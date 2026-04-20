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Futebol

Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Camisa 10 do Santos completou sua terceira partida consecutiva sem ser substituído, fato não acontecia desde agosto de 2025

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 11:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2026 às 11:44
Neymar, jogador do Santos
Fotoarena/Folhapress

Neymar quebrou um tabu de oito meses na tarde deste domingo (19), na Vila Belmiro, durante a derrota do Santos para o Fluminense. Apesar disto, o camisa 10 voltou a deixar o estádio criticado pelos torcedores.

O camisa 10 do Peixe completou sua terceira partida consecutiva sem ser substituído. Isso não acontecia desde agosto do ano passado.


Com essa sequência, o atacante atende a um pedido específico de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que daqui a um mês anunciará a convocação final para a Copa do Mundo. No mês passado, o italiano afirmou que o jogador não havia sido convocado para amistosos porque precisava melhorar sua condição física.


Sobre o Neymar, é uma avaliação física, não técnica. Com a bola ele está muito bem, mas precisa melhorar fisicamente. Para a comissão e para mim, não está com 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100%. Essa é uma opinião minha e de todos da comissão, que acompanham seus jogos e verão os próximos Ancelotti, em março, durante a convocação para a última Data Fifa


Ao participar integralmente de três jogos em nove dias, Neymar mostra que, ao menos fisicamente, vem evoluindo -mesmo com intervalos curtos entre as partidas, já que o Santos havia atuado no dia 11 (contra o Atlético-MG) e no dia 14 (contra o Recoleta).


Na fase de grupos da Copa do Mundo, por exemplo, a seleção brasileira terá três compromissos em 11 dias - dois a mais do que o jogador suportou nesta sequência pelo Santos.


E o momento técnico?


Se a parte física caminha conforme o desejado pela seleção, a parte técnica não tem agradado à torcida do Peixe. Após discutir e mandar um torcedor calar a boca no empate com o Recoleta, na última terça-feira (14), Neymar envolveu-se em uma nova polêmica neste domingo.


O atacante foi criticado por santistas diante de duas jogadas específicas: por desperdiçar uma oportunidade clara de gol e, posteriormente, por tentar um chapéu no círculo central nos minutos finais da partida.


Na saída de campo, o atacante foi flagrado colocando as mãos nos ouvidos enquanto caminhava rumo aos vestiários. Para alguns, o gesto soou como um "não ouço o que vocês falam".


Neymar usou as redes sociais para se defender e alegou que estava apenas "coçando as orelhas". Ele ainda disse que as pessoas estão "pegando pesado demais" e "ultrapassando os limites".


"Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", disse Neymar, em publicação no Instagram.


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