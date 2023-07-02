Renato Casanova, Patati Patatá e Pele Morena animam o domingo (2) no Espírito Santo; veja atrações

Shows
XXI Festival Ítalo Germânico
Com Patati Patatá, a partir das 16h. Av. Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano. Entrada gratuita.
Festa de Cachoeiro
Com Show Infantil com Tina Show. A partir das 17h, no Parque de Exposições da Cidade. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: 1 kg de alimento não perecível.
Festa de São Pedro - Serra
Com Os Maxuíba e Lual com Renato Casanova, vocalista banda Casaca, a partir das 19h. No pátio da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe, Serra. Entrada gratuita.
95ª Festa de São Pedro - Vitória
Shows com DJ Lukão, Banda da Guarda, Alison e Herlon - Desafio do Banjo e Carol e Priscila, a partir das 15h. Na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Evento gratuito.
Comemoração aos 133 Anos de Cariacica
Com Emerson Xumbrega e Pele Morena, a partir das 17h. Parque Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, Nova Brasília, Cariacica. Evento gratuito.
Festival Música e Café e Feira do Empreendedor
Com aula show "Explorando o grão de café além da xícara", com Stephanie Dutra e Vinícius de Agostini, desfile infantil e contação de história, com Brenda Perim, e cosplay de Homem de Ferro e Frozen. No Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Gratuito.
Música ao vivo e pagode
Pagode da Praia Convida
Com D'Bem com a Vida e DJ Laion, a partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Gordinho Praia do Canto
Com Frazão, Leq Samba e Fernanda Lima, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Samba na Selva
Com Descida da Piedade, Já Gamei e DJ Charles Jr. A partir das 15h, na A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada gratuita até 16h, após R$ 20.
Gustavo Passos
A partir das 14h, no Raízes Gastrobar. R. Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Festa julina
Festa Julina da Paróquia da Praia do Suá
A partir das 18h, na Rua Neves Armond, 43, e Marechal Câmara, entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré. Praia do Suá, Vitória. Gratuito.
Espetáculo
O Mágico de Oz
A partir das 17h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na Super Ticket.
Metropolis - Tragédia de um País
A partir das 19h, na Quadra da Escola de Samba Novo Império. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Entrada gratuita.
Diversão
Diversão do Mestre
Variadas oficinas de brinquedos para os pais participarem com os filhos. Local: no Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Horário: das 15 horas às 18 horas. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h até 0h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Todos os domingos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho, na Varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horário: a partir das 16 horas. Teatro Encanto, O Mundo Mágico do Circo; Show de mágica e ilusionismo; Aventura do Dinossauro e Teatro Rei Leão. Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. De 1º de julho a 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Valor R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro somente podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis. Shopping Praia da Costa, Vila Velha.
Museu do Videogame
Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos do mall no Piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Arraiá do Praia com brincadeiras típicas, quadrilha, oficina de balão, futebol de tecido, coelhinho sai da toca, brincadeiras antigas, jogos coletivos, oficina de fantasminha, brincando com tecido mágico, castelo de lego, oficina coroa, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê, pula-pula e chuva de balões. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1, em Vila Velha. Horário: das 17h às 20h.
Tarde Encantada
Com cinco atrações diferentes no mês e um espetáculo a cada domingo. Teatro Sítio do Pica Pau; Mágica e Palhaçaria; Musical "Um mar de aventuras" (Moana); Musical "Aladim" e Musicalização. Horário: sessões às 15h e às 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em Vila Velha. Gratuito.