Namorado de Vanessa Lopes faz estreia em Vitória com show em beach club

O cantor Lucas Mamede desembarca pela primeira vez em Vitória para um show especial neste domingo (16)

O cantor Lucas Mamede desembarca pela primeira vez em Vitória para um show especial no Barlavento Beach Bar & Lounge, neste domingo (16). A apresentação começa às 18h e promete embalar o público com um repertório envolvente. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e estão disponíveis no site Ingresso Digital. >

Além de cantor, o pernambucano de apenas 22 anos também é conhecido por seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes. O casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais, o que aumenta ainda mais a curiosidade do público sobre o artista.>

Com uma trajetória focada no pop e no R&B, Mamede tem investido na carreira musical com lançamentos que misturam melodia romântica e batidas envolventes. Na bagagem, seu mais recente trabalho, o disco “Mar dos desejos”, e os singles “Um dia de domingo” e o EP “Versões Petrolina”.>