Quinta (12) com show de César, Dudu e Noventa, cantatas e mostras de cinema

Shows
César, Dudu e Noventa
Apresentação gratuita dos rappers César, Dudu e Noventa para arrecadar doações para o Natal Sem Fome do Instituto Serenata de Favela. Horário: 19h. Entrada: 1kg de alimento não perecível. Local: Rua da Lama - Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha.
Concertos natalinos
Alunos e profissionais da Escola de Música Gabriel Camargo levam para o público um repertório diverso, que mescla erudito, popular e as famosas canções natalinas já conhecidas, como “Noite Feliz”. Data: Dias 11, 12, 18 e 19 de dezembro. Horário: a partir das 18h. Local: Praça de Alimentação do Masterplace Mall - Reta da Penha.
Cantata
Cantata de Natal da Escola Espaço do Saber. Data: quinta-feira (12). Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Gratuito. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Especial
O Reverso da Ganância
Lançamento do livro O Reverso da Ganância. Sinopse: um romance dos dias atuais, em que a ambição muitas vezes, se sobrepõe a valores espirituais e humanísticos. Horário: 19h30. Local: VilaZinha Espaço Artes - Rua 23 de maio, Prainha, Vila Velha.
Cinema
Black Rio!! Black Power!!
Black Rio!! Black Power!! é o documentário de Emílio Domingos que mergulha na influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e nas lutas por justiça racial no Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980. Horário: 19h. Local: Espaço Thelema (Rua Graciano Neves, 90 - Centro Histórico de Vitória/ES). Entrada Franca.
Imagens em Movimento
Mostra Programa Imagens em Movimento: Exibição de curtas-metragens produzidos por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anacleta Schneider Lucas, de Vitória. Data: 12 de dezembro, das 10h às 12h. Local: no Cine Metrópoles (Av. Fernando Ferrari, 514 – Universidade Federal do Espírito Santo – Goiabeiras – Vitória – ES). Entrada gratuita.
Mostra Audiovisual - Cinema em Toda Parte
A magia do cinema está no ar! Nesta quinta-feira, a partir das 15h, acontece no Parque Cultural Casa do Governador, a Mostra Audiovisual, que marca o encerramento do projeto Cinema em Toda Parte – Formação de Núcleos Audiovisuais no Espírito Santo. Gratuito, mediante a ingressos retirados na plataforma Sympla. Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.
Teatro
Levemente Medicade
Show de stand-up com Ale Mendonça, às 21h, no Joker Comedy Bar. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro.
Festas e baladas
Closy
Com Love, Brenne, Farah Victor e Luna Ross na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta de Férias
Com Bero Costa, Fb de Niterói, MC Duzin, MC Rogin do BF, DJ Ryan e Perotz, a partir das 22h, na Boate Garden. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha.
Música ao vivo
Show do Sol na Garganta do Futuro
Show do Sol na Garganta do Futuro e lançamento do livro de Pedro Rocha. Data: 12/12 (quinta-feira). Horário: 19 horas. Local: Brizz (Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória - ES). Ingressos: 10 reais (apenas no local do evento).
Quinta é Quase Sexta
Com Atila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pub 426
Com 90&Tal, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor e Márcia no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
Com Corta Jaca no Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta Instrumental
Duo Incendiário na Casa Caipora, a partir das 20h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória. Entrada: R$ 10.
Enredo Botequim
Com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Exposições
Clube do Colecionador | Séries
Exposição ‘Clube do Colecionador | Séries” Matias Brotas. Artistas: Elvys Chaves, Carlo Schiavini, Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. Data: de 05 de dezembro a 28 de fevereiro. Entrada gratuita. Visitação de segunda a sexta de 10h às 19h (exceto feriados). Local: Matias Brotas arte contemporânea - Avenida Carlos Gomes de Sá, 130 - Mata da Praia.
Transitar o Tempo
A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas | Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre.
Favela é Giro
Uma celebração às favelas brasileiras, explorando complexidades, belezas e desafios, desmistificando a imagem estereotipada desses territórios, apresentando-as como centros pulsantes de cultura, criatividade e resistência. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. Local: Projeto Tamar, Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
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