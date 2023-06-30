Quais são as causas do sangramento na gengiva?

O sangramento na gengiva geralmente é um sinal de gengivite Crédito: Shutterstock

O sangramento na gengiva geralmente é um sinal de doença da gengiva, também conhecida como gengivite. A cirurgiã-dentista Márcia Gabriella Mule explica que a gengivite é uma inflamação da gengiva, que segundo a Organização Mundial da Saúde atinge 90% da população. "É causada principalmente pela presença de placa bacteriana nos dentes e na linha da gengiva. Quando a placa bacteriana não é removida por meio da escovação e do uso de fio dental diariamente, as bactérias presentes na placa podem liberar toxinas que irritam e inflamam a gengiva".

O sangramento ocorre como resposta a esse processo inflamatório. E a principal causa do sangramento na gengiva é a falta de higienização correta que causa acúmulo de restos de alimentos que leva à proliferação bacteriana formando placas e tártaro. "Outros fatores também como uso de alguns medicamentos, a saliva, posicionamento dos dentes na arcada e fatores genéticos", diz Márcia Gabriella Mule.

OS FATORES DE RISCO

Má alimentação: uma dieta pobre em nutrientes, especialmente a falta de vitaminas C e K, pode contribuir para problemas nas gengivas.





uma dieta pobre em nutrientes, especialmente a falta de vitaminas C e K, pode contribuir para problemas nas gengivas. Tabagismo: o tabagismo compromete a saúde das gengivas e dificulta a cicatrização.





o tabagismo compromete a saúde das gengivas e dificulta a cicatrização. Mudanças hormonais: gravidez, menstruação e menopausa podem aumentar a sensibilidade das gengivas e torná-las mais propensas a sangrar.





gravidez, menstruação e menopausa podem aumentar a sensibilidade das gengivas e torná-las mais propensas a sangrar. Medicamentos: certos medicamentos, como anticoagulantes, podem aumentar o risco de sangramento gengival.





certos medicamentos, como anticoagulantes, podem aumentar o risco de sangramento gengival. Outras condições médicas: algumas doenças, como diabetes, doenças autoimunes e condições genéticas, podem aumentar a suscetibilidade à gengivite.



"Há estudos científicos que associam doenças periodontais a uma série de outras doenças, como diabetes, problemas cardíacos, complicações na gravidez, pneumonia e também demência"

Márcia Gabriella Mule conta que, caso o sangramento gengival não seja tratado, pode ocorrer perda óssea com perda do tecido gengival, podendo levar até a perda dos dentes. "É importante falar também que o sangramento gengival não deve ser ignorado, pois pode ser um sinal de doença periodontal mais avançada ou indicar a presença de outras condições de saúde. Se você está sentindo sangramento gengival persistente ou preocupante, é recomendável consultar um dentista para uma avaliação detalhada".

CUIDADOS

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella conta que o sangramento ocorre porque a gengiva está inflamada. "Uma vez que a placa bacteriana contém bactérias que, por sua vez, liberam toxinas prejudiciais. Ela irrita a sua gengiva quando não removida, levando à inflamação. E quando você não faz tratamento, a gengiva inflamada pode formar bolsas periodontais".

Se a gengivite não for tratada, passa para a doença periodontal, que caracteriza-se por sangramento gengival mais severo, a gengiva da cor rósea passa para avermelhada, e ocorre dor, presença de secreção purulenta, mobilidade dos dentes, levando a perda dental.

Marlei Bonella diz que o paciente diabetes têm mais predisposição para doenças gengivais, assim como os pacientes em tratamento oncológicos. "Com a quimioterapia e/ou radioterapia, ocorre uma diminuição do sistema de defesa do paciente, deixando exposto a inflamações gengivais".

"Para gengiva não sangrar, o recomendado é usar fio dental e escovação quatro vezes por dia e fazer suas consultas periódicas ao Periodontista a cada seis meses. Má alimentação pode facilitar infecções, como doenças periodontais"