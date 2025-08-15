Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 01:30

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros trará influências que poderão afetar cada nativo de maneira única. Questões ligadas a relacionamentos, valores pessoais, rotina e expressão criativa ganharão destaque, incentivando reflexões e ajustes importantes. Ao mesmo tempo, será um dia favorável para fortalecer laços afetivos, buscar acolhimento e se reconectar com o que traz bem-estar. A seguir, confira as previsões para o seu signo e saiba como aproveitar as energias astrológicas!

Áries

O dia pedirá mais segurança nas finanças e nos valores pessoais. Contudo, poderá se sentir dividido(a) entre o que deseja e o que realmente precisa. Para encontrar o equilíbrio, procure agir com calma. Por fim, a sexta-feira favorecerá acordos e momentos prazerosos com as pessoas queridas.

Touro

Você tenderá a se sentir mais à vontade consigo mesmo(a). O dia favorecerá o cuidado pessoal e a atenção às próprias necessidades. Além disso, será um momento propício para aproveitar as boas energias e se conectar com as pessoas queridas, fortalecendo os laços. Por fim, haverá oportunidade para expressar sua criatividade de forma inspiradora.

Gêmeos

A sexta-feira tenderá a ser favorável para refletir, buscar um refúgio e se conectar com seus sonhos e sua intuição, que poderão trazer mensagens importantes. Não se surpreenda se a vontade de se recolher for intensa, pois sua alma pedirá um tempo. Além disso, a música e outras formas de arte deverão contribuir para o seu bem-estar ao longo do dia.

Câncer

Os laços de amizade poderão trazer mais segurança emocional. Inclusive, você desejará compartilhar os sonhos com quem valoriza as suas emoções. Mesmo que surjam diferenças, o afeto e o apoio mútuo tenderão a prevalecer. Além disso, enquanto houver confiança, os projetos em grupo fluirão com harmonia.

Leão

O dia tenderá a pedir mais sensibilidade ao lidar com as responsabilidades e na busca por reconhecimento. Poderá surgir uma oportunidade para mostrar seu valor de forma sutil, sem precisar forçar o brilho. Ao agir com elegância e diplomacia, as portas poderão se abrir com naturalidade.

Virgem

Nesta sexta-feira, questionamentos profundos poderão surgir, pedindo uma revisão de suas crenças e formas de pensar. Nesse cenário, poderá sentir a necessidade de se desapegar de padrões antigos e abrir espaço para o novo. Inclusive, algumas conversas serão importantes nesse processo. Apenas evite insistir em explicações lógicas e permita-se sentir antes de decidir.

Libra

O dia tenderá a trazer emoções profundas e desejos que estavam escondidos. Haverá também um convite à transformação, mesmo que isso envolva desconfortos ou desapegos. No caso, será importante não se prender em pensamentos obsessivos e soltar o que não serve mais. Ainda nesta sexta-feira, desafios relacionados à intimidade poderão surgir, exigindo honestidade.

Escorpião

Você dedicará bastante atenção aos relacionamentos. Será importante praticar a escuta nesse setor, especialmente em conversas delicadas. Além disso, antigas questões emocionais tenderão a reaparecer para que sejam transformadas, mesmo que isso gere desconfortos. Diante desse cenário, em vez de reagir impulsivamente, busque observar com profundidade.

Sagitário

Você poderá se deparar com desafios na rotina, o que revelará a necessidade de ajustes. Ao longo do dia, será possível que pequenas irritações tragam mensagens importantes sobre limites e prioridades. Em resumo, evite se sobrecarregar ao tentar dar conta de tudo com perfeição, pois a saúde emocional pedirá tanto cuidado quanto às tarefas do dia a dia.

Capricórnio

Nesta quinta-feira, você tenderá a expressar sua criatividade com mais facilidade, além de buscar o que lhe traz alegria. O dia também deverá ser propício para se conectar com as pessoas queridas e se dedicar ao lazer. Essas atitudes contribuirão para renovar sua energia e fortalecer a autoestima.

Aquário

A sexta-feira favorecerá a afetividade , o acolhimento e a sensação de pertencimento, sobretudo no ambiente familiar ou em espaços que tragam segurança. Nesse cenário, relembrar o passado ou valorizar tradições poderá trazer conforto. Além disso, os cuidados ganharão espaço como formas de amor.

Peixes

A sexta-feira será propícia para conversas leves, trocas afetivas e aprendizados. Você tenderá a se comunicar de maneira suave, o que abrirá caminhos para reconciliações ou ideias. Também haverá mais beleza nos gestos e conexões espontâneas. Por fim, a sua mente se iluminará com pensamentos gentis.