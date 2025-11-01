Sábado (1) no ES tem TorresmoFest, Feira de Antiguidades e Trem do Samba

Churras Fest

O festival conta com uma seleção de quatro pratos promocionais, que custam R$ 99,90 cada um e servem até três pessoas. Uma das opções é a Picanha Resenha (500g de carne, tropeiro e fritas), e há também pedidas com frango, costela e ancho. Além da presença do influenciador digital Ricardo Corbucci (Corbucci Eats). O desafio do convidado será dar conta de 5kg de churrasco e guarnições. Horário: a partir das 11h. Local: Coronel Picanha. Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória.

