Resenha com open food, stand up comedy e orquestra agitam a quinta (26) no ES

Circo Portugal Internacional

O oitavo maior circo do mundo está em São Mateus, e o público do norte do ES pode conferir as atrações exclusivas como Homem-bala, Globo da Morte com 6 motos, carro que vira robô e show de raios laser, entre tantas outras é sucesso na cidade. Valores: Lateral: R$ 20 (meia), R$ 40 (inteira). Central: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira). Premium: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira). Horários: Segunda a sexta, às 20h. Sábado, domingo e feriados: 17h30 e 20h. Local: Em frente à faculdade Multivix. Endereço: Rod. Othovarino Duarte Santos, Res. Park Washington, São Mateus.