatro
É Disso Que Eu Tô Falando!
Sinopse: no palco, o público vai reencontrar Jackson Faive, o irreverente motoboy paulistano; Mustafary, o rastafari pseudo-ambientalista; Mary Help, a carismática e desastrada diarista; e Silas Simplesmente, o taxista cheio de histórias e reflexões cômicas. Valores: Plateia A: R$ 70 meia-entrada e R$ 140 inteira. Plateia B: R$ 60 meia-entrada e R$ 120 inteira. Mezanino: R$ 50 meia-entrada e R$ 100 inteira. Horário: Sábado às 20h e domingo às 17h. Data: 15 e 16 de março. Duração: 80 minutos. Gênero: Comédia. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Período: 11 a 31/03. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposição Coletiva Prêmio Molga de Artes
O que é? Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três melhores colocados, que receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar também será contemplado com o troféu Prêmio Molga de Arte. Data: de 14 de março a 4 de maio. Funcionamento: terça a domingo e feriados. Horário: 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Diversão
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de árvore; elefante colorido; contação de histórias; pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3. Gratuito.
Pracinha do Mestre
O que é? Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: Mímica, Pular corda, Uma noite no museu. Horário: Das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Gratuito.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Local: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
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