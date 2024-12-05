Quinta (5) no ES com show de Biafra e Festival Novos Cantores

Shows
Biafra
O Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles terá show especial do cantor Biafra. A partir das 21h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Especial
Orquestra da Quebrada, Barol Beats e MC Noventa - Concertos Didáticos
A partir das 8h, na escola UMEF Antônio Bezerra de Farias, Vila Garrido, Vila Velha. Público alvo: alunos, familiares e comunidade escolar. Veja a matéria de HZ.
Festival Novos Cantores
Festival chega à sua grande final e reúne 10 artistas selecionados pelo voto popular, entre eles: Cesar Baldan e Tatá Rocha, Elaine Augusta, Ilus, Eugênio, Jardel Miguel, Kael, Luto Horror Club, Marcelo Sill da Banda L20, Norbim, Smile e Vitu. A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Entrada solidária: basta realizar a doação de 2kgs de alimentos não perecíveis.
Teatro
Carambolas – Algumas verdades em memória de Dona Santa
No espetáculo, somos transportados para Nova Esperança, uma cidadezinha à sombra de uma grande fábrica de celulose. "Carambolas" tece personagens e fatos reais à ficção, convidando todos a refletirem sobre questões urgentes de justiça social e dignidade humana. Ingressos a partir de R$ 10. Data: 4, 5 e 6 de dezembro. Local: Sesc Glória - Teatro Virginia Tamanini. Horário: 20h. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro.
Festas e baladas
Closy
Com Jinx, Tirza, 4Lê e Martinelle, na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta do Barla
No Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com Junto e Misturado, SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Quinta é Quase Sexta
Com Atila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Karaokê do Correria
Com DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Canjerê do Samba
Homenagem com Marcelo Rodsário, no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Dordê Tour - Garden
Com JV DE VV, Lukao, Cocão e Donzim, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Victor Humberto no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Rock
Com Fixer, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quinta Instrumental
Com Arthur Chequetto, na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória. Entrada: R$ 10.
Mercado da Capixaba
Chorinho com Vinícius Herkenhoff e Bruno Souza. Horário: 18h às 0h. Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória. Ingressos: Antecipados R$ 20; por hora R$ 30 Vendas no site da onticket. Classificação etária: 18 anos.
Exposições
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, que abre ao público no dia 05 de dezembro, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Cantata – Emef Paulo Sobrinho
Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
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