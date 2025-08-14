Quinta (14) no ES tem Lucas Lima, feiras de turismo rural e pastel

Semana da Juventude

A Semana da Juventude de Viana acontece de 9 a 17 de agosto, com programação gratuita que inclui festival de juventudes, torneios esportivos, rodas de conversa, exposição fotográfica e batalha de rimas em diferentes bairros da cidade. Entre os destaques estão o Festival de Juventudes, no dia 9, das 17h às 22h, na Praça da Juventude, em Nova Bethânia; a exposição “FotoCria”, no dia 14, na Biblioteca Municipal de Viana; e a “Manhã Solidária”, no dia 17, às 8h, no campo de futebol society de Areinha. Horário: conforme programação. Entrada: gratuita. Local: diversos pontos de Viana. Endereço: consultar programação completa no perfil @culturabethania no Instagram.

