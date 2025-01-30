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Agenda cultural

Quinta (30) com circo internacional, teatro e baladas na Grande Vitória

E não para por aí! O dia ainda conta com música ao vivo, diversões em shoppings, espetáculos de teatro e mais
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 06:01

Especial

Circo Portugal Internacional

O que é? Espetáculo de circo que contará com carro que se transforma em robô, homem-bala, globo da morte, mágicas e mais. Data: De 31 a 2 de fevereiro. Endereço: Em Muquiçaba, Guarapari, na Arena Premium em frente ao Sesc. Ingressos: a partir de R$30, à venda no site da Q2 Ingressos.

Teatro

O Grande Circo Infímo

O que é? Espetáculo de quinta (30) a sábado (1), a partir das 19h30, no Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site da Let's Events. 

Sesc Glória

O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 8 a 31 de janeiro (de quarta a sábado). Programação: Tarsilinha (12h30), A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (14h30), A Ilha dos Ilús (15h), Bizarros Peixes das Fossas Abissais (17h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Festas e baladas

Barlinha

O que é? Balada a partir das 21h, no Barlavento. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Endereço: Av Dante Michellini, Quiosque 1 - Mata da Praia, Vitória.

Misturadinho

O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Roda de Músicos

O que é? Apresentações ao vivo. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Karaokê do Correria

O que é? Festa com karaokê, DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Endereço: Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. 

Terra Brasiles Jazz Band

O que é? Terra Brasiles Jazz Band tributo a Elton John, no Brizz. Horário: 20h. Couvert: R$ 10. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Closy

O que é? Festa de pop e eletro, na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Jazz na Curva

O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Samba

O que é? Samba do Nill, no Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.

Pub 426

O que é? Com Saulo Simonassi (rock) no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Ipanema Bar e Restaurante

O que é? Apresentação ao vivo de Dorte e Vinicius. Horário: 20h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.

Épico Beach Bar

O que é? Apresentação ao vivo da Gabz. Horário: 15h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.

Exposições

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.

OlharES sobre o Ziraldo

O que é? Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.

Memória Fotográfica da Baía de Vitória

O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

A era da imagem analógica

O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

MarAmar

O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.

Exposição Transitar o Tempo

O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.

Arte Naif

O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.

Celebrar os Sonhos e os Mistérios

O que é? Exposição comemorando uma década de carreira do artista Rick Rodrigues. Horário: 10h às 19h. Data: de 29 de janeiro a 14 de março de 2025. Visitação: segunda a sexta (exceto feriados). Local: OÁ Galeria - Av. César Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá - Vitória. 

Diversão

Casa Pig e Park Aranha

O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Chão é Lava

O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.

Circuito Galinha Pintadinha

O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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