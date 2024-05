Sábado (11) agitado com Bell Marques e banda 3030 na Grande Vitória; confira

36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante

Festa em Venda Nova do Imigrante com apresentações de Camila Gabriel, Relber e Allan, Felipe e Rodrigo, Rato Ventania, a partir das 20h. No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. Avenida Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante. Entrada gratuita