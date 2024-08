Quinta (1) com Festival Pocar, show do Clube Big Beatles e exposições

A Volta ao Mundo em 80 Dias

Uma das obras mais famosas da literatura mundial, o romance “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, do escritor francês Júlio Verne, inspira o novo concerto da Banda Sinfônica Intermediária Vale Música. Horário: 20 horas. Entrada gratuita com retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do concerto. Local: Casa da Música Sônia Cabral, na Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.