Renato Casanova, Patati Patatá e Pele Morena animam o domingo (2) no Espírito Santo; veja atrações

Parque de recreação com variados brinquedos. De 1º de julho a 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Valor R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro somente podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis. Shopping Praia da Costa, Vila Velha.