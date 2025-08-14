Quinta (14) no ES tem Lucas Lima, feiras de turismo rural e pastel

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:00
Participação especial: Lucas Lima
Teatro da Ufes. Ingressos antecipados: Bilheteria do Teatro da Ufes, e pela internet através da Le Billet (com 10% de acréscimo). Valores: R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira). Horário: 21h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A Feira convida visitantes a mergulharem em vivências autênticas, que valorizam a cultura local, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais capixabas. Data: de quinta (14) a domingo (17). Entrada: gratuita. Horários: Quinta a sábado: 13h às 22h. Domingo: 10h às 18h. Local: Distrito Turístico de Pindobas, Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
O evento vai reunir as três mais famosas pastelarias locais, que ficam às margens da BR-101: Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101. Ao todo, o cardápio de pastéis contará com mais de 30 versões da iguaria, salgadas e doces, produzidas também com massas de cores variadas. Horário: a partir das 18h (praça de alimentação), Show com Marcos Bifão (brasilidades)(20h), Show com Paula Cassaro (sertanejo)(22h). Data: de 14 a 16 de agosto. Local: Parque de exposições de Ibiraçu.
Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
A Semana da Juventude de Viana acontece de 9 a 17 de agosto, com programação gratuita que inclui festival de juventudes, torneios esportivos, rodas de conversa, exposição fotográfica e batalha de rimas em diferentes bairros da cidade. Entre os destaques estão o Festival de Juventudes, no dia 9, das 17h às 22h, na Praça da Juventude, em Nova Bethânia; a exposição “FotoCria”, no dia 14, na Biblioteca Municipal de Viana; e a “Manhã Solidária”, no dia 17, às 8h, no campo de futebol society de Areinha. Horário: conforme programação. Entrada: gratuita. Local: diversos pontos de Viana. Endereço: consultar programação completa no perfil @culturabethania no Instagram.
Karaokê e exibição de Drag Race Brasil (21h). Horário: das 19h às 2h. Local: A Selva. Entrada: gratuita.
Com Junto e Misturado, Samba Jr., Samba DM, DJ Cariello, Pele Morena e DJ Fabrício V. Horário: 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até ás 22h.
Com Paulo Prot, Diego Nicolas, Bruno Kalic e Mário Schiavini. Horário: 20h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Com Márcia Chagas e Victor BIasutti. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Classic Rock. Horário: a partir das 21h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto.
Com Máquina do Tempo (rock). Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.
Com Ubando, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Couvert: não há cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
De 15 de agosto a 15 de setembro, o Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação é gratuita. Visitação: Segunda a sábado: 10 às 22h. Domingo: 9 às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.
Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.
A mostra, representativa da arte tradicional africana, é composta de peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, que em cerca de vinte anos reuniu um amplo acervo de máscaras, estatuetas, entre outros objetos de uso cotidiano e ritualístico. A abertura acontecerá no dia 14 de agosto, às 17h, com uma palestra com Renato Araújo, um dos curadores, no Cine Metrópolis. Abertura: 14 de agosto, às 17h, no Cine Metrópolis. De: 14 de agosto a 17 de outubro. Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Localização: Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição: Para nadar é preciso vencer o mar, de José Bechara.
Saída da van: 15h, da Matias Brotas Arte Contemporânea. Horário: às 16h. Local: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
