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Quinta (4) com Rockestra, cinema para crianças e evento especial sobre café

Dia ainda conta com karaokês, shows de jazz, exposições e diversão em shoppings Grande Vitória! Confira a programação completa de HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 08:00

Shows

Rockestra toca Guitar Hero

Camerata Sesi homenageia Guns N’ Roses, Black Sabbath, Aerosmith, Pearl Jam, Kiss, Ramones e mais! Data: 4 e 5 de julho. Horário: 19h30. Meia e meia solidária: R$ 50. Inteira: R$ 100 ( ingressos à venda na bilheteria do local). Teatro Sesi, Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.

Especial

ES+ Café Lab

Três dias (4, 5 e 6 de julho) de masterclasses, oficinas, aulas shows e atividade sensoriais no Hub ES+. Horário: das 9h às 20h. Gratuito, inscrições aqui. Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória.

Cine Sesc Sobremesa

Coletânea de filmes curtos, nesta edição são todos filmes infantis no Sesc Glória. Horário: 12h30. Ingressos: gratuitos, é preciso retirar pelo site Lets.events. Local: Sala de cinema Marien Calixte (3º andar), Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Festas e baladas

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Closy

Com Nand, Thomas, H3llokitty e Mitt no Bolt a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Elis Regina

Jantar tributo à Elis Regina com Ciça Chadô na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

No Class

Rock com a Banda No Class no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Quinta D'Elas

Ale Freitas, Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Samba para todos

Samba raiz na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Ferna e banda

Jazz com Ferna e banda no Brizz a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor e Márcia Chagas no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Vitor Ramos

MPB na Casa Caipora com Vitor Ramos a partir das 19h. Ingressos: R$ 15. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.

Exposições

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Abrigar-se – Novas Incorporações

Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Exposição SmartZoo

Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fabulatórios e Desejos

Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Diversão

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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