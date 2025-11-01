Sábado (1) no ES tem TorresmoFest, Feira de Antiguidades e Trem do Samba

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:00
Mais uma edição da Feira de Antiguidades da Rua da Lama, com peças únicas e cheias de história. Horário: 9h às 16h. Endereço: Rua da Lama, Jardim da Penha.
Evento gastronômico com muitas opções de pratos com carne suína e atrações musicais. Programação: show de Lais Stone (rock nacional e internacional) às 17h, Cover Charlie Brown Jr. com a Banda Beat Locks às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Praça Encontro das Águas, Serra.
Mais uma edição do encontro para apaixonados por jogos de tabuleiro. Entrada: gratuita. Horário: das 9h às 19h. Local: Shopping Masterplace Mall, na área em frente à Smart Fit. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, Barro Vermelho, Vitória.
O festival conta com uma seleção de quatro pratos promocionais, que custam R$ 99,90 cada um e servem até três pessoas. Uma das opções é a Picanha Resenha (500g de carne, tropeiro e fritas), e há também pedidas com frango, costela e ancho. Além da presença do influenciador digital Ricardo Corbucci (Corbucci Eats). O desafio do convidado será dar conta de 5kg de churrasco e guarnições. Horário: a partir das 11h. Local: Coronel Picanha. Endereço: Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória.
Show de aniversário da banda Ubando, uma noite especial de comemoração com muito pop rock, releituras de sucessos e aquela energia característica da banda capixaba. Horário: a partir das 22h. Local: London Music Club. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 831 – Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 80, ingressos à venda em Zig Tickets.
Halloween da Jamboo na Selva. Horário: a partir das 22h. Entrada: R$ 70, pelo site Zig.Tickets. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória.
Samba Júnior e D'Moleque. Entrada: R$ 30, pelo site On Ticket. Horário: 17h. Local: Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória.
Scream com Afroboneca, Farah, Bravado, Cybertrans e Phi, além do térreo especial emo, com Emolaila e IanDc. Entrada: a partir de R$ 30, pelo Sympla. Horário: das 23h às 6h. Local: Bolt Redux. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Com Bero Costa, DJ Lukão, DJ ML da Vila no Na Vista. Entrada: a partir de R$ 33, pelo site Blue Ticket. Horário: a partir das 20h. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Chega a Vitória o "Trem do Samba pelas Estradas", projeto comandado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, que há quase três décadas conduz o tradicional "Trem do Samba", no Rio de Janeiro. Entrada: gratuita (evento na rua). Horário: a partir das 17h. Endereço: no estacionamento ao lado da Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.
Show ao vivo com Genesis Madeira. Entrada: gratuita. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Exibição de 11 clássicos e lançamentos do gênero em comemoração ao Halloween, com ingressos promocionais. Entrada: R$ 13 (inteira). Data: até 5 de novembro. Horário: conforme programação diária. Locais: Cinemark Shopping Vitória e Cinemark Shopping Vila Velha.
Exibição gratuita de 27 filmes independentes produzidos no Espírito Santo, com curtas e longas que destacam a força do audiovisual capixaba e o protagonismo feminino. Entrada: gratuita. Retirada de ingressos: plataforma Let’s Events. Data: até 1º de novembro. Horário: sábado, às 12h30, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30. Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Entrada: gratuita. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição do Instituto Aprender Cultura, que tranforma o Tribunal de Justiça em galeria. As imagens foram capturadas em Flexal 2. Data: até 7 de novembro. Horário: de segunda a sexta, das 12h às 19h. Local: Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40, 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Programação: 15h – Cortejo natalino pelo mall, 16h – Espetáculo “Voando para o Natal” e chegada do Papai Noel, evento gratuito. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5, Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10, Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12.
Local: Shopping Praia da Costa, Vila Velha.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas.
Oficina de Papai Noel de algodão, historinhas do Natal, pula-pula. Entrada: gratuita. Horário: de 17h às 20h.
Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação.
Programação : 16h – Encontro com personagens na decoração de Natal 17h – Cortejo natalino pelos corredores do shopping 18h – Espetáculo teatral “A Harmonia do Natal” 18h30 – Chegada do Papai NoelNatal Musical e chegada do Noel
Chegada do Papai Noel e inauguração da decoração de Natal.
Data: 1º de novembro (sábado)
Local: shopping Mestre Álvaro, Piso L3
Evento gratuito
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta